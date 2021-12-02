Чем заменить "Оливье" на новогоднем столе: топ-3 рецепта праздничных салатов
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Эти блюда разнообразят ваш новогодний стол и удивят ваших гостей.
Королем новогоднего стола каждый год по праву является салат "Оливье", рецепт которого мы публиковали ранее, но иногда все же хочется какого-то разнообразия, или чего-то новенького.
"Телеграф" рассказывает, как приготовить оригинальные салаты "Шпроты под шубой", "Гранатовый браслет" и "Столичный", которые станут отличной альтернативой "Оливье" на новогоднем столе.
Шпроты под шубой
Ингредиенты:
- 3 моркови
- 3 картофелины
- 2 свеклы
- 1 яйцо
- 50 г твердого сыра
- 200 г шпрот
- половина луковицы
- 4 маринованных огурца
- 4 зубчика чеснока
- 200 г домашнего майонеза
Способ приготовления:
- Морковь, картофель и свеклу отварите в мундире. Остудите их и очистите. Морковь и картофель натрите на крупной терке, свеклу – на мелкой.
- Яйцо отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке.
- Сыр натрите на крупной терке. Лук и огурцы нарежьте мелкими кубиками. Чеснок мелко нарубите.
- Шпроты откиньте на дуршлаг, чтобы стекло масло, и разомните вилкой.
- Выложите слоями на плоское блюдо шпроты, лук, майонез, картофель, майонез, морковь, майонез, огурец, яйцо, майонез и сыр.
- Отдельно смешайте свеклу c майонезом и чесноком и выложите сверху салата. Поставьте его в холодильник на 2 часа.
Салат "Гранатовый браслет"
Ингредиенты:
- 400 г филе куриной грудки
- 6 тонких полосок бекона
- 4 яйца
- 1 гранат
- 400 г свеклы
- 300 г картофеля
- 300 г моркови
- 1 средняя красная сладкая луковица
- маленький пучок укропа
- 2 зубчика чеснока
- 5 веточек тимьяна
- 250 г майонеза
- лимонный сок
- 1 ч. л. оливкового масла
- соль
- свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
- Для приготовления салата Гранатовый браслет отварите свеклу, морковь и картофель по отдельности в кипящей подсоленной воде до готовности или приготовьте на пару. Остудите, очистите. Натрите овощи на мелкой терке.
- Сварите яйца вкрутую, остудите, очистите. Мелко нарежьте.
- Очистите лук для салата Гранатовый браслет, нарежьте мелкими кубиками и сбрызните лимонным соком. Нарежьте укроп.
- Очистите гранат, и пересыпьте семена в миску.
- Куриное филе для салата Гранатовый браслет нарежьте маленькими кубиками. Чеснок раздавите ножом и очистите
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте бекон для салата до золотистого цвета с обеих сторон. Переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Когда бекон остынет, нарежьте его маленькими кусочками.
- В сковороде оставьте примерно 1 ст. л. жира, остальной слейте. Добавьте чеснок и жарьте 1 мин., до появления аромата. Положите в сковороду куриное мясо и тимьян и жарьте на сильном огне, помешивая, до готовности, 5 мин. Снимите с огня и остудите, удалите чеснок и веточки тимьяна.
- В центр блюда, на котором вы будете собирать салат Гранатовый браслет, поставьте стакан. Салат выкладывается слоями по кругу, все слои немного посолите, поперчите и смажьте майонезом.
- Первым слоем салата будет картофель. Второй слой – морковь. Третий слой – курица и кусочки бекона, на нее выложите лук и укроп. Затем слой яиц. Следующий слой – свекла, она должна закрыть салат со всех сторон.
- Хорошо утрамбуйте салат Гранатовый браслет, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 3 ч. Затем аккуратно выньте стакан. Плотно покройте всю поверхность салата гранатом и снова уберите в холодильник на 3 ч.
Отметим, слои салата Гранатовый браслет должны хорошо пропитаться соусом, поэтому щедро распределяйте по ним майонез и, если потребуется, добавьте его чуть больше, чем указано в рецепте. Так точно будет вкуснее!
Салат "Столичный"
Ингредиенты:
- говяжий язык – 1 шт.
- картофель среднего размера – 6 шт.
- морковь крупная – 1 шт.
- яйца – 4 шт.
- репчатая луковица среднего размера – 1 шт.
- яблоко – 1 шт.
- соленые огурцы – 4 шт.
- консервированный горошек – 250 г
- майонез – 200 г
- соль, молотый черный перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовьте язык для классического салата Столичный. Тщательно вымойте и положите в кастрюлю. Мы предлагаем сварить язык целиком, а для салата использовать только часть — весом в 400 г. Остальное можно просто нарезать тонкими ломтиками и подать в качестве холодной закуски. Язык залейте водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Снимите пену. Варите язык 3 часа на слабом огне. Дайте остыть и очистите. Отрежьте часть, предназначенную для приготовления салата.
- Картофель и морковь для салата Столичный тщательно вымойте щеткой и сварите до готовности. Дайте остыть, затем очистите. Яйца сварите вкрутую (около 10 минут). Дайте остыть и также очистите.
- Лук очистите и мелко порубите. Яблоко вымойте, разрежьте пополам и удалите сердцевину с семенами. Мякоть нарежьте маленькими кубиками. Так же нарежьте соленые огурцы, картофель, морковь, яйца и остывший язык.
- Все подготовленные ингредиенты салата Столичный переложите в большую миску. Добавьте консервированный горошек и осторожно перемешайте кулинарной лопаткой.
- Положите майонез, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте. Салат Столичный классический выложите в салатник, украсьте по желанию и подайте на стол.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт простой и вкусной закуски на Новый год.
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