Чем заменить "Оливье" на новогоднем столе: топ-3 рецепта праздничных салатов

Эти блюда разнообразят ваш новогодний стол и удивят ваших гостей.

Королем новогоднего стола каждый год по праву является салат "Оливье", рецепт которого мы публиковали ранее, но иногда все же хочется какого-то разнообразия, или чего-то новенького.

"Телеграф" рассказывает, как приготовить оригинальные салаты "Шпроты под шубой", "Гранатовый браслет" и "Столичный", которые станут отличной альтернативой "Оливье" на новогоднем столе.

Шпроты под шубой

Почему бы не внести в салат "Селедка под шубой" немного изменений

Ингредиенты:

3 моркови

3 картофелины

2 свеклы

1 яйцо

50 г твердого сыра

200 г шпрот

половина луковицы

4 маринованных огурца

4 зубчика чеснока

200 г домашнего майонеза

Способ приготовления:

Морковь, картофель и свеклу отварите в мундире. Остудите их и очистите. Морковь и картофель натрите на крупной терке, свеклу – на мелкой. Яйцо отварите вкрутую, остудите, очистите и натрите на крупной терке. Сыр натрите на крупной терке. Лук и огурцы нарежьте мелкими кубиками. Чеснок мелко нарубите. Шпроты откиньте на дуршлаг, чтобы стекло масло, и разомните вилкой. Выложите слоями на плоское блюдо шпроты, лук, майонез, картофель, майонез, морковь, майонез, огурец, яйцо, майонез и сыр. Отдельно смешайте свеклу c майонезом и чесноком и выложите сверху салата. Поставьте его в холодильник на 2 часа.

Салат "Гранатовый браслет"

Этот салат будет очень эффектно смотрется на праздничном столе

Ингредиенты:

400 г филе куриной грудки

6 тонких полосок бекона

4 яйца

1 гранат

400 г свеклы

300 г картофеля

300 г моркови

1 средняя красная сладкая луковица

маленький пучок укропа

2 зубчика чеснока

5 веточек тимьяна

250 г майонеза

лимонный сок

1 ч. л. оливкового масла

соль

свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

Для приготовления салата Гранатовый браслет отварите свеклу, морковь и картофель по отдельности в кипящей подсоленной воде до готовности или приготовьте на пару. Остудите, очистите. Натрите овощи на мелкой терке. Сварите яйца вкрутую, остудите, очистите. Мелко нарежьте. Очистите лук для салата Гранатовый браслет, нарежьте мелкими кубиками и сбрызните лимонным соком. Нарежьте укроп. Очистите гранат, и пересыпьте семена в миску. Куриное филе для салата Гранатовый браслет нарежьте маленькими кубиками. Чеснок раздавите ножом и очистите Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте бекон для салата до золотистого цвета с обеих сторон. Переложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Когда бекон остынет, нарежьте его маленькими кусочками. В сковороде оставьте примерно 1 ст. л. жира, остальной слейте. Добавьте чеснок и жарьте 1 мин., до появления аромата. Положите в сковороду куриное мясо и тимьян и жарьте на сильном огне, помешивая, до готовности, 5 мин. Снимите с огня и остудите, удалите чеснок и веточки тимьяна. В центр блюда, на котором вы будете собирать салат Гранатовый браслет, поставьте стакан. Салат выкладывается слоями по кругу, все слои немного посолите, поперчите и смажьте майонезом. Первым слоем салата будет картофель. Второй слой – морковь. Третий слой – курица и кусочки бекона, на нее выложите лук и укроп. Затем слой яиц. Следующий слой – свекла, она должна закрыть салат со всех сторон. Хорошо утрамбуйте салат Гранатовый браслет, накройте пищевой пленкой и уберите в холодильник на 3 ч. Затем аккуратно выньте стакан. Плотно покройте всю поверхность салата гранатом и снова уберите в холодильник на 3 ч.

Отметим, слои салата Гранатовый браслет должны хорошо пропитаться соусом, поэтому щедро распределяйте по ним майонез и, если потребуется, добавьте его чуть больше, чем указано в рецепте. Так точно будет вкуснее!

Салат "Столичный"

Салат "Столичный" — это упрощенная версия "Оливье"

Ингредиенты:

говяжий язык – 1 шт.

картофель среднего размера – 6 шт.

морковь крупная – 1 шт.

яйца – 4 шт.

репчатая луковица среднего размера – 1 шт.

яблоко – 1 шт.

соленые огурцы – 4 шт.

консервированный горошек – 250 г

майонез – 200 г

соль, молотый черный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте язык для классического салата Столичный. Тщательно вымойте и положите в кастрюлю. Мы предлагаем сварить язык целиком, а для салата использовать только часть — весом в 400 г. Остальное можно просто нарезать тонкими ломтиками и подать в качестве холодной закуски. Язык залейте водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Снимите пену. Варите язык 3 часа на слабом огне. Дайте остыть и очистите. Отрежьте часть, предназначенную для приготовления салата. Картофель и морковь для салата Столичный тщательно вымойте щеткой и сварите до готовности. Дайте остыть, затем очистите. Яйца сварите вкрутую (около 10 минут). Дайте остыть и также очистите. Лук очистите и мелко порубите. Яблоко вымойте, разрежьте пополам и удалите сердцевину с семенами. Мякоть нарежьте маленькими кубиками. Так же нарежьте соленые огурцы, картофель, морковь, яйца и остывший язык. Все подготовленные ингредиенты салата Столичный переложите в большую миску. Добавьте консервированный горошек и осторожно перемешайте кулинарной лопаткой. Положите майонез, посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте. Салат Столичный классический выложите в салатник, украсьте по желанию и подайте на стол.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт простой и вкусной закуски на Новый год.