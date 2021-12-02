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Закуска "Оригинальная" от Татьяны Литвиновой: как приготовить легендарное блюдо из плавленого сырка

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Новогодняя закуска от Татьяны Литвиновой Новость обновлена 02 декабря 2021, 22:42
Новогодняя закуска от Татьяны Литвиновой

Эта закуска — одна из самых важных составляющих праздничного стола.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как приготовить корейскую морковку, присоединилась к постепенной подготовке к Новому году и поделилась со своими подписчиками рецептом новогодней закуски. 

"Эту новогоднюю закуску готовят в каждой семье! Я её называю "Оригинальная закуска" — описала блюдо Литвинова, добавив, что готовится оно очень просто. 

И как бонус, кулинар рассказала, как можно эту закуску оригинально подать на стол. 

Закуска "Оригинальная": ингредиенты

  • Плавленый сыр — 400 г 
  • Майонез — 50 г 
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Масло оливковое — 1 ст.л.
  • Орехи грецкие — 80 г 
  • Салат латук -½ пучка
  • Укроп — 30 г 

Как приготовить "Оригинальную закуску": видеорецепт

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно приготовить на Новый год:

Теги:
#Рецепт #Закуски #Новый год #Татьяна Литвинова
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