Закуска "Оригинальная" от Татьяны Литвиновой: как приготовить легендарное блюдо из плавленого сырка
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Эта закуска — одна из самых важных составляющих праздничного стола.
Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как приготовить корейскую морковку, присоединилась к постепенной подготовке к Новому году и поделилась со своими подписчиками рецептом новогодней закуски.
"Эту новогоднюю закуску готовят в каждой семье! Я её называю "Оригинальная закуска" — описала блюдо Литвинова, добавив, что готовится оно очень просто.
И как бонус, кулинар рассказала, как можно эту закуску оригинально подать на стол.
Закуска "Оригинальная": ингредиенты
- Плавленый сыр — 400 г
- Майонез — 50 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Масло оливковое — 1 ст.л.
- Орехи грецкие — 80 г
- Салат латук -½ пучка
- Укроп — 30 г
Как приготовить "Оригинальную закуску": видеорецепт
Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно приготовить на Новый год:
- Закуска "Монастырская изба",
- Классический салат "Оливье",
- Закуска "Сырный снеговик",
- Салат "Роскошный".
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