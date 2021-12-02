Закуска "Оригинальная" от Татьяны Литвиновой: как приготовить легендарное блюдо из плавленого сырка

Эта закуска — одна из самых важных составляющих праздничного стола.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как приготовить корейскую морковку, присоединилась к постепенной подготовке к Новому году и поделилась со своими подписчиками рецептом новогодней закуски.

"Эту новогоднюю закуску готовят в каждой семье! Я её называю "Оригинальная закуска" — описала блюдо Литвинова, добавив, что готовится оно очень просто.

И как бонус, кулинар рассказала, как можно эту закуску оригинально подать на стол.

Закуска "Оригинальная": ингредиенты

Плавленый сыр — 400 г

Майонез — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Масло оливковое — 1 ст.л.

Орехи грецкие — 80 г

Салат латук -½ пучка

Укроп — 30 г

Как приготовить "Оригинальную закуску": видеорецепт

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно приготовить на Новый год: