Салат "Рандеву": рецепт блюда, которое украсит новогодний стол
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Какие салаты лучше приготовить на Новый год? Ранее мы писали, чем заменить традиционный новогодний салат "Оливье". В этот раз поделимся с нашими читателями не менее вкусным слоенным салатом с названием "Рандеву", который готовится из куриного филе и белокочанной капусты.
Источник: Рrosalat.
Салат "Рандеву": рецепт
Ингредиенты:
- Филе куриное — 150 г
- Капуста белокочанная — 100 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Картофель — 1 шт
- Майонез
- Соль
- Укроп
- Масло (для обжарки картофельной соломки)
Способ приготовления:
- Капусту шинкуем мелкой соломкой (если капуста жестких сортов, ее следует немного помять руками).
- Куриное филе отвариваем в подсоленной воде, нарезаем маленькими кубиками.
- Яйца отвариваем, затем нарезаем на мелкой терке.
- Картошку тонко шинкуем на терке.
- Картофельную соломку промываем холодной водой для удаления крахмала, а затем обжариваем во фритюре.
- Для украшения салата картофель шинкуем тонкими слайсами, которые фиксируем в форме роз зубочистками. Также обжариваем во фритюре.
- И тот, и тот картофель выкладываем на бумажное полотенце для удаления излишек масла, слегка солим.
Формируем салат:
- На блюдо выкладываем слой капустной соломки (делаем майонезную сеточку).
- Далее выкладываем слой куриного филе, нарезанного мелкими кубиками (делаем майонезную сеточку).
- Далее выкладываем слой яичной соломки (делаем майонезную сеточку), при необходимости солим по вкусу.
- Далее посыпаем нарезанную зелень укропа.
- Салат посыпаем сверху картофельной соломкой. Салат готов!
Ранее "Телеграф" делился рецептом новогоднего салата под названием "Полярный экспресс", который готовится с копченой курицы и шампиньонами.
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