Салат "Рандеву": рецепт блюда, которое украсит новогодний стол

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Какие салаты лучше приготовить на Новый год? Ранее мы писали, чем заменить традиционный новогодний салат "Оливье". В этот раз поделимся с нашими читателями не менее вкусным слоенным салатом с названием "Рандеву", который готовится из куриного филе и белокочанной капусты.

Источник: Рrosalat.

Салат "Рандеву": рецепт

Ингредиенты:

Филе куриное — 150 г

Капуста белокочанная — 100 г

Яйцо куриное — 2 шт

Картофель — 1 шт

Майонез

Соль

Укроп

Масло (для обжарки картофельной соломки)

Способ приготовления:

Капусту шинкуем мелкой соломкой (если капуста жестких сортов, ее следует немного помять руками). Куриное филе отвариваем в подсоленной воде, нарезаем маленькими кубиками. Яйца отвариваем, затем нарезаем на мелкой терке. Картошку тонко шинкуем на терке. Картофельную соломку промываем холодной водой для удаления крахмала, а затем обжариваем во фритюре. Для украшения салата картофель шинкуем тонкими слайсами, которые фиксируем в форме роз зубочистками. Также обжариваем во фритюре. И тот, и тот картофель выкладываем на бумажное полотенце для удаления излишек масла, слегка солим.

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Формируем салат:

На блюдо выкладываем слой капустной соломки (делаем майонезную сеточку). Далее выкладываем слой куриного филе, нарезанного мелкими кубиками (делаем майонезную сеточку). Далее выкладываем слой яичной соломки (делаем майонезную сеточку), при необходимости солим по вкусу. Далее посыпаем нарезанную зелень укропа. Салат посыпаем сверху картофельной соломкой. Салат готов!

Ранее "Телеграф" делился рецептом новогоднего салата под названием "Полярный экспресс", который готовится с копченой курицы и шампиньонами.