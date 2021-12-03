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Закуска "Новогодние свечи" - необычная замена "Селедки под шубой"

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Закуска "Новогодние свечи" Новость обновлена 03 декабря 2021, 13:59
Закуска "Новогодние свечи"

Такой салат с удовольствием уплетают даже дети!

Рецепты салатов и закусок на Новый год 2022 — одна из самых актуальных тем декабря. Все кому, приелись традиционные оливье и крабовый салат, ищут, чем же таким необычным удивить гостей. Мы уже делились с вами рецептами ярких салатов "Роскошный" и "Монастырская изба", а сегодня расскажем, как приготовить яркий салат "Новогодние свечи", который станет отличной заменой "Селедки под шубой".

Рецепт салата "Новогодние свечи"

Ингредиенты:

  • хлеб ржаной — 6 ломт.
  • свекла (небольшая) — 150 г
  • лимон — 1/4 шт.
  • майонез оливковый тм слобода — 6 ст.л.
  • соль и сахар
  • кориандр (молотый, шепотка)
  • филе малосольной сельди — 1 шт.
  • желатин — 1,5 ч.л.
  • вода

Способ приготовления:

  1. Свеклу отварите, почистите и нарежьте на небольшие кусочки. Замочите желатин в холодной воде.
  2. Положите свеклу в блендер, добавьте майонез, посолите и измельчите до состояния пюре.
  3. Влейте лимонный сок и попробуйте свекольное пюре на вкус. Оно должно быть приятного кисло-сладкого вкуса. Желатин подогрейте (не доводить до кипения!) и влейте в пюре. Снова включите блендер и взбить до гладкой нежной массы.
  4. Свекольное пюре должно немного схватиться, прежде чем выкладывать его на хлеб, поэтому вырежьте пока круглые заготовки из ржаного хлеба.
  5. Горкой положите на хлеб кусочки филе малосольной селедочки.
  6. Наденьте канцелярские круглые формы на хлебные донышки и залейте свекольным муссом. Уберите в холод на час.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яркого салата "Елисейские поля".

Теги:
#Рецепт #Салат #Селедка под шубой
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