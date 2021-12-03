Закуска "Новогодние свечи" - необычная замена "Селедки под шубой"
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Такой салат с удовольствием уплетают даже дети!
Рецепты салатов и закусок на Новый год 2022 — одна из самых актуальных тем декабря. Все кому, приелись традиционные оливье и крабовый салат, ищут, чем же таким необычным удивить гостей. Мы уже делились с вами рецептами ярких салатов "Роскошный" и "Монастырская изба", а сегодня расскажем, как приготовить яркий салат "Новогодние свечи", который станет отличной заменой "Селедки под шубой".
Рецепт салата "Новогодние свечи"
Ингредиенты:
- хлеб ржаной — 6 ломт.
- свекла (небольшая) — 150 г
- лимон — 1/4 шт.
- майонез оливковый тм слобода — 6 ст.л.
- соль и сахар
- кориандр (молотый, шепотка)
- филе малосольной сельди — 1 шт.
- желатин — 1,5 ч.л.
- вода
Способ приготовления:
- Свеклу отварите, почистите и нарежьте на небольшие кусочки. Замочите желатин в холодной воде.
- Положите свеклу в блендер, добавьте майонез, посолите и измельчите до состояния пюре.
- Влейте лимонный сок и попробуйте свекольное пюре на вкус. Оно должно быть приятного кисло-сладкого вкуса. Желатин подогрейте (не доводить до кипения!) и влейте в пюре. Снова включите блендер и взбить до гладкой нежной массы.
- Свекольное пюре должно немного схватиться, прежде чем выкладывать его на хлеб, поэтому вырежьте пока круглые заготовки из ржаного хлеба.
- Горкой положите на хлеб кусочки филе малосольной селедочки.
- Наденьте канцелярские круглые формы на хлебные донышки и залейте свекольным муссом. Уберите в холод на час.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт яркого салата "Елисейские поля".
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