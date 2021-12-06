Самые вкусные блюда 2021 года: The New York Times опубликовал подборку лучших рецептов
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Любимые блюда американцев могут приготовить и читатели "Телеграфа"
Издание The New York Times опубликовало перечень лучших рецептов уходящего 2021 года. В список попали блюда, которые стали фаворитами среди читателей, как, например, салат "Проще не бывает".
Журналисты The New York Times отмечают, что люди предпочитают готовить легкие рецепты из простых ингредиентов. В перечень попали салат из огурцов и авокадо, хрустящие ньокки с помидорами и моцареллой, а лидером стала яичница со сливками.
1. Яичница-болтунья со сливочным маслом
Наверняка многие считают, что нет ничего проще, чем приготовить яичницу-болтунью. Но чтобы блюдо было на самом деле вкусным, необходимо придерживаться нескольких правил приготовления. Например, согласно опубликованному в The New York Times рецепту, если добавить в яйца картофельный или кукурузный крахмал и сливочное масло, то яичница получится очень нежной и воздушной.
Ингредиенты:
- 2 чайные ложки картофельного или кукурузного крахмала;
- 4 столовые ложки холодного несоленого сливочного масла, нарезать кубиками;
- 4 яйца;
- щепотка соли.
Приготовление:
- В миске взбиваем крахмал с 1,5 ст. л. воды, пока не останется комочков.
- Добавляем половину сливочного масла в крахмальную смесь.
- Добавляем яйца, соль и взбиваем до образования однородной пены.
- В разогретую сковороду добавляем 1 столовую ложку воды и размешиваем, пока вода не испарится, добавляем оставшееся сливочное масло и активно размешиваем около 10 сек.
- Выливаем на сковородку яичную смесь и обжариваем, постоянно помешивая.
- Готовые яйца перекладываем на тарелку.
2. Запеченные макароны со сливками и сыром
Авторы рецепта на сайте The New York Times обещают, что это блюдо имеет кремовый интенсивный вкус, которого можно достичь благодаря запеканию в духовке.
Ингредиенты:
- 450 гр макарон;
- 0,5 стакана сливочного масла;
- 0,5 стакана муки;
- 6 стаканов молока;
- 450-500 гр сыра чеддер, натертого на крупной терке;
- 2 чашки любого тертого твердого сыра;
- 0,5 ч. л. сухого горчичного порошка;
- 0,4 ч.л.сухого чеснока;
- соль, черный молотый перец.
Приготовление:
- Разогреваем духовку до 180-200 градусов.
- Отварите макароны до готовности согласно условиям приготовления на упаковке.
- В отдельной кастрюле растапливаем сливочное масло, добавляем муку и постоянно помешиваем до образования однородной массы.
- Добавляем молоко и варим, постоянно помешивая, в течение 2-5 минут до образования однородной массы.
- Добавляем сыр и специи, продолжаем варить постоянно помешивая до полного растворения сыра – необходимо, чтобы получилась однородная масса.
- На противень выкладываем макароны и заливаем сырным соусом.
- Выпекаем в заранее разогретой до 180-200 градусов духовке в течение 15-20 минут.
3. Суп из белой фасоли с лимоном, индейкой и зеленью
Яркий суп с лимоном, украшенный зеленью может быть легким и жидким, а можно приготовить его более густым и похожим на тушеное мясо, в зависимости от ваших предпочтений.
Ингредиенты:
- 3 оливкового масла;
- 1 большая луковица, нарезанная кубиками;
- 1 большая морковь, нарезанная кубиками;
- Овощи (броколи, цветная капуста);
- 1 пучок зелени;
- 1 столовая ложка томатной пасты;
- 0,5 чайной ложки молотого тмина;
- Красный молотый перец;
- 500 гр фарша индейки;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. мелко натертого свежего имбиря;
- 1 ч. л. соли;
- 1 л. куриного бульона;
- 2 банки белой фасоли;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- свежий лимонный сок.
Приготовление:
- В большую кастрюлю наливаем оливковое масло.
- Добавляем лук, морковь и обжариваем до золотистого цвета.
- Нарезаем броколи и цветную капусту небольшими кубиками и отправляем в кастрюлю к моркови и луку.
- К овощам добавляем томатную пасту, специи, фарш и протушиваем, постоянно помешивая, пока мясо не подрумянится.
- Добавляем бульон, фасоль и доводим до кипения.
- Варим 15-20 минут.
- Добавляем зелень, лимонный сок, соль и специи по вкусу.
- Если вы предпочитаете густые супы, то можно варить немного дольше – чтобы бобы разварились.
- Готовить такое блюдо лучше в кастрюле с толстым дном.
Напомним, "Телеграф" рассказывал, как приготовить салат "Рандеву", который украсит любой новогодний стол.
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