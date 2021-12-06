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Самые вкусные блюда 2021 года: The New York Times опубликовал подборку лучших рецептов

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Лучшие рецепты уходящего года Новость обновлена 06 декабря 2021, 16:56
Лучшие рецепты уходящего года

Любимые блюда американцев могут приготовить и читатели "Телеграфа"

Издание The New York Times опубликовало перечень лучших рецептов уходящего 2021 года. В список попали блюда, которые стали фаворитами среди читателей, как, например, салат "Проще не бывает".

Журналисты The New York Times отмечают, что люди предпочитают готовить легкие рецепты из простых ингредиентов. В перечень попали салат из огурцов и авокадо, хрустящие ньокки с помидорами и моцареллой, а лидером стала яичница со сливками.

1. Яичница-болтунья со сливочным маслом

Яичница-болтунья
Яичница-болтунья

Наверняка многие считают, что нет ничего проще, чем приготовить яичницу-болтунью. Но чтобы блюдо было на самом деле вкусным, необходимо придерживаться нескольких правил приготовления. Например, согласно опубликованному в The New York Times рецепту, если добавить в яйца картофельный или кукурузный крахмал и сливочное масло, то яичница получится очень нежной и воздушной.

Ингредиенты:

  • 2 чайные ложки картофельного или кукурузного крахмала;
  • 4 столовые ложки холодного несоленого сливочного масла, нарезать кубиками;
  • 4 яйца;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. В миске взбиваем крахмал с 1,5 ст. л. воды, пока не останется комочков.
  2. Добавляем половину сливочного масла в крахмальную смесь.
  3. Добавляем яйца, соль и взбиваем до образования однородной пены.
  4. В разогретую сковороду добавляем 1 столовую ложку воды и размешиваем, пока вода не испарится, добавляем оставшееся сливочное масло и активно размешиваем около 10 сек.
  5. Выливаем на сковородку яичную смесь и обжариваем, постоянно помешивая.
  6. Готовые яйца перекладываем на тарелку.

2. Запеченные макароны со сливками и сыром

Запеченные макароны с сыром
Запеченные макароны с сыром

Авторы рецепта на сайте The New York Times обещают, что это блюдо имеет кремовый интенсивный вкус, которого можно достичь благодаря запеканию в духовке.

Ингредиенты:

  • 450 гр макарон;
  • 0,5 стакана сливочного масла;
  • 0,5 стакана муки;
  • 6 стаканов молока;
  • 450-500 гр сыра чеддер, натертого на крупной терке;
  • 2 чашки любого тертого твердого сыра;
  • 0,5 ч. л. сухого горчичного порошка;
  • 0,4 ч.л.сухого чеснока;
  • соль, черный молотый перец.

Приготовление:

  1. Разогреваем духовку до 180-200 градусов.
  2. Отварите макароны до готовности согласно условиям приготовления на упаковке.
  3. В отдельной кастрюле растапливаем сливочное масло, добавляем муку и постоянно помешиваем до образования однородной массы.
  4. Добавляем молоко и варим, постоянно помешивая, в течение 2-5 минут до образования однородной массы.
  5. Добавляем сыр и специи, продолжаем варить постоянно помешивая до полного растворения сыра – необходимо, чтобы получилась однородная масса.
  6. На противень выкладываем макароны и заливаем сырным соусом.
  7. Выпекаем в заранее разогретой до 180-200 градусов духовке в течение 15-20 минут.

3. Суп из белой фасоли с лимоном, индейкой и зеленью

Суп из белой фасоли
Суп из белой фасоли

Яркий суп с лимоном, украшенный зеленью может быть легким и жидким, а можно приготовить его более густым и похожим на тушеное мясо, в зависимости от ваших предпочтений.

Ингредиенты:

  • 3 оливкового масла;
  • 1 большая луковица, нарезанная кубиками;
  • 1 большая морковь, нарезанная кубиками;
  • Овощи (броколи, цветная капуста);
  • 1 пучок зелени;
  • 1 столовая ложка томатной пасты;
  • 0,5 чайной ложки молотого тмина;
  • Красный молотый перец;
  • 500 гр фарша индейки;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 1 ст. л. мелко натертого свежего имбиря;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 л. куриного бульона;
  • 2 банки белой фасоли;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • свежий лимонный сок.

Приготовление:

  1. В большую кастрюлю наливаем оливковое масло.
  2. Добавляем лук, морковь и обжариваем до золотистого цвета.
  3. Нарезаем броколи и цветную капусту небольшими кубиками и отправляем в кастрюлю к моркови и луку.
  4. К овощам добавляем томатную пасту, специи, фарш и протушиваем, постоянно помешивая, пока мясо не подрумянится.
  5. Добавляем бульон, фасоль и доводим до кипения.
  6. Варим 15-20 минут.
  7. Добавляем зелень, лимонный сок, соль и специи по вкусу.
  8. Если вы предпочитаете густые супы, то можно варить немного дольше – чтобы бобы разварились.
  9. Готовить такое блюдо лучше в кастрюле с толстым дном.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как приготовить салат "Рандеву", который украсит любой новогодний стол.

Теги:
#Рецепты #Суп #Макароны #New York Times #Яичница
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