Самые вкусные блюда 2021 года: The New York Times опубликовал подборку лучших рецептов

Любимые блюда американцев могут приготовить и читатели "Телеграфа"

Издание The New York Times опубликовало перечень лучших рецептов уходящего 2021 года. В список попали блюда, которые стали фаворитами среди читателей, как, например, салат "Проще не бывает".

Журналисты The New York Times отмечают, что люди предпочитают готовить легкие рецепты из простых ингредиентов. В перечень попали салат из огурцов и авокадо, хрустящие ньокки с помидорами и моцареллой, а лидером стала яичница со сливками.

1. Яичница-болтунья со сливочным маслом

Наверняка многие считают, что нет ничего проще, чем приготовить яичницу-болтунью. Но чтобы блюдо было на самом деле вкусным, необходимо придерживаться нескольких правил приготовления. Например, согласно опубликованному в The New York Times рецепту, если добавить в яйца картофельный или кукурузный крахмал и сливочное масло, то яичница получится очень нежной и воздушной.

Ингредиенты:

2 чайные ложки картофельного или кукурузного крахмала;

4 столовые ложки холодного несоленого сливочного масла, нарезать кубиками;

4 яйца;

щепотка соли.

Приготовление:

В миске взбиваем крахмал с 1,5 ст. л. воды, пока не останется комочков. Добавляем половину сливочного масла в крахмальную смесь. Добавляем яйца, соль и взбиваем до образования однородной пены. В разогретую сковороду добавляем 1 столовую ложку воды и размешиваем, пока вода не испарится, добавляем оставшееся сливочное масло и активно размешиваем около 10 сек. Выливаем на сковородку яичную смесь и обжариваем, постоянно помешивая. Готовые яйца перекладываем на тарелку.

2. Запеченные макароны со сливками и сыром

Запеченные макароны с сыром

Авторы рецепта на сайте The New York Times обещают, что это блюдо имеет кремовый интенсивный вкус, которого можно достичь благодаря запеканию в духовке.

Ингредиенты:

450 гр макарон;

0,5 стакана сливочного масла;

0,5 стакана муки;

6 стаканов молока;

450-500 гр сыра чеддер, натертого на крупной терке;

2 чашки любого тертого твердого сыра;

0,5 ч. л. сухого горчичного порошка;

0,4 ч.л.сухого чеснока;

соль, черный молотый перец.

Приготовление:

Разогреваем духовку до 180-200 градусов. Отварите макароны до готовности согласно условиям приготовления на упаковке. В отдельной кастрюле растапливаем сливочное масло, добавляем муку и постоянно помешиваем до образования однородной массы. Добавляем молоко и варим, постоянно помешивая, в течение 2-5 минут до образования однородной массы. Добавляем сыр и специи, продолжаем варить постоянно помешивая до полного растворения сыра – необходимо, чтобы получилась однородная масса. На противень выкладываем макароны и заливаем сырным соусом. Выпекаем в заранее разогретой до 180-200 градусов духовке в течение 15-20 минут.

3. Суп из белой фасоли с лимоном, индейкой и зеленью

Суп из белой фасоли

Яркий суп с лимоном, украшенный зеленью может быть легким и жидким, а можно приготовить его более густым и похожим на тушеное мясо, в зависимости от ваших предпочтений.

Ингредиенты:

3 оливкового масла;

1 большая луковица, нарезанная кубиками;

1 большая морковь, нарезанная кубиками;

Овощи (броколи, цветная капуста);

1 пучок зелени;

1 столовая ложка томатной пасты;

0,5 чайной ложки молотого тмина;

Красный молотый перец;

500 гр фарша индейки;

3 зубчика чеснока;

1 ст. л. мелко натертого свежего имбиря;

1 ч. л. соли;

1 л. куриного бульона;

2 банки белой фасоли;

1 ст. л. томатной пасты;

свежий лимонный сок.

Приготовление:

В большую кастрюлю наливаем оливковое масло. Добавляем лук, морковь и обжариваем до золотистого цвета. Нарезаем броколи и цветную капусту небольшими кубиками и отправляем в кастрюлю к моркови и луку. К овощам добавляем томатную пасту, специи, фарш и протушиваем, постоянно помешивая, пока мясо не подрумянится. Добавляем бульон, фасоль и доводим до кипения. Варим 15-20 минут. Добавляем зелень, лимонный сок, соль и специи по вкусу. Если вы предпочитаете густые супы, то можно варить немного дольше – чтобы бобы разварились. Готовить такое блюдо лучше в кастрюле с толстым дном.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, как приготовить салат "Рандеву", который украсит любой новогодний стол.