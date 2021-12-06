Заменит привычный "Оливье": рецепт салата "Обжорка"
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Простое, быстрое и вкусное блюдо на новогодние праздники
Если не знаете, чем украсить новогодний стол, стоит обратить внимание на вкусные и сытные салаты, которые могут задобрить символ 2022 года — Черного Водяного Тигра. А если надоел традиционный "Оливье", почему бы не попробовать заменить его другим блюдом? Обратите внимание на рецепт "Обжоры" — салат, которые имеет очень много вариантов приготовления. В этом материале пойдет речь о салате с куриным мясом.
Источник: Radka.
Новогодний салат "Обжорка": простой рецепт
Ингредиенты:
- курица — 400 г
- морковь — 150 г
- лук репчатый — 1 головка
- засоленные огурцы — 3 шт.
- майонез — 2 ст. л.
- пряности — по вкусу
Приготовление:
- Мясо варим в соленой воде. Измельчаем кубиками.
- Морковь натираем на терке, обжариваем.
- Лук чистим, измельчаем. Выкладываем на разогретую намасленную сковороду, пассируем несколько минут.
- Соленые огурцы измельчаем кубиками.
- Добавляем к птице морковку, остывший лук, другие компоненты, хорошо перемешиваем.
- Заправляем майонезом, добавляем черный перец и солим. Салат готов!
Чем же еще можно заменить "Оливье"? В нашем предыдущем материале есть подборка новогодних салатов, которые придутся по вкусу каждому члену семьи и друзьям.
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