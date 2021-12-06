Заменит привычный "Оливье": рецепт салата "Обжорка"

Простое, быстрое и вкусное блюдо на новогодние праздники

Если не знаете, чем украсить новогодний стол, стоит обратить внимание на вкусные и сытные салаты, которые могут задобрить символ 2022 года — Черного Водяного Тигра. А если надоел традиционный "Оливье", почему бы не попробовать заменить его другим блюдом? Обратите внимание на рецепт "Обжоры" — салат, которые имеет очень много вариантов приготовления. В этом материале пойдет речь о салате с куриным мясом.

Источник: Radka.

Новогодний салат "Обжорка": простой рецепт

Ингредиенты:

курица — 400 г

морковь — 150 г

лук репчатый — 1 головка

засоленные огурцы — 3 шт.

майонез — 2 ст. л.

пряности — по вкусу

Приготовление:

Мясо варим в соленой воде. Измельчаем кубиками. Морковь натираем на терке, обжариваем. Лук чистим, измельчаем. Выкладываем на разогретую намасленную сковороду, пассируем несколько минут. Соленые огурцы измельчаем кубиками. Добавляем к птице морковку, остывший лук, другие компоненты, хорошо перемешиваем. Заправляем майонезом, добавляем черный перец и солим. Салат готов!

Чем же еще можно заменить "Оливье"? В нашем предыдущем материале есть подборка новогодних салатов, которые придутся по вкусу каждому члену семьи и друзьям.