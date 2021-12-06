Укр

Заменит привычный "Оливье": рецепт салата "Обжорка"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
74
Возьмите на заметку рецепт салата "Обжорка" с курицей Новость обновлена 06 декабря 2021, 23:07
Возьмите на заметку рецепт салата "Обжорка" с курицей

Простое, быстрое и вкусное блюдо на новогодние праздники

Если не знаете, чем украсить новогодний стол, стоит обратить внимание на вкусные и сытные салаты, которые могут задобрить символ 2022 года — Черного Водяного Тигра. А если надоел традиционный "Оливье", почему бы не попробовать заменить его другим блюдом? Обратите внимание на рецепт "Обжоры" — салат, которые имеет очень много вариантов приготовления. В этом материале пойдет речь о салате с куриным мясом.

Источник: Radka.

Новогодний салат "Обжорка": простой рецепт

Ингредиенты:

  • курица — 400 г
  • морковь — 150 г
  • лук репчатый — 1 головка
  • засоленные огурцы — 3 шт.
  • майонез — 2 ст. л.
  • пряности — по вкусу

Приготовление:

  1. Мясо варим в соленой воде. Измельчаем кубиками.
  2. Морковь натираем на терке, обжариваем.
  3. Лук чистим, измельчаем. Выкладываем на разогретую намасленную сковороду, пассируем несколько минут.
  4. Соленые огурцы измельчаем кубиками.
  5. Добавляем к птице морковку, остывший лук, другие компоненты, хорошо перемешиваем.
  6. Заправляем майонезом, добавляем черный перец и солим. Салат готов!

Чем же еще можно заменить "Оливье"? В нашем предыдущем материале есть подборка новогодних салатов, которые придутся по вкусу каждому члену семьи и друзьям.

Теги:
#Рецепты #Салаты #Новий год
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 6 декабря: новые "желтые зоны", изменение правил карантина, день ВСУ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 6 декабря: новые "желтые зоны", изменение правил карантина, день ВСУ
Дата публикации
Категория
ВСУ готовы достойно ответить российском агрессору
"Путин готов открыто воевать с Украиной": генерал ответил, какой "прием" могут оказать наши военные россиянам
Дата публикации
Категория
Байден и Зеленский
Байден планирует поговорить с Зеленским о российских войсках на границе Украины
Дата публикации
Категория
"Козак-2М1"
Танки, бронемашины и самолеты: украинские военные получили новую боевую технику (фото)
Дата публикации
Категория
Александр Мамай
"Брат на брата": мэр Полтавы Мамай отличился высказыванием о войне между США и Россией в Украине (видео)