Укр

Чизкейк с яблоком за 15 минут: простой рецепт полезного десерта

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
73
Из творога можно приготовить много вкусных и полезных блюд Новость обновлена 07 декабря 2021, 13:32
Из творога можно приготовить много вкусных и полезных блюд

Этот десерт не навредит вашей фигуре.

"Чем вкуснее, тем вреднее" — хорошая фраза, точно описывающая многие "вкусности", от которых отказываются те, кто сидит на диете. Однако не все так однозначно. Многие блюда сочетают в себе эти два качества. 

Известный украинский диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала, почему важно есть овощи, поделилась со своими подписчиками в Инстаграм несколькими рецептами десертов из творога. 

Их очень легко приготовить, но что более важно, особенно для худеющих, они не навредят фигуре, а только поднимут настроение и утолят аппетит на различные "вредные" тортики, кексики и булочки. А диетолог вредного не посоветует!

Как приготовить чизкейк с яблоком

Как приготовить чизкейк в яблоке

Как приготовить белковый чизкейк

Ранее "Телеграф" писал, что победительница второго сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" кондитер Лиза Глинская также рассказывала, что можно просто и быстро приготовить из творога. Пусть рецепты ее блюд более калорийны, но они не менее вкусные.

Теги:
#Рецепт #Творог #Светлана Фус #Чизкейк
Власть за бюджетные средства усиливает присутствие в медиаполе
Политика
Медиа-"холдинг" власти: очередная зРАДА за наши с вами деньги
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Власть за бюджетные средства усиливает присутствие в медиаполе
Медиа-"холдинг" власти: очередная зРАДА за наши с вами деньги
Дата публикации
Категория
Министр говорит, что Украина способна дать достойный отпор
Резников со спокойным лицом пообещал Путину "кровавую резню" в случае вторжения в Украину
Дата публикации
Категория
ДТП произошло на трассе неподалеку от перекрестка
Количество жертв с маршруткой и фурой растет: все подробности ДТП под Черниговом (карта, фото)
Дата публикации
Категория
Некоторые украинцы могут позабыть о "красной" зоне, но не о правилах, которые действовали в ней ранее
Жесткий карантин в действии: часть Украины "выпустили" с локдауна, но правила остались строгими
Дата публикации
Категория
Золотой газ - 10 гривен за куб, не считая потребления
Украинцев хотят заставить платить за доставку газа более 10 тысяч гривен в год: откуда такие цифры?