Чизкейк с яблоком за 15 минут: простой рецепт полезного десерта

Этот десерт не навредит вашей фигуре.

"Чем вкуснее, тем вреднее" — хорошая фраза, точно описывающая многие "вкусности", от которых отказываются те, кто сидит на диете. Однако не все так однозначно. Многие блюда сочетают в себе эти два качества.

Известный украинский диетолог Светлана Фус, которая ранее рассказала, почему важно есть овощи, поделилась со своими подписчиками в Инстаграм несколькими рецептами десертов из творога.

Их очень легко приготовить, но что более важно, особенно для худеющих, они не навредят фигуре, а только поднимут настроение и утолят аппетит на различные "вредные" тортики, кексики и булочки. А диетолог вредного не посоветует!

Как приготовить чизкейк с яблоком

Как приготовить чизкейк в яблоке

Как приготовить белковый чизкейк

Ранее "Телеграф" писал, что победительница второго сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" кондитер Лиза Глинская также рассказывала, что можно просто и быстро приготовить из творога. Пусть рецепты ее блюд более калорийны, но они не менее вкусные.