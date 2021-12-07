Необычный салат "Шишки" к новогоднему столу удивит каждого гостя: рецепт
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Существует очень много рецептов новогодних салатов, но далеко не все из них могут на самом деле стать украшением стола
До Нового года остается совсем немного времени и все активно ищут рецепты не просто вкусных, но и красивых салатов, которые помогут задобрить хозяина 2022 года – Черного Водяного Тигра. Необычный салат "Шишки" также станет очень красивым украшением новогоднего стола.
Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер по имени Ольга с никнеймом Lioka.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 250 гр.;
- сыр – 150 гр.;
- яйцо – 4 шт.;
- майонез – 150 гр.;
- ананасы консервированные – 200 гр.;
- соль по вкусу;
- Кукурузные/цельнозерновые хлопья без сахара и свежий огурец для украшения.
Приготовление:
- Отварное охлажденное куриное филе нарезаем кубиками.
- Натираем яйца и сыр на крупной терке.
- Консервированные ананасы нарезаем мелкими кубиками.
- Перекладываем все в глубокую миску, добавляем майонез и все хорошо перемешиваем.
- На плоскую большую тарелку выкладываем небольшие горки из салата и формируем из них гладкие шишки.
- На каждой заготовке хлопьями выкладываем чешуйки шишек. Хлопья лучше выкладывать в шахматном порядке – таким образом ряды получатся плотными и не будет просветов.
- Натираем на мелкой терке свежий огурец и выкладываем его между шишками в виде еловых веточек.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" рассказывал, какими салатами можно заменить традиционный "Оливье" на новогоднем столе.
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