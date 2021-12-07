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Необычный салат "Шишки" к новогоднему столу удивит каждого гостя: рецепт

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Как приготовить салат в виде шишек Новость обновлена 07 декабря 2021, 15:19
Как приготовить салат в виде шишек

Существует очень много рецептов новогодних салатов, но далеко не все из них могут на самом деле стать украшением стола

До Нового года остается совсем немного времени и все активно ищут рецепты не просто вкусных, но и красивых салатов, которые помогут задобрить хозяина 2022 года – Черного Водяного Тигра. Необычный салат "Шишки" также станет очень красивым украшением новогоднего стола.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер по имени Ольга с никнеймом Lioka.

Ингредиенты:

  • Куриное филе – 250 гр.;
  • сыр – 150 гр.;
  • яйцо – 4 шт.;
  • майонез – 150 гр.;
  • ананасы консервированные – 200 гр.;
  • соль по вкусу;
  • Кукурузные/цельнозерновые хлопья без сахара и свежий огурец для украшения.

Приготовление:

  1. Отварное охлажденное куриное филе нарезаем кубиками.
  2. Натираем яйца и сыр на крупной терке.
  3. Консервированные ананасы нарезаем мелкими кубиками.
  4. Перекладываем все в глубокую миску, добавляем майонез и все хорошо перемешиваем.
  5. На плоскую большую тарелку выкладываем небольшие горки из салата и формируем из них гладкие шишки.
  6. На каждой заготовке хлопьями выкладываем чешуйки шишек. Хлопья лучше выкладывать в шахматном порядке – таким образом ряды получатся плотными и не будет просветов.
  7. Натираем на мелкой терке свежий огурец и выкладываем его между шишками в виде еловых веточек.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими салатами можно заменить традиционный "Оливье" на новогоднем столе. 

Теги:
#Рецепты #Салат #Новый год #Новогодний стол
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