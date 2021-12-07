Необычный салат "Шишки" к новогоднему столу удивит каждого гостя: рецепт

Существует очень много рецептов новогодних салатов, но далеко не все из них могут на самом деле стать украшением стола

До Нового года остается совсем немного времени и все активно ищут рецепты не просто вкусных, но и красивых салатов, которые помогут задобрить хозяина 2022 года – Черного Водяного Тигра. Необычный салат "Шишки" также станет очень красивым украшением новогоднего стола.

Рецептом на своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер по имени Ольга с никнеймом Lioka.

Ингредиенты:

Куриное филе – 250 гр.;

сыр – 150 гр.;

яйцо – 4 шт.;

майонез – 150 гр.;

ананасы консервированные – 200 гр.;

соль по вкусу;

Кукурузные/цельнозерновые хлопья без сахара и свежий огурец для украшения.

Приготовление:

Отварное охлажденное куриное филе нарезаем кубиками. Натираем яйца и сыр на крупной терке. Консервированные ананасы нарезаем мелкими кубиками. Перекладываем все в глубокую миску, добавляем майонез и все хорошо перемешиваем. На плоскую большую тарелку выкладываем небольшие горки из салата и формируем из них гладкие шишки. На каждой заготовке хлопьями выкладываем чешуйки шишек. Хлопья лучше выкладывать в шахматном порядке – таким образом ряды получатся плотными и не будет просветов. Натираем на мелкой терке свежий огурец и выкладываем его между шишками в виде еловых веточек.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, какими салатами можно заменить традиционный "Оливье" на новогоднем столе.