Яркие роллы "Селедка под шубой": рецепт необычной новогодней закуски

Даже привычные для всех традиционные новогодние блюда можно подать в оригинальном виде

Неотъемлемой частью новогоднего стола для многих является салат "Оливье", приготовленные по классическому рецепту, а также "Селедка под шубой", альтернативой которой может стать закуска "Новогодние свечи". Традиционную "шубу" также можно подать на стол оригинальным способом – в виде роллов.

Кулинарный инста-блогер Анастасия Монахова поделилась рецептом у себя в соцсетях.

Ингредиенты:

5 средних картофелин;

4 средних морковки;

2 средних свеклы;

1 небольшая луковица;

селедка;

майонез;

укроп.

Приготовление:

Отвариваем овощи и даем им остыть. Селедку чистим, убираем все косточки и отделяем мясо со спинки. Свеклу очищаем, нарезаем тонкими кружочками, выкладываем на фольгу с пищевой пленкой и смазываем майонезом. Картофель натираем на крупной терке и выкладываем на свеклу тонким слоем, смазываем майонезом. Морковь натираем на крупной терке, выкладываем на картофель и смазываем майонезом. Выкладываем селедку, добавляем несколько веточек укропа и нарезанный тонкими четверть кольцами лук. Сворачиваем все в плотный рулет и отправляем в холодильник на 1 час. Достаем рулетик из холодильника, снимаем с него фольгу и пищевую пленку и нарезаем на небольшие кусочки. Каждый ролл украшаем капелькой майонеза и веточкой укропа.

Видеорецепт:

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