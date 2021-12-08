Яркие роллы "Селедка под шубой": рецепт необычной новогодней закуски
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Даже привычные для всех традиционные новогодние блюда можно подать в оригинальном виде
Неотъемлемой частью новогоднего стола для многих является салат "Оливье", приготовленные по классическому рецепту, а также "Селедка под шубой", альтернативой которой может стать закуска "Новогодние свечи". Традиционную "шубу" также можно подать на стол оригинальным способом – в виде роллов.
Кулинарный инста-блогер Анастасия Монахова поделилась рецептом у себя в соцсетях.
Ингредиенты:
- 5 средних картофелин;
- 4 средних морковки;
- 2 средних свеклы;
- 1 небольшая луковица;
- селедка;
- майонез;
- укроп.
Приготовление:
- Отвариваем овощи и даем им остыть.
- Селедку чистим, убираем все косточки и отделяем мясо со спинки.
- Свеклу очищаем, нарезаем тонкими кружочками, выкладываем на фольгу с пищевой пленкой и смазываем майонезом.
- Картофель натираем на крупной терке и выкладываем на свеклу тонким слоем, смазываем майонезом.
- Морковь натираем на крупной терке, выкладываем на картофель и смазываем майонезом.
- Выкладываем селедку, добавляем несколько веточек укропа и нарезанный тонкими четверть кольцами лук.
- Сворачиваем все в плотный рулет и отправляем в холодильник на 1 час.
- Достаем рулетик из холодильника, снимаем с него фольгу и пищевую пленку и нарезаем на небольшие кусочки.
- Каждый ролл украшаем капелькой майонеза и веточкой укропа.
Видеорецепт:
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