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Яркие роллы "Селедка под шубой": рецепт необычной новогодней закуски

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Как приготовить роллы из "Селедки под шубой" Новость обновлена 08 декабря 2021, 11:50
Как приготовить роллы из "Селедки под шубой"

Даже привычные для всех традиционные новогодние блюда можно подать в оригинальном виде

Неотъемлемой частью новогоднего стола для многих является салат "Оливье", приготовленные по классическому рецепту, а также "Селедка под шубой", альтернативой которой может стать закуска "Новогодние свечи". Традиционную "шубу" также можно подать на стол оригинальным способом – в виде роллов.

Кулинарный инста-блогер Анастасия Монахова поделилась рецептом у себя в соцсетях.

Ингредиенты:

  • 5 средних картофелин;
  • 4 средних морковки;
  • 2 средних свеклы;
  • 1 небольшая луковица;
  • селедка;
  • майонез;
  • укроп.

Приготовление:

  1. Отвариваем овощи и даем им остыть.
  2. Селедку чистим, убираем все косточки и отделяем мясо со спинки.
  3. Свеклу очищаем, нарезаем тонкими кружочками, выкладываем на фольгу с пищевой пленкой и смазываем майонезом.
  4. Картофель натираем на крупной терке и выкладываем на свеклу тонким слоем, смазываем майонезом.
  5. Морковь натираем на крупной терке, выкладываем на картофель и смазываем майонезом.
  6. Выкладываем селедку, добавляем несколько веточек укропа и нарезанный тонкими четверть кольцами лук.
  7. Сворачиваем все в плотный рулет и отправляем в холодильник на 1 час.
  8. Достаем рулетик из холодильника, снимаем с него фольгу и пищевую пленку и нарезаем на небольшие кусочки.
  9. Каждый ролл украшаем капелькой майонеза и веточкой укропа.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить необычный мясной "Наполеон", который оценят все гости.

Теги:
#Рецепт #Новый год #Закуска #Селедка под шубой
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