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Рецепт вкуснейшего прозрачного холодца, который точно застынет

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Как приготовить идеальный холодец: рецепт Новость обновлена 09 декабря 2021, 11:28
Как приготовить идеальный холодец: рецепт

Холодец из говядины и курицы получается очень вкусным, наваристым и прозрачным.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась со своими подписчиками рецептом оригинальной новогодней закуски, продолжила постепенную подготовку к Новому году. 

На своем ютуб-канале кулинар опубликовала рецепт одного из традиционных блюд на новогоднем столе — холодца. А также поделилась несколькими секретами его приготовления. 

Литвинова уверяет, что холодец по ее рецепту точно застынет и будет держать форму, а бульон будет прозрачным и невероятно вкусным.

Холодец: ингредиенты

  • Хвост говяжий -1 шт.
  • Голяшка говяжья -1 шт.
  • Курица без грудины -1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Лук порей — 1 шт.
  • Смесь перцев — 1 ст.л.
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Вода — 3-4 л
  • Соль — 40 г

Кулинар отмечает, что для того, чтобы холодец получился, варить блюдо нужно 6-8 часов. 

Как приготовить холодец: видеорецепт

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще можно приготовить на Новый год:

Теги:
#Рецепт #Новый год #Холодец #Татьяна Литвинова
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