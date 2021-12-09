Рецепт вкуснейшего прозрачного холодца, который точно застынет

Холодец из говядины и курицы получается очень вкусным, наваристым и прозрачным.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась со своими подписчиками рецептом оригинальной новогодней закуски, продолжила постепенную подготовку к Новому году.

На своем ютуб-канале кулинар опубликовала рецепт одного из традиционных блюд на новогоднем столе — холодца. А также поделилась несколькими секретами его приготовления.

Литвинова уверяет, что холодец по ее рецепту точно застынет и будет держать форму, а бульон будет прозрачным и невероятно вкусным.

Холодец: ингредиенты

Хвост говяжий -1 шт.

Голяшка говяжья -1 шт.

Курица без грудины -1 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Лук порей — 1 шт.

Смесь перцев — 1 ст.л.

Лавровый лист — 3 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Вода — 3-4 л

Соль — 40 г

Кулинар отмечает, что для того, чтобы холодец получился, варить блюдо нужно 6-8 часов.

Как приготовить холодец: видеорецепт

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще можно приготовить на Новый год: