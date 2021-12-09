Рецепт вкуснейшего прозрачного холодца, который точно застынет
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Холодец из говядины и курицы получается очень вкусным, наваристым и прозрачным.
Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова, которая ранее поделилась со своими подписчиками рецептом оригинальной новогодней закуски, продолжила постепенную подготовку к Новому году.
На своем ютуб-канале кулинар опубликовала рецепт одного из традиционных блюд на новогоднем столе — холодца. А также поделилась несколькими секретами его приготовления.
Литвинова уверяет, что холодец по ее рецепту точно застынет и будет держать форму, а бульон будет прозрачным и невероятно вкусным.
Холодец: ингредиенты
- Хвост говяжий -1 шт.
- Голяшка говяжья -1 шт.
- Курица без грудины -1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Лук порей — 1 шт.
- Смесь перцев — 1 ст.л.
- Лавровый лист — 3 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Вода — 3-4 л
- Соль — 40 г
Кулинар отмечает, что для того, чтобы холодец получился, варить блюдо нужно 6-8 часов.
Как приготовить холодец: видеорецепт
Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще можно приготовить на Новый год:
- Классический салат "Оливье",
- Роллы "Селедка под шубой",
- Салат "Роскошный",
- "Закусочный Наполеон с мясом".
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