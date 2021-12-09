Укр

Вопрос о лучшем соусе к каше рассорил пользователей сети

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Пользователям Facebook очень надоела обычная перловка Новость обновлена 09 декабря 2021, 17:13
Пользователям Facebook очень надоела обычная перловка

Предлагают соевый соус и гусиные потроха

В сети часто возникают банальные споры. В том числе из-за еды. Например, ранее между украинцами и россиянами разгорелся спор из-за стоимости обеда в ресторане украинской кухни "Пузатая хата".

В среду, 8 декабря, российский художник-карикатурист Сергей Елкин задался вопросом, с чем лучше всего кушать перловую кашу. С этим он поделился на своей странице в Facebook.

"Мне тут много советовали про каши… Но я не понял — перловку лучше есть с соевым соусом или с чили?", — спросил своих подписчиков художник.

В комментариях очень много нашлось людей с хорошим чувством юмора.

Так, пользовательница соцсети Юлия Хмелевская написала, что отличной идеей было бы заправить кашу васаби или табаско.

"С салой или повидлой!", "Смотря чем запиваете. если сакэ, то соевым. если текилой — то чили", "Если задумали мирные переговоры, то с соевым соусом, а если военные действия, то с "чили", — пишут в комментариях к посту.

Нашлись и более рациональные советы.

Напомним, что недавно между пользователями Twitter разгорелся спор о балете. Этот вид сценического искусства посчитали очень травмоопасным, но нашлись и контраргументы.

Теги:
#Каши #Перловая каша #Соусы
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