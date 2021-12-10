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Не только вкусно, но и красиво: простой рецепт рулетиков из огурцов со шпротами на Новый год

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Рецепт огуречных роллов Новость обновлена 10 декабря 2021, 16:24
Рецепт огуречных роллов

Роллы из огурцов со шпротами станут замечательным украшением праздничного стола

Неотъемлемой частью новогоднего стола являются закуски. Например, вместо традиционного салата можно приготовить роллы "Селедка под шубой" или закусочный мясной торт "Наполеон". Если же нет времени долго стоять у плиты, то можно приготовить легкие роллы из огурца со шпротами.

Рецептом рулетиков из огурцов в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 1 банка шпрот в масле (160 гр.);
  • 2 шт. длинных огурцов;
  • 2 яйца вареные вкрутую;
  • 100 гр. сыра;
  • 1 зубчик чеснока;
  • свежий укроп;
  • майонез;
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. На крупной терке натираем сваренные вкрутую яйца и сыр, немного солим, добавляем мелконарезанный свежий укроп, выдавливаем чеснок, добавляем немного майонеза и хорошо перемешиваем.
  2. С помощью овощечистки нарезаем тонкими длинными слайсами огурец.
  3. Со шпротов сливаем масло и перекладываем их на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
  4. На слайс из огурца наносим начинку.
  5. Прикладываем шпротину на край закуски и сворачиваем ролл таким образом, чтобы хвостик шпротины оставался сверху.
  6. Сбоку огурец скрепляем шпажкой.
  7. Аналогичным образом оформляем закуску из всех ингредиентов.

Видеорецепт:

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Теги:
#Рецепты #Закуски #Новый год
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