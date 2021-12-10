И на обед, и на праздничный стол: оригинальный рецепт скумбрии в сметанном соусе

Встреча в Беловежской Пуще поставила точку в существовании Советского Союза. Исторический договор о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) был подписан 8 декабря 1991 года, а уже через два дня Беловежские Соглашения ратифицировала Верховная Рада Украины.