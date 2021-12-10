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И на обед, и на праздничный стол: оригинальный рецепт скумбрии в сметанном соусе

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Как вкусно запечь скумбрию Новость обновлена 10 декабря 2021, 18:41
Как вкусно запечь скумбрию

Рыба в духовке станет замечательным украшением праздничного стола

Любители рыбы наверняка захотят приготовить запеченную скумбрию для новогоднего стола. Такое блюдо станет замечательным дополнением к закуске из огурцов и шпрот.

Рецептом ароматной, сочной, нежной и изумительно вкусной «Скумбрии в сметанном соусе» в духовке поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 2 шт. скумбрии;
  • 1-2 головки репчатого лука;
  • 125 гр. сметаны;
  • 1 ч. л. обычной острой горчицы;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ч. л. черного молотого перца;
  • 1 ч. л. приправы к рыбе.

Для украшения:

  • лимон;
  • свежая кучерявая петрушка.

Приготовление:

  1. Срезаем головы, хвосты и плавники, а также удаляем внутренности скумбрии.
  2. Нарезаем рыбу порционными кусочками.
  3. Нарезаем лук не очень тонкими четверть-кольцами.
  4. К сметане добавляем горчицу, соль, черный молотый перец, приправу к рыбе и хорошо все перемешиваем.
  5. Каждый кусочек рыбы обмакиваем в сметанном соусе и выкладываем на заранее застеленный пергаментной бумагой противень в форме целой рыбы.
  6. Между кусочками рыбы выкладываем лук и все хорошо придавливаем.
  7. Рыбу отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
  8. Готовой рыбе даем остыть, перекладываем на блюдо.
  9. Украшаем лимоном и кучерявой петрушкой.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить салат "Шишки", который обязательно станет украшением новогоднего стола.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Новый год #Скумбрия
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