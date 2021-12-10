И на обед, и на праздничный стол: оригинальный рецепт скумбрии в сметанном соусе
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 14
Рыба в духовке станет замечательным украшением праздничного стола
Любители рыбы наверняка захотят приготовить запеченную скумбрию для новогоднего стола. Такое блюдо станет замечательным дополнением к закуске из огурцов и шпрот.
Рецептом ароматной, сочной, нежной и изумительно вкусной «Скумбрии в сметанном соусе» в духовке поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- 2 шт. скумбрии;
- 1-2 головки репчатого лука;
- 125 гр. сметаны;
- 1 ч. л. обычной острой горчицы;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ч. л. черного молотого перца;
- 1 ч. л. приправы к рыбе.
Для украшения:
- лимон;
- свежая кучерявая петрушка.
Приготовление:
- Срезаем головы, хвосты и плавники, а также удаляем внутренности скумбрии.
- Нарезаем рыбу порционными кусочками.
- Нарезаем лук не очень тонкими четверть-кольцами.
- К сметане добавляем горчицу, соль, черный молотый перец, приправу к рыбе и хорошо все перемешиваем.
- Каждый кусочек рыбы обмакиваем в сметанном соусе и выкладываем на заранее застеленный пергаментной бумагой противень в форме целой рыбы.
- Между кусочками рыбы выкладываем лук и все хорошо придавливаем.
- Рыбу отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
- Готовой рыбе даем остыть, перекладываем на блюдо.
- Украшаем лимоном и кучерявой петрушкой.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить салат "Шишки", который обязательно станет украшением новогоднего стола.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-