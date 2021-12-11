Идеальная закуска на Новый год: как приготовить три вида канапе за 15 минут

Такие канапе наверняка понравятся всем гостям

Закуски являются неотъемлемой частью праздничного стола. На Новый год вы можете заменить традиционный салат роллами "Селедка под шубой", приготовить рулетики из огурцов со шпротами или мясной закусочный торт "Наполеон". Также можно быстро приготовить вкусные сырные канапе.

Рецептом канапе в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Канапе "Греческое"

Ингредиенты:

5 шт. помидоров черри;

70 г. сыра "Фета";

1 небольшой огурец;

5 шт. маслин;

листья салата.

Выход 10 шт.

Приготовление:

Помидоры разрезаем вдоль на 2 части. Огурцы нарезаем не очень тонкими кружочками. Маслины разрезаем вдоль на 3 части. Сыр "Фета" нарезаем на небольшие кубики. На зубочистку накалываем половинку помидора, небольшой кусочек салата, половинку маслины, кусочек сыра и свежий огурец. Ставим на тарелки на огурец.

Канапе "Виноградная лилия"

Ингредиенты:

15 шт. круглого соленого крекера;

100 гр. брынзы;

100 гр. не сухого творога;

8 шт. крупного винограда;

1 веточка свежего укропа.

Выход 15 шт.

Приготовление:

К творогу добавляем мелконарезанный укроп, натираем на мелкой терке брынзу и все перетираем вилкой в однородную массу. Из полученной сырной массы формируем шарики и выкладываем на соленый крекер. Крупные виноградинки фигурным ножом разрезаем на 2 части и выкладываем на сырные шарики.

Канапе "Трио"

Ингредиенты:

100 гр. сыра с орехами;

100 гр. консервированного ананаса;

10 шт. маслин.

Выход 10 шт.

Приготовление:

Сыр с орехами и ананас нарезаем небольшими кубиками. На зубочистку надеваем кусочек ананаса, маслину и кусочек сыра.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить красивые салаты в виде символа года – Тигра.