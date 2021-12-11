Как приготовить буженину в фольге на праздничный стол - отличная замена колбасе

Такое мясо получается нежным и сочным.

В год Тигра на столе обязательно должно быть много мясных блюд, ведь чем еще задобрить хищный символ года, как не сочным мясом. Мы уже публиковали для вас рецепт вкуснейшего мясного холодца, который точно застынет, и сытного мясного торта "Наполеон". А теперь расскажем, как запечь вкусную и сочную буженину в фольге, которая станет отличной полезной заменой колбасе.

Рецепт опубликовал сайт kulinarenok.

Рецепт буженины в фольге

Ингредиенты:

Свинина — 1.3 кг

Масло растительное — 1.5 ст.л.

Соль — 1 ч.л.

Перец чёрный молотый — 0.5 ч.л.

Прованские травы — 0,5 ч.л.

Паприка молотая — 0.5 ч.л.

Лавровый лист (молотый) — 0.33 ч.л.

Чеснок — 3 зуб.

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Способ приготовления:

Промойте и тщательно высушите мясо. Нарежьте чеснок и обваляйте его в смеси перцев и мелко нарезанного базилика. Сделайте проколы на мясе и вставьте туда дольки чеснока. Горчицей намажьте всю поверхность мяса и посыпьте солью и оставшимися специями. Маринуйте мясо в закрытом контейнере в холодильнике 12 часов как минимум. Затем плотно заверните мясо в фольгу и поместите в духовку. Мясо запекайте в течение 1,5 часов при температуре 180 градусов. После этого установите температуру 160 градусов и продолжайте запекать еще 1,5 часа. Духовку выключите, и оставьте в ней запеченное мясо на несколько часов.

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