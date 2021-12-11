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Невероятно вкусная закуска "Грибочки" на новогодний стол: супербыстрый рецепт

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Как украсить закуску на новогодний стол Новость обновлена 11 декабря 2021, 16:05
Как украсить закуску на новогодний стол

Закуски станут чудесным украшением праздничного стола на Новый год

Многие хозяйки уже ищут рецепты простых и вкусных блюд для новогоднего стола. Отличным вариантом станут канапе из сыра, на приготовление которых вы потратите не больше 15 минут. Также можно приготовить невероятно красивую закуску в виде небольших мухоморов.

Кулинарный блогер Наталья Пархоменко рассказала, как приготовить "Грибочки"на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

  • 3 яйца вареные вкрутую;
  • 150 г. ветчины;
  • 100 г. сыра;
  • 10 помидоров черри;
  • 2 шт. свежих огурцов;
  • 1 зубчик чеснока;
  • майонез;
  • соль по вкусу (по желанию);
  • кучерявая петрушка для украшения.

Приготовление:

  1. Очень мелко нарезаем ветчину и перекладываем в миску.
  2. Добавляем натертые на крупной терке сыр и яйца, выдавливаем чеснок, небольшое количество майонеза и хорошо перемешиваем.
  3. Огурец нарезаем не очень тонкими кружочками.
  4. Помидоры разрезаем на 2 части и удаляем серединку.
  5. Из небольшого количества массы формируем конус – ножку грибка.
  6. На кружочек огурца устанавливаем ножку и сверху надеваем шляпку из помидора.
  7. В одноразовый кондитерский мешок накладываем небольшое количество майонеза и делаем на грибочках маленькие белые пятна.
  8. Украшаем веточками петрушки.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить необычный закусочный торт "Наполеон".

Теги:
#Рецепты #Новый год #Закуска
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