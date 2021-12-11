Невероятно вкусная закуска "Грибочки" на новогодний стол: супербыстрый рецепт

Закуски станут чудесным украшением праздничного стола на Новый год

Многие хозяйки уже ищут рецепты простых и вкусных блюд для новогоднего стола. Отличным вариантом станут канапе из сыра, на приготовление которых вы потратите не больше 15 минут. Также можно приготовить невероятно красивую закуску в виде небольших мухоморов.

Кулинарный блогер Наталья Пархоменко рассказала, как приготовить "Грибочки"на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

3 яйца вареные вкрутую;

150 г. ветчины;

100 г. сыра;

10 помидоров черри;

2 шт. свежих огурцов;

1 зубчик чеснока;

майонез;

соль по вкусу (по желанию);

кучерявая петрушка для украшения.

Приготовление:

Очень мелко нарезаем ветчину и перекладываем в миску. Добавляем натертые на крупной терке сыр и яйца, выдавливаем чеснок, небольшое количество майонеза и хорошо перемешиваем. Огурец нарезаем не очень тонкими кружочками. Помидоры разрезаем на 2 части и удаляем серединку. Из небольшого количества массы формируем конус – ножку грибка. На кружочек огурца устанавливаем ножку и сверху надеваем шляпку из помидора. В одноразовый кондитерский мешок накладываем небольшое количество майонеза и делаем на грибочках маленькие белые пятна. Украшаем веточками петрушки.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить необычный закусочный торт "Наполеон".