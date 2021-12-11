Невероятно вкусная закуска "Грибочки" на новогодний стол: супербыстрый рецепт
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Закуски станут чудесным украшением праздничного стола на Новый год
Многие хозяйки уже ищут рецепты простых и вкусных блюд для новогоднего стола. Отличным вариантом станут канапе из сыра, на приготовление которых вы потратите не больше 15 минут. Также можно приготовить невероятно красивую закуску в виде небольших мухоморов.
Кулинарный блогер Наталья Пархоменко рассказала, как приготовить "Грибочки"на своем YouTube-канале.
Ингредиенты:
- 3 яйца вареные вкрутую;
- 150 г. ветчины;
- 100 г. сыра;
- 10 помидоров черри;
- 2 шт. свежих огурцов;
- 1 зубчик чеснока;
- майонез;
- соль по вкусу (по желанию);
- кучерявая петрушка для украшения.
Приготовление:
- Очень мелко нарезаем ветчину и перекладываем в миску.
- Добавляем натертые на крупной терке сыр и яйца, выдавливаем чеснок, небольшое количество майонеза и хорошо перемешиваем.
- Огурец нарезаем не очень тонкими кружочками.
- Помидоры разрезаем на 2 части и удаляем серединку.
- Из небольшого количества массы формируем конус – ножку грибка.
- На кружочек огурца устанавливаем ножку и сверху надеваем шляпку из помидора.
- В одноразовый кондитерский мешок накладываем небольшое количество майонеза и делаем на грибочках маленькие белые пятна.
- Украшаем веточками петрушки.
Видеорецепт:
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