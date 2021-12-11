Салат без майонеза к Новому году-2022: рецепт вкусного "Табуле"

Без вреда для фигуры и с невероятной пользой

Новогодний стол никак не обойдется без ярких салатов, и лучше всего, чтобы они были не обременительны для желудка. Поэтому мы предлагаем приготовить вкусный салат без калорийного майонеза "Табуле" — популярный восточный салат, в основе которого является крупа булгур.

Такой салат легкий и хорошо усваивается, пишет smakotainfo.

"Табуле": простой рецепт салата без майонеза

Ингредиенты:

Булгур – ½ стакана

Куриная грудка – 150-200 г

Огурец – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Оливковое масло, базилик, кинза, красный сладкий перец – четвертинка

Соль – по вкусу

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Приготовление:

Булгур отвариваем до готовности, куриную грудку нарезаем небольшими кусочками и обжариваем до румяного цвета (и булгур и курицу не забываем подсолить). Сладкий перец и огурец режем кубиками. Базилик и кинзу мелко рубим (или рвем руками). Все подготовленные ингредиенты перемешиваем. Оливковое масло смешиваем с лимонным соком и заправляем салат. Подаем к столу в порционных формочках.

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