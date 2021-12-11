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Салат без майонеза к Новому году-2022: рецепт вкусного "Табуле"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Как приготовить полезный салат "Табуле" - простой рецепт Новость обновлена 11 декабря 2021, 22:47
Как приготовить полезный салат "Табуле" - простой рецепт

Без вреда для фигуры и с невероятной пользой

Новогодний стол никак не обойдется без ярких салатов, и лучше всего, чтобы они были не обременительны для желудка. Поэтому мы предлагаем приготовить вкусный салат без калорийного майонеза "Табуле" — популярный восточный салат, в основе которого является крупа булгур.

Такой салат легкий и хорошо усваивается, пишет smakotainfo.

"Табуле": простой рецепт салата без майонеза

Ингредиенты:

  • Булгур – ½ стакана
  • Куриная грудка – 150-200 г
  • Огурец – 1 шт.
  • Лимон – 1 шт.
  • Оливковое масло, базилик, кинза, красный сладкий перец – четвертинка
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Булгур отвариваем до готовности, куриную грудку нарезаем небольшими кусочками и обжариваем до румяного цвета (и булгур и курицу не забываем подсолить).
  2. Сладкий перец и огурец режем кубиками. Базилик и кинзу мелко рубим (или рвем руками). Все подготовленные ингредиенты перемешиваем.
  3. Оливковое масло смешиваем с лимонным соком и заправляем салат. Подаем к столу в порционных формочках.

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Теги:
#Рецепты #Новый год #Салаты
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