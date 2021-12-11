Салат без майонеза к Новому году-2022: рецепт вкусного "Табуле"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 118
Без вреда для фигуры и с невероятной пользой
Новогодний стол никак не обойдется без ярких салатов, и лучше всего, чтобы они были не обременительны для желудка. Поэтому мы предлагаем приготовить вкусный салат без калорийного майонеза "Табуле" — популярный восточный салат, в основе которого является крупа булгур.
Такой салат легкий и хорошо усваивается, пишет smakotainfo.
"Табуле": простой рецепт салата без майонеза
Ингредиенты:
- Булгур – ½ стакана
- Куриная грудка – 150-200 г
- Огурец – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Оливковое масло, базилик, кинза, красный сладкий перец – четвертинка
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Булгур отвариваем до готовности, куриную грудку нарезаем небольшими кусочками и обжариваем до румяного цвета (и булгур и курицу не забываем подсолить).
- Сладкий перец и огурец режем кубиками. Базилик и кинзу мелко рубим (или рвем руками). Все подготовленные ингредиенты перемешиваем.
- Оливковое масло смешиваем с лимонным соком и заправляем салат. Подаем к столу в порционных формочках.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить новогодний салат "Шишки", который приятно удивит любого гурмана.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-