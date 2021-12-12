Имбирное печенье за 10 минут: рецепт с Nutella от Евгения Клопотенко (видео)
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Отличный десерт на Николая Чудотворца, Новый год или Рождество
Самое время готовиться к новогодним праздникам! Ранее судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился рецептом новогоднего "Медовика". Теперь украсить праздничный стол еще одним десертом предложил победитель пятого сезона проекта Евгений Клопотенко.
На своем YouTube-канале украинский шеф-повар рассказал, как приготовить имбирное печенье с Nutella. Можно собраться вместе с друзьями, родными, привлечь детей и вместе приготовить такой замечательный праздничный десерт.
Время подготовки: 3 часа 30 минут.
Время приготовления: 10 минут.
Имбирное печенье с Nutella: рецепт от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- 350 г муки (+ для подпыла)
- 200 г сахара
- 200 г размягченного сливочного масла
- 2 яйца
- 1 ч. л. корицы
- 1 ч. л. молотого имбиря
- 1 ч. л. какао-порошка
- ½ ч. л. разрыхлителя
- ½ ч. л. соли
- 15 г Nutella (для каждого печенья)
Способ приготовления:
- Для теста смешиваем в миске 350 г муки, 200 г сахара и 200 г размягченного сливочного масла.
- Вбиваем 2 яйца и добавляем 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. какао-порошка, ½ ч. л. соли и ½ ч. л. разрыхлителя.
- Замешиваем мягкое эластичное тесто. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
- Достаем тесто и оставляем при комнатной температуре еще час. После этого раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. С помощью любых формочек вырезаем из теста фигурки.
- Стелим на противень пергамент и выкладываем фигурки из теста. Выпекаем печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.
- Готовому печенью даем немного остыть, а затем смазываем Nutella. Имбирное печенье готово!
Ранее рецептом вкусных имбирных пряников поделилась еще одна победительница проекта "МастерШеф" Елизавета Глинская. Вы можете приготовить десерт за двумя рецептами и сравнить, какое печенье вам будет по вкусу больше всего.
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