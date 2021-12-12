Имбирное печенье за 10 минут: рецепт с Nutella от Евгения Клопотенко (видео)

Отличный десерт на Николая Чудотворца, Новый год или Рождество

Самое время готовиться к новогодним праздникам! Ранее судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился рецептом новогоднего "Медовика". Теперь украсить праздничный стол еще одним десертом предложил победитель пятого сезона проекта Евгений Клопотенко.

На своем YouTube-канале украинский шеф-повар рассказал, как приготовить имбирное печенье с Nutella. Можно собраться вместе с друзьями, родными, привлечь детей и вместе приготовить такой замечательный праздничный десерт.

Время подготовки: 3 часа 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Имбирное печенье с Nutella: рецепт от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

350 г муки (+ для подпыла)

200 г сахара

200 г размягченного сливочного масла

2 яйца

1 ч. л. корицы

1 ч. л. молотого имбиря

1 ч. л. какао-порошка

½ ч. л. разрыхлителя

½ ч. л. соли

15 г Nutella (для каждого печенья)

Способ приготовления:

Для теста смешиваем в миске 350 г муки, 200 г сахара и 200 г размягченного сливочного масла. Вбиваем 2 яйца и добавляем 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. какао-порошка, ½ ч. л. соли и ½ ч. л. разрыхлителя. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь. Достаем тесто и оставляем при комнатной температуре еще час. После этого раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. С помощью любых формочек вырезаем из теста фигурки. Стелим на противень пергамент и выкладываем фигурки из теста. Выпекаем печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут. Готовому печенью даем немного остыть, а затем смазываем Nutella. Имбирное печенье готово!

Ранее рецептом вкусных имбирных пряников поделилась еще одна победительница проекта "МастерШеф" Елизавета Глинская. Вы можете приготовить десерт за двумя рецептами и сравнить, какое печенье вам будет по вкусу больше всего.