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Имбирное печенье за 10 минут: рецепт с Nutella от Евгения Клопотенко (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Имбирное печенье с Nutella - простой рецепт Новость обновлена 12 декабря 2021, 12:52
Имбирное печенье с Nutella - простой рецепт

Отличный десерт на Николая Чудотворца, Новый год или Рождество

Самое время готовиться к новогодним праздникам! Ранее судья кулинарного проекта "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился рецептом новогоднего "Медовика". Теперь украсить праздничный стол еще одним десертом предложил победитель пятого сезона проекта Евгений Клопотенко.

На своем YouTube-канале украинский шеф-повар рассказал, как приготовить имбирное печенье с Nutella. Можно собраться вместе с друзьями, родными, привлечь детей и вместе приготовить такой замечательный праздничный десерт.

Время подготовки: 3 часа 30 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Имбирное печенье с Nutella: рецепт от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • 350 г муки (+ для подпыла)
  • 200 г сахара
  • 200 г размягченного сливочного масла
  • 2 яйца
  • 1 ч. л. корицы
  • 1 ч. л. молотого имбиря
  • 1 ч. л. какао-порошка
  • ½ ч. л. разрыхлителя
  • ½ ч. л. соли
  • 15 г Nutella (для каждого печенья)

Способ приготовления:

  1. Для теста смешиваем в миске 350 г муки, 200 г сахара и 200 г размягченного сливочного масла.
  2. Вбиваем 2 яйца и добавляем 1 ч. л. корицы, 1 ч. л. молотого имбиря, 1 ч. л. какао-порошка, ½ ч. л. соли и ½ ч. л. разрыхлителя.
  3. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и кладем в холодильник минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
  4. Достаем тесто и оставляем при комнатной температуре еще час. После этого раскатываем тесто в пласт толщиной примерно 4 мм. С помощью любых формочек вырезаем из теста фигурки.
  5. Стелим на противень пергамент и выкладываем фигурки из теста. Выпекаем печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 минут.
  6. Готовому печенью даем немного остыть, а затем смазываем Nutella. Имбирное печенье готово!

Ранее рецептом вкусных имбирных пряников поделилась еще одна победительница проекта "МастерШеф" Елизавета Глинская. Вы можете приготовить десерт за двумя рецептами и сравнить, какое печенье вам будет по вкусу больше всего.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Выпечка #Евгений Клопотенко
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