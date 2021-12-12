Вкуснейший пирог с жареными мандаринами за 20 минут: простейший рецепт

Пирог с мандаринами — это отличный вариант разнообразить ваше новогоднее меню.

"Что приготовить?" — это наверняка один из самых популярных вопросов всех хозяек каждый день. А когда наступает праздник, особенно Новый год, этот вопрос становится еще более сложным, ведь каждой хочется удивить своих домочадцев и гостей новыми интересными блюдами. "Телеграф" уже рассказывал, как приготовить салат "Роскошный", который станет отличной альтернативой "Оливье", или яркие праздничные закуски "Мандаринки" и "Сырный снеговик", но на этом идеи не заканчиваются.

Как насчет пожарить один из главных атрибутов Нового года — мандарины? Кулинарный блогер Дмитрий Змиевский на своей страничке в Инстаграм поделился рецептом пирога с мандаринами, который готовится за 20 минут на сковороде.

Дмитрий отмечает, что мандарины можно заменить другими фруктами: грушами, яблоками, бананами и т.д.

Ингредиенты:

мандарины — 4-5шт

сливочное масло — 20г

сахар — 3ст.л

Для теста:

мука — 210г

яйца — 2шт

молоко — 100мл

масло растительное — 40мл

сахар — 5ст.л

соль — 0,5ч.л

разрыхлитель — 1ч.л

корица — 0,5ч.л

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Способ приготовления:

Мандарины очистите от кожуры, максимально уберите все белые полоски и разрежьте их пополам. Сковородку хорошо разогрейте, положив на нее сливочное масло и сахар. Через 2-3 минуты, когда сахар потемнеет, добавьте мандарины и жарьте пару минут. Пока мандарины жарятся, приготовьте тесто. Смешайте все ингредиенты, добавляя муку лишь в конце в 2 захода. Перелейте его в сковородку, разравнивайте, накройте крышкой и жарьте примерно 20 минут на огне ниже среднего. Готовность проверьте зубочисткой. После переверните пирог с помощью тарелки.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, какое сладкое блюдо лучше приготовить для новогоднего стола.