Салат "Новогодняя карусель": оригинальное блюдо к празднику
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Подойдет как для праздничного стола, так и для обычных будней
Для того чтобы приготовить салат "Новогодняя карусель" с корейской морковью не понадобятся особые кулинарные навыки, все очень просто и доступно. Это блюдо готовится с майонезом, но если вы предпочитаете не утяжелять свой желудок во время праздников, можете воспользоваться рецептом салата "Табуле", который готовится только из диетических ингредиентов.
Как приготовить слоеный салат "Новогодняя карусель", пишет "Поваренок".
Ингредиенты:
- Морковь (по-корейски) — 200 г
- Грибы консервированные — 200 г
- Грудка индюшки или куриная (отварная) — 200 г
- Лук красный — 50 г
- Сыр полутвердый — 150 г
- Зелень — 1/2 пуч.
- Майонез (100-120 г) — 100 г
Приготовление:
- Отварную индюшиную (или куриную) грудку нарезаем небольшими кусочками.
- Консервированные грибы также нарезаем маленькими кубиками.
- Сыр натираем на мелкой терке, а лук очень мелко нарезаем.
- Если морковь по-корейски натерта длинной соломкой, ее лучше разрезать поперек на несколько частей.
- Зелень (петрушка/укроп) измельчаем.
- Собираем салат, используя сервировочное кольцо, следующим образом:
- индейка;
- лук, майонез (или сметана);
- грибы, майонез;
- сыр;
- зелень, майонез;
- морковь по-корейски.
Также можно выложить салат слоями в большой салатник.
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