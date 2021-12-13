Салат "Новогодняя карусель": оригинальное блюдо к празднику

Подойдет как для праздничного стола, так и для обычных будней

Для того чтобы приготовить салат "Новогодняя карусель" с корейской морковью не понадобятся особые кулинарные навыки, все очень просто и доступно. Это блюдо готовится с майонезом, но если вы предпочитаете не утяжелять свой желудок во время праздников, можете воспользоваться рецептом салата "Табуле", который готовится только из диетических ингредиентов.

Как приготовить слоеный салат "Новогодняя карусель", пишет "Поваренок".

Ингредиенты:

Морковь (по-корейски) — 200 г

Грибы консервированные — 200 г

Грудка индюшки или куриная (отварная) — 200 г

Лук красный — 50 г

Сыр полутвердый — 150 г

Зелень — 1/2 пуч.

Майонез (100-120 г) — 100 г

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Приготовление:

Отварную индюшиную (или куриную) грудку нарезаем небольшими кусочками. Консервированные грибы также нарезаем маленькими кубиками. Сыр натираем на мелкой терке, а лук очень мелко нарезаем. Если морковь по-корейски натерта длинной соломкой, ее лучше разрезать поперек на несколько частей. Зелень (петрушка/укроп) измельчаем. Собираем салат, используя сервировочное кольцо, следующим образом:

индейка;

лук, майонез (или сметана);

грибы, майонез;

сыр;

зелень, майонез;

морковь по-корейски.

Также можно выложить салат слоями в большой салатник.

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