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Салат "Новогодняя карусель": оригинальное блюдо к празднику

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Яркий, красивый и вкусный слоеный салат Новость обновлена 13 декабря 2021, 14:05
Яркий, красивый и вкусный слоеный салат

Подойдет как для праздничного стола, так и для обычных будней

Для того чтобы приготовить салат "Новогодняя карусель" с корейской морковью не понадобятся особые кулинарные навыки, все очень просто и доступно. Это блюдо готовится с майонезом, но если вы предпочитаете не утяжелять свой желудок во время праздников, можете воспользоваться рецептом салата "Табуле", который готовится только из диетических ингредиентов.

Как приготовить слоеный салат "Новогодняя карусель", пишет "Поваренок".

Ингредиенты:

  • Морковь (по-корейски) — 200 г
  • Грибы консервированные — 200 г
  • Грудка индюшки или куриная (отварная) — 200 г
  • Лук красный — 50 г
  • Сыр полутвердый — 150 г
  • Зелень — 1/2 пуч.
  • Майонез (100-120 г) — 100 г

Приготовление:

  1. Отварную индюшиную (или куриную) грудку нарезаем небольшими кусочками.
  2. Консервированные грибы также нарезаем маленькими кубиками.
  3. Сыр натираем на мелкой терке, а лук очень мелко нарезаем.
  4. Если морковь по-корейски натерта длинной соломкой, ее лучше разрезать поперек на несколько частей.
  5. Зелень (петрушка/укроп) измельчаем.
  6. Собираем салат, используя сервировочное кольцо, следующим образом:
  • индейка;
  • лук, майонез (или сметана);
  • грибы, майонез;
  • сыр;
  • зелень, майонез;
  • морковь по-корейски.

Также можно выложить салат слоями в большой салатник.

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Теги:
#Рецепты #Новый год #Салаты
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