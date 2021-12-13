Укр

"Елочные шарики" за 10 минут: рецепт ленивой закуски на Новый год из крабовых палочек

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
Читати українською
Автор
203
Закуска для новогоднего стола Новость обновлена 13 декабря 2021, 14:33
Закуска для новогоднего стола

Закуски для праздника готовить очень просто, и они обязательно станут украшением стола

Новогодний стол невозможно представить без красивых простых в приготовлении закусок. Так, можно приготовить три вида сырных канапе, на которые вы потратите не больше 15 минут, традиционный салат "Селедка под шубой" можно заменить роллами, а супербыстрый рецепт закуски "Грибочки" точно не оставит никого равнодушным. Еще одним вариантом быстрой в приготовлении и красивой закуски станут "Елочные шарики".

Рецептом оригинального и вкусного блюда поделилась кулинарный блогер Катя Тупицкая, также известная под никнеймом katyamull.

Ингредиенты:

  • 150 г крабовых палочек
  • 150 г плавленого сыра;
  • 1 отварное яйцо;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л майонеза;
  • укроп.

Приготовление:

  1. Крабовые палочки, плавленый сыр, яйцо, чеснок натираем на мелкой терке, добавляем майонез и хорошо перемешиваем.
  2. Укроп мелко нарезаем.
  3. Формируем шарики из смеси и обваливаем их в укропе.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" делился рецептом слоеного салата "Новогодняя карусель" с корейской морковью. Стоит отметить, что для приготовления этого блюда не нужны особые кулинарные навыки.

Теги:
#Рецепты #Новый год #Закуска
В сгоревшем автомобиле нашли автомат с дистанционным управлением
Днепр
Хотел убить депутата, но не получилось: новые подробности ЧП с автомобилем в Днепре
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В сгоревшем автомобиле нашли автомат с дистанционным управлением
Хотел убить депутата, но не получилось: новые подробности ЧП с автомобилем в Днепре
Дата публикации
Категория
Теперь уже экс-замминистра Александр Гогилашвили
Паспорт РФ, связь с боевиками «Оплота» и жена-подруга президента: чем известен Александр Гогилашвили
Дата публикации
Категория
После столкновения с пешеходами авто протаранило дорожный знак, дерево и электроопору
Что известно о подростке, который сбил на "зебре" в Луцке 6 человек (видео)
Дата публикации
Категория
Александр Гогилашвили
"Мне не стыдно за работу": Гогилашвили после скандала сделал заявление (фото)
Дата публикации
Категория
NK (Настя Каменских) Фото: facebook.com/nkofficialcom
Перелет бизнес-классом, виски и жвачка: что интересного входит в райдер Насти Каменских