"Елочные шарики" за 10 минут: рецепт ленивой закуски на Новый год из крабовых палочек
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Закуски для праздника готовить очень просто, и они обязательно станут украшением стола
Новогодний стол невозможно представить без красивых простых в приготовлении закусок. Так, можно приготовить три вида сырных канапе, на которые вы потратите не больше 15 минут, традиционный салат "Селедка под шубой" можно заменить роллами, а супербыстрый рецепт закуски "Грибочки" точно не оставит никого равнодушным. Еще одним вариантом быстрой в приготовлении и красивой закуски станут "Елочные шарики".
Рецептом оригинального и вкусного блюда поделилась кулинарный блогер Катя Тупицкая, также известная под никнеймом katyamull.
Ингредиенты:
- 150 г крабовых палочек
- 150 г плавленого сыра;
- 1 отварное яйцо;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 ст. л майонеза;
- укроп.
Приготовление:
- Крабовые палочки, плавленый сыр, яйцо, чеснок натираем на мелкой терке, добавляем майонез и хорошо перемешиваем.
- Укроп мелко нарезаем.
- Формируем шарики из смеси и обваливаем их в укропе.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" делился рецептом слоеного салата "Новогодняя карусель" с корейской морковью. Стоит отметить, что для приготовления этого блюда не нужны особые кулинарные навыки.
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