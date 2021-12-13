"Елочные шарики" за 10 минут: рецепт ленивой закуски на Новый год из крабовых палочек

Закуски для праздника готовить очень просто, и они обязательно станут украшением стола

Новогодний стол невозможно представить без красивых простых в приготовлении закусок. Так, можно приготовить три вида сырных канапе, на которые вы потратите не больше 15 минут, традиционный салат "Селедка под шубой" можно заменить роллами, а супербыстрый рецепт закуски "Грибочки" точно не оставит никого равнодушным. Еще одним вариантом быстрой в приготовлении и красивой закуски станут "Елочные шарики".

Рецептом оригинального и вкусного блюда поделилась кулинарный блогер Катя Тупицкая, также известная под никнеймом katyamull.

Ингредиенты:

150 г крабовых палочек

150 г плавленого сыра;

1 отварное яйцо;

2 зубчика чеснока;

2 ст. л майонеза;

укроп.

Приготовление:

Крабовые палочки, плавленый сыр, яйцо, чеснок натираем на мелкой терке, добавляем майонез и хорошо перемешиваем. Укроп мелко нарезаем. Формируем шарики из смеси и обваливаем их в укропе.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" делился рецептом слоеного салата "Новогодняя карусель" с корейской морковью. Стоит отметить, что для приготовления этого блюда не нужны особые кулинарные навыки.