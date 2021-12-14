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Как необычно подать классическое "Оливье": рецепт новогодней закуски за 20 минут

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Салат "Оливье" можно превратить в эффектную закуску Новость обновлена 14 декабря 2021, 10:25
Салат "Оливье" можно превратить в эффектную закуску

Если вы еще не готовы попрощаться со "стандартным" салатом "Оливье", то эта закуска станет хорошей альтернативой. 

Совсем скоро наступит Новый 2022 год, а это значит, что пора активно готовиться к празднику: составлять новогоднее меню, выискивать интересные рецепты, и отправляться за покупками. Многие не представляют свой новогодний стол без классического салата "Оливье", о рецепте которого ми ранее рассказывали, но ведь можно его подать и в необычном формате. 

На страничке в Инстаграм "Кулинарный Эдем" (@kedemru) "Телеграф" нашел простой рецепт новогодней закуски-салата "Оливье-рулет", которая готовится всего за 20 минут.

Такая подача классического новогоднего салата обязательно понравится вашим близким и гостям.
Такая подача классического новогоднего салата обязательно понравится вашим близким и гостям.

Ингредиенты:

  • вареная колбаса — 100 г,
  • картофель — 2 шт,
  • яйца — 2 шт,
  • огурцы маринованные — 2 шт,
  • морковь — 1 шт,
  • лист тонкого лаваша — 1 шт,
  • сыр плавленый — 2 ст. л.,
  • майонез — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Все овощи из рецепта очистите и отварите. 
  2. Расстелите лаваш на рабочей поверхности и дайте ему немного полежать. После хорошо смажьте его плавленым сыром.
  3. Натрите колбасу на терке и выложите ее на лаваш. Также сделайте поочередно с морковью, картофелем и огурцами. 
  4. После сделайте из майонеза тонкую сетку, и аккуратно размажьте соус по лавашу. 
  5. Посыпьте все тертыми отварными яйцами и сверните лаваш в рулет.
  6. Нарежьте рулет небольшими ломтиками, выложите на блюдо и украсьте зеленью.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку необычных салатов, которыми также можно заменить "Оливье".

Теги:
#Рецепт #Салат #Новый год #Оливье #Закуска #Новогодний рецепт
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