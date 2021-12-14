Как необычно подать классическое "Оливье": рецепт новогодней закуски за 20 минут

Если вы еще не готовы попрощаться со "стандартным" салатом "Оливье", то эта закуска станет хорошей альтернативой.

Совсем скоро наступит Новый 2022 год, а это значит, что пора активно готовиться к празднику: составлять новогоднее меню, выискивать интересные рецепты, и отправляться за покупками. Многие не представляют свой новогодний стол без классического салата "Оливье", о рецепте которого ми ранее рассказывали, но ведь можно его подать и в необычном формате.

На страничке в Инстаграм "Кулинарный Эдем" (@kedemru) "Телеграф" нашел простой рецепт новогодней закуски-салата "Оливье-рулет", которая готовится всего за 20 минут.

Такая подача классического новогоднего салата обязательно понравится вашим близким и гостям.

Ингредиенты:

вареная колбаса — 100 г,

картофель — 2 шт,

яйца — 2 шт,

огурцы маринованные — 2 шт,

морковь — 1 шт,

лист тонкого лаваша — 1 шт,

сыр плавленый — 2 ст. л.,

майонез — 1 ст. л.

Способ приготовления:

Все овощи из рецепта очистите и отварите. Расстелите лаваш на рабочей поверхности и дайте ему немного полежать. После хорошо смажьте его плавленым сыром. Натрите колбасу на терке и выложите ее на лаваш. Также сделайте поочередно с морковью, картофелем и огурцами. После сделайте из майонеза тонкую сетку, и аккуратно размажьте соус по лавашу. Посыпьте все тертыми отварными яйцами и сверните лаваш в рулет. Нарежьте рулет небольшими ломтиками, выложите на блюдо и украсьте зеленью.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку необычных салатов, которыми также можно заменить "Оливье".