Яркие бутерброды "Тигрята" из доступных ингредиентов на новогодний стол: рецепт
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Новогодние "Тигрята" получаются очень красивыми и готовятся очень быстро
Задобрить хозяина 2022 года – черного водяного тигра – можно оригинальными салатами, украшенными в виде символа года, а также можно приготовить простые и красивые бутерброды "Тигрята".
Рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- багет;
- 150 г. филе селедки;
- 2 яйца вареные вкрутую;
- 100 г. сливочного плавленого сыра;
- зеленый лук;
- 2 вареные морковки;
- маслины;
- майонез;
- перец черный молотый по вкусу;
- кучерявая петрушка для украшения.
Приготовление:
- Очищенную от костей селедку мелко нарезаем.
- Отправляем селедку в блюдо и добавляем натертые на мелкой терке сыр и яйца.
- Добавляем черный молотый перец, зеленый лук, немного майонеза и хорошо перемешиваем.
- Багет нарезаем на кусочки толщиной 1-1,5 см и намазываем приготовленной массой.
- Варенную морковь натираем на мелкой терке и тонким слоем наносим на бутерброды.
- Маслины нарезаем тонкими полосочками и выкладываем на морковь.
- Украшаем блюдо кучерявой петрушкой.
Видеорецепт:
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