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Яркие бутерброды "Тигрята" из доступных ингредиентов на новогодний стол: рецепт

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Как красиво украсить бутерброды Новость обновлена 14 декабря 2021, 11:08
Как красиво украсить бутерброды

Новогодние "Тигрята" получаются очень красивыми и готовятся очень быстро

Задобрить хозяина 2022 года – черного водяного тигра – можно оригинальными салатами, украшенными в виде символа года, а также можно приготовить простые и красивые бутерброды "Тигрята".

Рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • багет;
  • 150 г. филе селедки;
  • 2 яйца вареные вкрутую;
  • 100 г. сливочного плавленого сыра;
  • зеленый лук;
  • 2 вареные морковки;
  • маслины;
  • майонез;
  • перец черный молотый по вкусу;
  • кучерявая петрушка для украшения.

Приготовление:

  1. Очищенную от костей селедку мелко нарезаем.
  2. Отправляем селедку в блюдо и добавляем натертые на мелкой терке сыр и яйца.
  3. Добавляем черный молотый перец, зеленый лук, немного майонеза и хорошо перемешиваем.
  4. Багет нарезаем на кусочки толщиной 1-1,5 см и намазываем приготовленной массой.
  5. Варенную морковь натираем на мелкой терке и тонким слоем наносим на бутерброды.
  6. Маслины нарезаем тонкими полосочками и выкладываем на морковь.
  7. Украшаем блюдо кучерявой петрушкой.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" делился супербыстрым рецептом закуски "Грибочки" для новогоднего стола.

Теги:
#Рецепты #Новый год #Бутерброды
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