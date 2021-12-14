Яркие бутерброды "Тигрята" из доступных ингредиентов на новогодний стол: рецепт

Новогодние "Тигрята" получаются очень красивыми и готовятся очень быстро

Задобрить хозяина 2022 года – черного водяного тигра – можно оригинальными салатами, украшенными в виде символа года, а также можно приготовить простые и красивые бутерброды "Тигрята".

Рецептом поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

багет;

150 г. филе селедки;

2 яйца вареные вкрутую;

100 г. сливочного плавленого сыра;

зеленый лук;

2 вареные морковки;

маслины;

майонез;

перец черный молотый по вкусу;

кучерявая петрушка для украшения.

Приготовление:

Очищенную от костей селедку мелко нарезаем. Отправляем селедку в блюдо и добавляем натертые на мелкой терке сыр и яйца. Добавляем черный молотый перец, зеленый лук, немного майонеза и хорошо перемешиваем. Багет нарезаем на кусочки толщиной 1-1,5 см и намазываем приготовленной массой. Варенную морковь натираем на мелкой терке и тонким слоем наносим на бутерброды. Маслины нарезаем тонкими полосочками и выкладываем на морковь. Украшаем блюдо кучерявой петрушкой.

Видеорецепт:

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