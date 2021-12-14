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Изысканное украшение новогоднего стола: рецепт потрясающего салата "Посейдон"

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Из чего готовить салат "Посейдон" Новость обновлена 14 декабря 2021, 15:32
Из чего готовить салат "Посейдон"

Если вы хотите удивить гостей необычным блюдом, этот салат станет отличным решением

Сложно представить новогодний стол без салатов. Если вы устали от традиционных "Оливье" по классическому рецепту или "Селедки под шубой", то можно приготовить необычайно вкусный, легкий и нежный рыбный салат "Посейдон".

Рецепт на своем YouTube-канале опубликовала кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 250 г. красной слабосоленой рыбы;
  • красная икра;
  • 9 шт. вареных вкрутую перепелиных яиц;
  • 5 шт. помидоров черри;
  • 300 г. сливочного сыра;
  • кунжут;
  • листья салата (я использовала ромен);
  • кучерявая петрушка;
  • лимонный сок.

Приготовление:

  1. Слабосоленую красную рыбу нарезаем на небольшие кусочки.
  2. Кондитерское кольцо устанавливаем на диаметр 20 см, обворачиваем пищевой пленкой и ставим на тарелку.
  3. Первый слой делаем из листьев салата и поливаем их небольшим количеством лимонного сока.
  4. Выкладываем рыбу.
  5. С помощью одноразового кондитерского мешка отсаживаем сливочный сыр.
  6. Аккуратно убираем кондитерское кольцо и пищевую пленку.
  7. Сваренные вкрутую перепелиные яйца разрезаем на 2 части и выкладываем на салат.
  8. Помидоры черри разрезаем на небольшие дольки и также выкладываем на салат.
  9. Посыпаем зернами кунжута, чтобы он не попадал на яйца.
  10. На перепелиные яйца выкладываем красную икру.
  11. Салат украшаем кучерявой петрушкой.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить оригинальные бутерброды для новогоднего стола "Тигрята".

Теги:
#Рецепты #Салат #Новый год
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