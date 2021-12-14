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Новогодний десерт без муки и яиц: суперпростой рецепт шоколадного рулета с мандаринами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Для приготовления десерта понадобятся самые простые ингредиенты Новость обновлена 14 декабря 2021, 18:18
Для приготовления десерта понадобятся самые простые ингредиенты

Простой десерт, которые не оставит никого равнодушным. 

На новогодний стол помимо различных салатов, типа классического "Оливье" или "Селедки под шубой", можно приготовить и что-то сладенькое. К примеру пирог с жаренными мандаринами, о котором мы писали ранее, или же шоколадный рулет, который можно приготовить быстро и без особых усилий. 

Рецептом такого суперпростого рулета поделилась блогер Екатерина Ретюнская на своей странице в Инстаграм — mom_4_boy. Екатерина отмечает, что для приготовления этого рулета не нужны ни мука, ни яйца. 

Ингредиенты:

Для теста:

  • печенье – 350 г
  • какао – 2 ст.л
  • бананы – 2 шт

Для крема:

  • творог – 450 г
  • мёд – 2-3 ст.л

Начинка:

  • мандарины

Для украшения:

  • сахарная пудра, 
  • топпинг, 
  • ягоды, 
  • фрукты, 
  • шоколад, 
  • конфеты.

Способ приготовления:

  1. Печенье измельчите в мелкую крошку. То же самое нужно сделать и с бананами: они должны стать пюре. 
  2. После смешайте банановое пюре и измельченное печенье, всыпьте к ним две столовых ложки какао и перемешайте до однородного состояния.
  3. Приготовьте крем: творог и мед довести блендером(миксером) до состояния крема. Можно добавить сахар, чтобы сделать крем еще слаще. 
  4. На лист пергаментной бумаги выложите полученную массу из печенья и раскатайте в пласт, толщиной примерно 1 см, поровняйте края, так чтобы получился прямоугольник.⠀
  5. Смажьте его кремом и положите в ряд очищенные мандаринки.
  6. После аккуратно сверните рулет и уберите его в холодильник минут на 15, чтобы крем немножечко застыл.
  7. Украсить рулет можно так, как вам хочется. 

Напомним, "Телеграф" рассказывал, какое сладкое блюдо лучше приготовить для новогоднего стола.

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#Рецепт #Рецепты #Новый год
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