Новогодний десерт без муки и яиц: суперпростой рецепт шоколадного рулета с мандаринами
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 255
Простой десерт, которые не оставит никого равнодушным.
На новогодний стол помимо различных салатов, типа классического "Оливье" или "Селедки под шубой", можно приготовить и что-то сладенькое. К примеру пирог с жаренными мандаринами, о котором мы писали ранее, или же шоколадный рулет, который можно приготовить быстро и без особых усилий.
Рецептом такого суперпростого рулета поделилась блогер Екатерина Ретюнская на своей странице в Инстаграм — mom_4_boy. Екатерина отмечает, что для приготовления этого рулета не нужны ни мука, ни яйца.
Ингредиенты:
Для теста:
- печенье – 350 г
- какао – 2 ст.л
- бананы – 2 шт
Для крема:
- творог – 450 г
- мёд – 2-3 ст.л
Начинка:
- мандарины
Для украшения:
- сахарная пудра,
- топпинг,
- ягоды,
- фрукты,
- шоколад,
- конфеты.
Способ приготовления:
- Печенье измельчите в мелкую крошку. То же самое нужно сделать и с бананами: они должны стать пюре.
- После смешайте банановое пюре и измельченное печенье, всыпьте к ним две столовых ложки какао и перемешайте до однородного состояния.
- Приготовьте крем: творог и мед довести блендером(миксером) до состояния крема. Можно добавить сахар, чтобы сделать крем еще слаще.
- На лист пергаментной бумаги выложите полученную массу из печенья и раскатайте в пласт, толщиной примерно 1 см, поровняйте края, так чтобы получился прямоугольник.⠀
- Смажьте его кремом и положите в ряд очищенные мандаринки.
- После аккуратно сверните рулет и уберите его в холодильник минут на 15, чтобы крем немножечко застыл.
- Украсить рулет можно так, как вам хочется.
Напомним, "Телеграф" рассказывал, какое сладкое блюдо лучше приготовить для новогоднего стола.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-