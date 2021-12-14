Новогодний десерт без муки и яиц: суперпростой рецепт шоколадного рулета с мандаринами

Простой десерт, которые не оставит никого равнодушным.

На новогодний стол помимо различных салатов, типа классического "Оливье" или "Селедки под шубой", можно приготовить и что-то сладенькое. К примеру пирог с жаренными мандаринами, о котором мы писали ранее, или же шоколадный рулет, который можно приготовить быстро и без особых усилий.

Рецептом такого суперпростого рулета поделилась блогер Екатерина Ретюнская на своей странице в Инстаграм — mom_4_boy. Екатерина отмечает, что для приготовления этого рулета не нужны ни мука, ни яйца.

Ингредиенты:

Для теста:

печенье – 350 г

какао – 2 ст.л

бананы – 2 шт

Для крема:

творог – 450 г

мёд – 2-3 ст.л

Начинка:

мандарины

Для украшения:

сахарная пудра,

топпинг,

ягоды,

фрукты,

шоколад,

конфеты.

Способ приготовления:

Печенье измельчите в мелкую крошку. То же самое нужно сделать и с бананами: они должны стать пюре. После смешайте банановое пюре и измельченное печенье, всыпьте к ним две столовых ложки какао и перемешайте до однородного состояния. Приготовьте крем: творог и мед довести блендером(миксером) до состояния крема. Можно добавить сахар, чтобы сделать крем еще слаще. На лист пергаментной бумаги выложите полученную массу из печенья и раскатайте в пласт, толщиной примерно 1 см, поровняйте края, так чтобы получился прямоугольник.⠀ Смажьте его кремом и положите в ряд очищенные мандаринки. После аккуратно сверните рулет и уберите его в холодильник минут на 15, чтобы крем немножечко застыл. Украсить рулет можно так, как вам хочется.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, какое сладкое блюдо лучше приготовить для новогоднего стола.