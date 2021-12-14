Салат "Маркиз": невероятно простой рецепт вкусного блюда на Новый год

Салат по этому рецепту получается очень сытным

Если вы решили встречать Новый 2022 год у себя дома, то наверняка удастся удивить гостей изысканным салатом "Посейдон", основой для которого является слабосоленая красная рыба, или оригинальные бутерброды "Тигрята". Еще одним чудесным дополнением праздничного стола наверняка станет салат "Маркиз".

Кулинарный блогер Наталья Пархоменко поделилась рецептом на своем YouTube-канале.

Ингредиенты:

350 г. копченой курицы;

2 шт. отварного картофеля;

3 яйца вареные вкрутую;

150 г. морковки по-корейски;

150 г. сыра;

зеленый лук;

соль по вкусу;

майонез.

Приготовление:

Мелко нарезаем копченую курицу. Блюдо немного покрываем майонезом, выкладываем натертый на крупной терке картофель и смазываем майонезом. На картофель выкладываем курицу, посыпаем зеленым луком и покрываем майонезом. Следующим слоем выкладываем натертые на крупной терке вареные яйца и покрываем майонезом. На яйца выкладываем морковь по-корейски и покрываем майонезом. Сверху и по бокам посыпаем салат натертым на мелкой терке твердым сыром.

Видеорецепт:

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