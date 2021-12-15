Изысканная закуска "Царский рулет" на Новый год: простой и быстрый рецепт
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В эту закуску входит всего 5 простых продуктов, а приготовление занимает менее 30 минут
Приготовление блюд на новогодний стол – это трудоемкий процесс, который часто у хозяек занимает целый день. Но спасение от этого есть — простые закуски, которые по вкусу не уступают никакому другому блюду. Мы уже рассказывали о "Елочных шариках", а теперь удивим "Царским рулетом" на скорую руку.
Рецепт салата-закуски с красной рыбой опубликовал Youtube-канал "Со вкусом".
Ингредиенты
- Рыба красная слабосоленая (выбирайте по своему усмотрению) — 200 г
- Картофель отварной — 3 шт.
- Морковь отварная — 2 шт.
- Яйца отварные — 3 шт.
- Майонез — 100 г
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Овощи для приготовления "Царского рулета" должны быть предварительно отварены, охлаждены и очищены. Их следует измельчить на терке.
- Яйца тоже очищаем и трем на терке.
- Красную рыбу нарезаем ломтиками.
- Для формирования рулета необходим лист пергаментной бумаги. На него слоями выкладываем морковь, картофель, яйца – каждый из этих слоев промазываем майонезом, или же сметаной.
- Последними выкладываем ломтики красной рыбы и аккуратно сворачиваем уложенные слои в рулет.
- "Царский рулет" к новогоднему столу готов! Осталось только разрезать его на порционные кусочки и украсьте по своему усмотрению.
Видеорецепт
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить невероятно вкусную новогоднюю закуску "Грибочки", на приготовление которой уйдет всего 15 минут.
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