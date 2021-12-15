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Изысканная закуска "Царский рулет" на Новый год: простой и быстрый рецепт

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Салат-закуска "Царский рулет" станет украшением стола
Салат-закуска "Царский рулет" станет украшением стола

В эту закуску входит всего 5 простых продуктов, а приготовление занимает менее 30 минут

Приготовление блюд на новогодний стол – это трудоемкий процесс, который часто у хозяек занимает целый день. Но спасение от этого есть — простые закуски, которые по вкусу не уступают никакому другому блюду. Мы уже рассказывали о "Елочных шариках", а теперь удивим "Царским рулетом" на скорую руку.

Рецепт салата-закуски с красной рыбой опубликовал Youtube-канал "Со вкусом".

Ингредиенты

  • Рыба красная слабосоленая (выбирайте по своему усмотрению) — 200 г
  • Картофель отварной — 3 шт.
  • Морковь отварная — 2 шт.
  • Яйца отварные — 3 шт.
  • Майонез — 100 г
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Овощи для приготовления "Царского рулета" должны быть предварительно отварены, охлаждены и очищены. Их следует измельчить на терке.
  2. Яйца тоже очищаем и трем на терке.
  3. Красную рыбу нарезаем ломтиками.
  4. Для формирования рулета необходим лист пергаментной бумаги. На него слоями выкладываем морковь, картофель, яйца – каждый из этих слоев промазываем майонезом, или же сметаной.
  5. Последними выкладываем ломтики красной рыбы и аккуратно сворачиваем уложенные слои в рулет.
  6. "Царский рулет" к новогоднему столу готов! Осталось только разрезать его на порционные кусочки и украсьте по своему усмотрению.

Видеорецепт

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить невероятно вкусную новогоднюю закуску "Грибочки", на приготовление которой уйдет всего 15 минут.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новый год #Закуска
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