Быстро и вкусно: рецепт тарталеток с грибами в микроволновке
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На приготовление этой закуски уйдет минимум времени
На новогодние праздники часто приезжает много гостей, которых очень хочется вкусно накормить, а много времени стоят у плиты не всегда есть. На помощь всегда придут проверенные канапе и тарталетки с грибами, о которых рассказывает "Телеграф".
Вкуснейшим и простым рецептом простой горячей закуски, которая готовится в микроволновке, поделился портал "Кулинарные рецепты".
Ингредиенты
- Шампиньоны — 0,5 Килограмма
- Лук — 2 штуки
- Масло растительное — 100 миллилитров
- Сыр — 100 грамм
- Специи — по вкусу
- Тарталетки — 10-15 Штук (можно приготовить самостоятельно или купить готовые в магазине)
Приготовление
1. Хорошо промытые и очищенные грибы порежьте на кусочки среднего размера.
2. Лук нарезаем мелко и жарим на сковороде до золотистого цвета.
3. Затем обжариваем грибы и соединяем их с луком. Даем этой массе остыть.
4. Тем временем натираем сыр на тёрке и, если грибы с луком остыли, добавляем сыр туда же.
5. Берем тарталетки и заполняем их начинкой. Сверху еще раз посыпаем все сыром.
6. Отправляем все в микроволновку всего на 5 минут.
7. Перед подачей на стол можно украсить блюдо зеленью, или по вашему вкусу.
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