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Быстро и вкусно: рецепт тарталеток с грибами в микроволновке

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Гости будут приятно удивлены вкусом грибных тарталеток с сыром
Гости будут приятно удивлены вкусом грибных тарталеток с сыром

На приготовление этой закуски уйдет минимум времени

На новогодние праздники часто приезжает много гостей, которых очень хочется вкусно накормить, а много времени стоят у плиты не всегда есть. На помощь всегда придут проверенные канапе и тарталетки с грибами, о которых рассказывает "Телеграф".  

Вкуснейшим и простым рецептом простой горячей закуски, которая готовится в микроволновке, поделился портал "Кулинарные рецепты".

Ингредиенты 

  • Шампиньоны — 0,5 Килограмма 
  • Лук — 2 штуки 
  • Масло растительное — 100 миллилитров 
  • Сыр — 100 грамм 
  • Специи — по вкусу 
  • Тарталетки — 10-15 Штук (можно приготовить самостоятельно или купить готовые в магазине)

Приготовление

1. Хорошо промытые и очищенные грибы порежьте на кусочки среднего размера.

2. Лук нарезаем мелко и жарим на сковороде до золотистого цвета.

3. Затем обжариваем грибы и соединяем их с луком. Даем этой массе остыть.

4. Тем временем натираем сыр на тёрке и, если грибы с луком остыли, добавляем сыр туда же. 

5. Берем тарталетки и заполняем их начинкой. Сверху еще раз посыпаем все сыром.

6. Отправляем все в микроволновку всего на 5 минут.

7. Перед подачей на стол можно украсить блюдо зеленью, или по вашему вкусу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить рулетики из огурцов со шпротами или мясной закусочный торт "Наполеон".

Теги:
#Рецепт #Закуски #Новый год #Микроволновка
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