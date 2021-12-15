Быстро и вкусно: рецепт тарталеток с грибами в микроволновке

На приготовление этой закуски уйдет минимум времени

На новогодние праздники часто приезжает много гостей, которых очень хочется вкусно накормить, а много времени стоят у плиты не всегда есть. На помощь всегда придут проверенные канапе и тарталетки с грибами, о которых рассказывает "Телеграф".

Вкуснейшим и простым рецептом простой горячей закуски, которая готовится в микроволновке, поделился портал "Кулинарные рецепты".

Ингредиенты

Шампиньоны — 0,5 Килограмма

Лук — 2 штуки

Масло растительное — 100 миллилитров

Сыр — 100 грамм

Специи — по вкусу

Тарталетки — 10-15 Штук (можно приготовить самостоятельно или купить готовые в магазине)

Приготовление

1. Хорошо промытые и очищенные грибы порежьте на кусочки среднего размера.

2. Лук нарезаем мелко и жарим на сковороде до золотистого цвета.

3. Затем обжариваем грибы и соединяем их с луком. Даем этой массе остыть.

4. Тем временем натираем сыр на тёрке и, если грибы с луком остыли, добавляем сыр туда же.

5. Берем тарталетки и заполняем их начинкой. Сверху еще раз посыпаем все сыром.

6. Отправляем все в микроволновку всего на 5 минут.

7. Перед подачей на стол можно украсить блюдо зеленью, или по вашему вкусу.

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