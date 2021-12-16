Подача удивит всех: рецепт новогоднего салата "Тигренок"

Салат получается очень красивым и необыкновенно вкусным

Новогодняя ночь приближается с невероятной скоростью, а это значит, что совсем скоро придет время встречать гостей и радовать их вкусностями. Не секрет, что покровителем наступающего года будет Черный Тигр, а чтобы его задобрить просто необходимо поставить на стол яркие бутерброды "Тигрята" и салат "Тигренок", который порадует гостей оригинальной подачей.

Рецептом необычного салата поделились на портале "Кулинарная мозаика".

Рецепт новогоднего салата "Тигренок"

Ингредиенты

Копченая куриная грудка – 200 гр.

Картошка, морковка – по 200 гр.

Яблоки, зеленые – 200 гр.

Яйца – 3 шт.

Майонез.

Маринованные огурцы, маслины – для украшения.

Хозяйкам на заметку! Чтобы добавить салату вкуса, рекомендуют не варить картошку с морковкой, а запечь их в духовке или микроволновке.

Приготовление

Овощи необходимо сварить или запечь, а затем остудить и очистить от кожуры. Затем натереть в отдельные емкости на самой мелкой терке. Яйца варим вкрутую, затем очищаем. Белок одного яйца оставляем для украшения, а оставшиеся измельчаем в крошку. Яблоки очищаем от кожуры и натираем на крупной терке. Куриную грудку режем на мелкие кубики. Затем все компоненты салат укладываем слоями в произвольной последовательности, но помним, что морковь обязательно должна быть последней. Стараемся сформировать из продуктов мордочку тигренка, а каждый слой необходимо смазать майонезом. Последний этап — из яичного белка, маслин и маринованного огурца необходимо оформить верх закуски.

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