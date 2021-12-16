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Подача удивит всех: рецепт новогоднего салата "Тигренок"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Оригинальный вид салата украсит новогодний стол
Оригинальный вид салата украсит новогодний стол

Салат получается очень красивым и необыкновенно вкусным

Новогодняя ночь приближается с невероятной скоростью, а это значит, что совсем скоро придет время встречать гостей и радовать их вкусностями. Не секрет, что покровителем наступающего года будет Черный Тигр, а чтобы его задобрить просто необходимо поставить на стол яркие бутерброды "Тигрята" и салат "Тигренок", который порадует гостей оригинальной подачей.

Рецептом необычного салата поделились на портале "Кулинарная мозаика".

Рецепт новогоднего салата "Тигренок"

Ингредиенты

  • Копченая куриная грудка – 200 гр.
  • Картошка, морковка – по 200 гр.
  • Яблоки, зеленые – 200 гр.
  • Яйца – 3 шт.
  • Майонез.
  • Маринованные огурцы, маслины – для украшения.

Хозяйкам на заметку! Чтобы добавить салату вкуса, рекомендуют не варить картошку с морковкой, а запечь их в духовке или микроволновке.

Приготовление

  1. Овощи необходимо сварить или запечь, а затем остудить и очистить от кожуры. Затем натереть в отдельные емкости на самой мелкой терке.
  2. Яйца варим вкрутую, затем очищаем. Белок одного яйца оставляем для украшения, а оставшиеся измельчаем в крошку.
  3. Яблоки очищаем от кожуры и натираем на крупной терке.
  4. Куриную грудку режем на мелкие кубики.
  5. Затем все компоненты салат укладываем слоями в произвольной последовательности, но помним, что морковь обязательно должна быть последней.
  6. Стараемся сформировать из продуктов мордочку тигренка, а каждый слой необходимо смазать майонезом.
  7. Последний этап — из яичного белка, маслин и маринованного огурца необходимо оформить верх закуски.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить простую закуску "Сырный снеговик" и необычный салат "Монастырская изба".

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Салат #Новый год
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