Подача удивит всех: рецепт новогоднего салата "Тигренок"
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Салат получается очень красивым и необыкновенно вкусным
Новогодняя ночь приближается с невероятной скоростью, а это значит, что совсем скоро придет время встречать гостей и радовать их вкусностями. Не секрет, что покровителем наступающего года будет Черный Тигр, а чтобы его задобрить просто необходимо поставить на стол яркие бутерброды "Тигрята" и салат "Тигренок", который порадует гостей оригинальной подачей.
Рецептом необычного салата поделились на портале "Кулинарная мозаика".
Рецепт новогоднего салата "Тигренок"
Ингредиенты
- Копченая куриная грудка – 200 гр.
- Картошка, морковка – по 200 гр.
- Яблоки, зеленые – 200 гр.
- Яйца – 3 шт.
- Майонез.
- Маринованные огурцы, маслины – для украшения.
Хозяйкам на заметку! Чтобы добавить салату вкуса, рекомендуют не варить картошку с морковкой, а запечь их в духовке или микроволновке.
Приготовление
- Овощи необходимо сварить или запечь, а затем остудить и очистить от кожуры. Затем натереть в отдельные емкости на самой мелкой терке.
- Яйца варим вкрутую, затем очищаем. Белок одного яйца оставляем для украшения, а оставшиеся измельчаем в крошку.
- Яблоки очищаем от кожуры и натираем на крупной терке.
- Куриную грудку режем на мелкие кубики.
- Затем все компоненты салат укладываем слоями в произвольной последовательности, но помним, что морковь обязательно должна быть последней.
- Стараемся сформировать из продуктов мордочку тигренка, а каждый слой необходимо смазать майонезом.
- Последний этап — из яичного белка, маслин и маринованного огурца необходимо оформить верх закуски.
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить простую закуску "Сырный снеговик" и необычный салат "Монастырская изба".
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