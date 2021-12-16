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Дети оценят: как приготовить традиционное печенье ко Дню святого Николая

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Печеньем можно угостить всех детишек, которые придут в гости
Печеньем можно угостить всех детишек, которые придут в гости

Украсить николайчиков можно с помощью глазури и цветных съедобных присыпок

Любимый праздник детей День святого Николая будут отмечать в Украине уже в воскресенье, 19 декабря. Кроме подарков под подушкой малыши любят лакомиться сладостями, а если они еще и тематические – это двойная радость. На Николая в нашей стране традиционно выпекают печенье под названием "Николайчики".

Классическим рецептом традиционного печенья поделилась известная украинская кулинарка Дарья Цвек.

Рецепт приготовления традиционного печенья "Николайчики"

Ингредиенты для теста:

мука — 600 г;

маргарин — 150 г;

сахар — 200 г;

яйца — 2 шт.;

яичные желтки — 2 шт.;

жидкий мед — 150 г;

молотая корица — 0,5 чайной ложки;

гвоздика — 0,5 чайной ложки;

сода — 1 чайная ложка;

сметана — 2 столовые ложки.

Ингредиенты для глазури:

сахарная пудра — 1 стакан;

яичный белок — 1 шт.;

лимонный сок — 0,5 чайной ложки.

Приготовление

  1. Муку следует просеять и добавить в нее соду, натертый маргарин и все перемешать.
  2. В смесь добавляем яйца, желтки, сметану, сахар, корицу, гвоздику и мед.
  3. Замешиваем тесто и ставим его в холодильник на всю ночь, а уже утром начинаем раскатывать до толщины 0,5 см и формировать будущих Николайчиков. Для этого стоит запастись специальными формочками, а если их нет, то можно вырезать звездочки, сердечки или квадратики.
  4. Переходим к выпечке — духовку нужно разогреть до температуры 180°C, противень смазать маслом и притушить мукой, лепешки смазать взбитым яйцом, поставить в духовку и выпекать, пока она не станет золотистой.
  5. Готовим глазурь – необходимо хорошо взбить белки, постепенно всыпая в образовавшуюся пену сахарную пудру и добавляя лимонный сок. Чтобы добавить Николайчикам цвета, глазурь можно разлить в баночки и добавить в нее пищевой краситель.
  6. Когда Николайчики спекутся их надо остудить, а затем с помощью глазури нанести на печеньки узоры.
Традиционные Николайчики готовят в форме дедушек
Традиционные Николайчики готовят в форме дедушек

 

Украсить Николайчики можно по своему усмотрению
Украсить Николайчики можно по своему усмотрению
Цветной глазурь делается с помощью красителей
Цветной глазурь делается с помощью красителей

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Теги:
#Рецепт #Печенье #День Святого Николая
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