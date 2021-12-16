Дети оценят: как приготовить традиционное печенье ко Дню святого Николая
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Украсить николайчиков можно с помощью глазури и цветных съедобных присыпок
Любимый праздник детей День святого Николая будут отмечать в Украине уже в воскресенье, 19 декабря. Кроме подарков под подушкой малыши любят лакомиться сладостями, а если они еще и тематические – это двойная радость. На Николая в нашей стране традиционно выпекают печенье под названием "Николайчики".
Классическим рецептом традиционного печенья поделилась известная украинская кулинарка Дарья Цвек.
Рецепт приготовления традиционного печенья "Николайчики"
Ингредиенты для теста:
мука — 600 г;
маргарин — 150 г;
сахар — 200 г;
яйца — 2 шт.;
яичные желтки — 2 шт.;
жидкий мед — 150 г;
молотая корица — 0,5 чайной ложки;
гвоздика — 0,5 чайной ложки;
сода — 1 чайная ложка;
сметана — 2 столовые ложки.
Ингредиенты для глазури:
сахарная пудра — 1 стакан;
яичный белок — 1 шт.;
лимонный сок — 0,5 чайной ложки.
Приготовление
- Муку следует просеять и добавить в нее соду, натертый маргарин и все перемешать.
- В смесь добавляем яйца, желтки, сметану, сахар, корицу, гвоздику и мед.
- Замешиваем тесто и ставим его в холодильник на всю ночь, а уже утром начинаем раскатывать до толщины 0,5 см и формировать будущих Николайчиков. Для этого стоит запастись специальными формочками, а если их нет, то можно вырезать звездочки, сердечки или квадратики.
- Переходим к выпечке — духовку нужно разогреть до температуры 180°C, противень смазать маслом и притушить мукой, лепешки смазать взбитым яйцом, поставить в духовку и выпекать, пока она не станет золотистой.
- Готовим глазурь – необходимо хорошо взбить белки, постепенно всыпая в образовавшуюся пену сахарную пудру и добавляя лимонный сок. Чтобы добавить Николайчикам цвета, глазурь можно разлить в баночки и добавить в нее пищевой краситель.
- Когда Николайчики спекутся их надо остудить, а затем с помощью глазури нанести на печеньки узоры.
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