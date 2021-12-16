Если "Оливье" надоело: три рецепта новогодних салатов, которые гораздо вкуснее
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Эти салаты точно станут украшением новогоднего стола
Салат "Оливье" на Новый год уже успел стать классическим, однако очень многим его вкус приелся и давно уже кажется слишком далеком от праздничного. Конечно же, можно поэкспериментировать над необычной формой подачи "Оливье", но лучше в этом году приготовить совсем другой салат.
"Телеграф" собрал три рецепта очень вкусных салатов, которые можно подать на новогодний стол вместо "Оливье".
Хрустящий салат с ананасами и курицей
Ингредиенты
- 300 г куриного филе
- 200 г консервированных ананасов
- 200 г твердого сыра
- 100 г белого хлеба
- 100 мл майонеза
- 40 мл растительного масла (для жарки)
Приготовление
- Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, поджариваем на сковороде на растительном масле.
- Хлеб нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде до румяной корочки.
- Ананасы нарезаем небольшими кусочками, а сыр натрите на терку.
- Затем все ингредиенты соединяем и заправляем майонезом.
Салат "Морской" с креветками
Ингредиенты
- 300 г вареных креветок
- 1 огурец
- 5 картофелин, сваренных в мундире
- 1/2 стакана консервированного горошка
- 1 морковь
- 1 пучок петрушки
- 250 мл майонеза
- 1 яйцо
Приготовление
- Сваренный в мундире картофель очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кубиками.
- Морковь натираем на терку.
- Яйцо необходимо сварить вкрутую, очистить и нарезать дольками.
- Все овощи перемешиваем, добавляем горошек и заправляем майонезом и измельченным укропом. Заправляем солью и черным молотым перцем.
- Разлаживаем микс по креманкам, сверху улаживаем креветками и дольками яйца и украшаем веточками петрушки.
Салат с курицей и моцареллой
Ингредиенты
- 500 г куриного филе
- 3 красных томата
- 340 г консервированной кукурузы (1 банка)
- 1 пучок кинзы
- 2 упаковки моцареллы (в рассоле)
- 3-4 ст. л. оливкового масла
- 1 красный лук (небольшой)
- 2 ст. л. сока лимона
- ½ ч. л. соли
- ½ ч. л. сахара
- 50 мл теплой воды
- 3 горошины душистого перца
- 1 лавровый лист
- по вкусу соль и перец
Приготовление
- Две куриные грудки необходимо сварить с 3 горошинами перца, лавровым листом и солью по вкусу. Спустя 30 минут варки, выложите мясо на тарелку и дайте остыть.
- Томаты моем и режем тонкими дольками, а затем слаживаем в миску, в которой будете подавать салат.
- Луковицу режем полукольцами и заливаем 50 мл теплой воды, добавляем 2 ст. л. сока лимона, щепотку сахара и соли. Все это оставляем на 20 минут, затем сливаем маринад, а лук отправляем к томатам.
- Две моцареллы нарезаем дольками одинаковой толщины и выкладываем в миску с томатом и луком.
- Остывшее мясо нарезаем средними кусочками и отправляем к другим ингредиентам.
- Засыпаем в миску 340 грамм консервированной кукурузы и добавляем зелень кинзы.
- Заправляем салат 3-4 ст. л. оливкового масла, солим и перчим по вкусу.
Ранее "Телеграф" сообщал, какими новогодними салатами можно удивить гостей и задобрить Черного Тигра.
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