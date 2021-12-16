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Если "Оливье" надоело: три рецепта новогодних салатов, которые гораздо вкуснее

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Новогодний стол
Новогодний стол

Эти салаты точно станут украшением новогоднего стола

Салат "Оливье" на Новый год уже успел стать классическим, однако очень многим его вкус приелся и давно уже кажется слишком далеком от праздничного. Конечно же, можно поэкспериментировать над необычной формой подачи "Оливье", но лучше в этом году приготовить совсем другой салат.

"Телеграф" собрал три рецепта очень вкусных салатов, которые можно подать на новогодний стол вместо "Оливье".

Хрустящий салат с ананасами и курицей

Хрустящий салат с ананасами и курицей
Хрустящий салат с ананасами и курицей

Ингредиенты

  • 300 г куриного филе
  • 200 г консервированных ананасов
  • 200 г твердого сыра
  • 100 г белого хлеба
  • 100 мл майонеза
  • 40 мл растительного масла (для жарки)

Приготовление

  1. Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, поджариваем на сковороде на растительном масле.
  2. Хлеб нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде до румяной корочки.
  3. Ананасы нарезаем небольшими кусочками, а сыр натрите на терку.
  4. Затем все ингредиенты соединяем и заправляем майонезом.

Салат "Морской" с креветками

Салат "Морской" с креветками
Салат "Морской" с креветками

Ингредиенты

  • 300 г вареных креветок 
  • 1 огурец 
  • 5 картофелин, сваренных в мундире 
  • 1/2 стакана консервированного горошка 
  • 1 морковь 
  • 1 пучок петрушки
  • 250 мл майонеза 
  • 1 яйцо

Приготовление

  1. Сваренный в мундире картофель очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кубиками. 
  2. Морковь натираем на терку.
  3. Яйцо необходимо сварить вкрутую, очистить и нарезать дольками.
  4. Все овощи перемешиваем, добавляем горошек и заправляем майонезом и измельченным укропом. Заправляем солью и черным молотым перцем.
  5. Разлаживаем микс по креманкам, сверху улаживаем креветками и дольками яйца и украшаем веточками петрушки.

Салат с курицей и моцареллой

Салат с курицей и моцареллой
Салат с курицей и моцареллой

Ингредиенты

  • 500 г куриного филе
  • 3 красных томата
  • 340 г консервированной кукурузы (1 банка)
  • 1 пучок кинзы
  • 2 упаковки моцареллы (в рассоле)
  • 3-4 ст. л. оливкового масла
  • 1 красный лук (небольшой)
  • 2 ст. л. сока лимона
  • ½ ч. л. соли
  • ½ ч. л. сахара
  • 50 мл теплой воды
  • 3 горошины душистого перца
  • 1 лавровый лист
  • по вкусу соль и перец

Приготовление

  1. Две куриные грудки необходимо сварить с 3 горошинами перца, лавровым листом и солью по вкусу. Спустя 30 минут варки, выложите мясо на тарелку и дайте остыть.
  2. Томаты моем и режем тонкими дольками, а затем слаживаем в миску, в которой будете подавать салат.
  3. Луковицу режем полукольцами и заливаем 50 мл теплой воды, добавляем 2 ст. л. сока лимона, щепотку сахара и соли. Все это оставляем на 20 минут, затем сливаем маринад, а лук отправляем к томатам.
  4. Две моцареллы нарезаем дольками одинаковой толщины и выкладываем в миску с томатом и луком.
  5. Остывшее мясо нарезаем средними кусочками и отправляем к другим ингредиентам. 
  6. Засыпаем в миску 340 грамм консервированной кукурузы и добавляем зелень кинзы.
  7. Заправляем салат 3-4 ст. л. оливкового масла, солим и перчим по вкусу.

Ранее "Телеграф" сообщал, какими новогодними салатами можно удивить гостей и задобрить Черного Тигра.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Салат #Новый год
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