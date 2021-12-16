Если "Оливье" надоело: три рецепта новогодних салатов, которые гораздо вкуснее

Эти салаты точно станут украшением новогоднего стола

Салат "Оливье" на Новый год уже успел стать классическим, однако очень многим его вкус приелся и давно уже кажется слишком далеком от праздничного. Конечно же, можно поэкспериментировать над необычной формой подачи "Оливье", но лучше в этом году приготовить совсем другой салат.

"Телеграф" собрал три рецепта очень вкусных салатов, которые можно подать на новогодний стол вместо "Оливье".

Хрустящий салат с ананасами и курицей

Хрустящий салат с ананасами и курицей

Ингредиенты

300 г куриного филе

200 г консервированных ананасов

200 г твердого сыра

100 г белого хлеба

100 мл майонеза

40 мл растительного масла (для жарки)

Приготовление

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками, поджариваем на сковороде на растительном масле. Хлеб нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде до румяной корочки. Ананасы нарезаем небольшими кусочками, а сыр натрите на терку. Затем все ингредиенты соединяем и заправляем майонезом.

Салат "Морской" с креветками

Салат "Морской" с креветками

Ингредиенты

300 г вареных креветок

1 огурец

5 картофелин, сваренных в мундире

1/2 стакана консервированного горошка

1 морковь

1 пучок петрушки

250 мл майонеза

1 яйцо

Приготовление

Сваренный в мундире картофель очищаем от кожуры и нарезаем мелкими кубиками. Морковь натираем на терку. Яйцо необходимо сварить вкрутую, очистить и нарезать дольками. Все овощи перемешиваем, добавляем горошек и заправляем майонезом и измельченным укропом. Заправляем солью и черным молотым перцем. Разлаживаем микс по креманкам, сверху улаживаем креветками и дольками яйца и украшаем веточками петрушки.

Салат с курицей и моцареллой

Салат с курицей и моцареллой

Ингредиенты

500 г куриного филе

3 красных томата

340 г консервированной кукурузы (1 банка)

1 пучок кинзы

2 упаковки моцареллы (в рассоле)

3-4 ст. л. оливкового масла

1 красный лук (небольшой)

2 ст. л. сока лимона

½ ч. л. соли

½ ч. л. сахара

50 мл теплой воды

3 горошины душистого перца

1 лавровый лист

по вкусу соль и перец

Приготовление

Две куриные грудки необходимо сварить с 3 горошинами перца, лавровым листом и солью по вкусу. Спустя 30 минут варки, выложите мясо на тарелку и дайте остыть. Томаты моем и режем тонкими дольками, а затем слаживаем в миску, в которой будете подавать салат. Луковицу режем полукольцами и заливаем 50 мл теплой воды, добавляем 2 ст. л. сока лимона, щепотку сахара и соли. Все это оставляем на 20 минут, затем сливаем маринад, а лук отправляем к томатам. Две моцареллы нарезаем дольками одинаковой толщины и выкладываем в миску с томатом и луком. Остывшее мясо нарезаем средними кусочками и отправляем к другим ингредиентам. Засыпаем в миску 340 грамм консервированной кукурузы и добавляем зелень кинзы. Заправляем салат 3-4 ст. л. оливкового масла, солим и перчим по вкусу.

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