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Новогоднее какао: рецепт горячего напитка, который подарит праздничное настроение

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Какао – вкусный, полезный напиток и прекрасный антидепрессант
Какао – вкусный, полезный напиток и прекрасный антидепрессант

Новогоднее настроение в чашке волшебного напитка

Зимняя праздничная картина: вязаны свитера, улыбки и мерцающие огни праздничной елки… Но чего же не хватает? Правильно — ароматного какао, которое объединяет людей во всем мире. Как показывают исследования, этот вкусный напиток не только улучшает настроение и тонизирует, но и делает вас намного умнее.

Как приготовить новогоднее какао, пишет Сookpad.

Новогоднее какао с молоком: простой рецепт

Ингредиенты:

  • Молоко — 1 литр
  • Какао-порошок — 2 ст. л.
  • Корица — 1 ч. л.
  • Ванильный сахар, либо ванилин — 1 ч. л.
  • Сахар, либо сахарозаменитель — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Молоко выставляем на медленный огонь, примерно на минут 5-6, все зависит от плиты. Снимаем молочную пенку.
  2. Добавляем 2 ст. л. какао, затем размешиваем аккуратно венчиком, чтобы не было комков.
  3. Добавляем в какао ванилин и корицу, так же размешиваем венчиком.
  4. Добавляем сахар, размешиваем и снимаем с огня. Волшебный напиток готов!

Еще одним напитком, который согреет вас в холодную погоду, является глинтвейн. О том, как и с чем его приготовить — читайте в материале "Телеграфа".

Теги:
#Напитки #Какао #Рецепты
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