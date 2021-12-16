Новогоднее какао: рецепт горячего напитка, который подарит праздничное настроение
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Новогоднее настроение в чашке волшебного напитка
Зимняя праздничная картина: вязаны свитера, улыбки и мерцающие огни праздничной елки… Но чего же не хватает? Правильно — ароматного какао, которое объединяет людей во всем мире. Как показывают исследования, этот вкусный напиток не только улучшает настроение и тонизирует, но и делает вас намного умнее.
Как приготовить новогоднее какао, пишет Сookpad.
Новогоднее какао с молоком: простой рецепт
Ингредиенты:
- Молоко — 1 литр
- Какао-порошок — 2 ст. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Ванильный сахар, либо ванилин — 1 ч. л.
- Сахар, либо сахарозаменитель — по вкусу.
Способ приготовления:
- Молоко выставляем на медленный огонь, примерно на минут 5-6, все зависит от плиты. Снимаем молочную пенку.
- Добавляем 2 ст. л. какао, затем размешиваем аккуратно венчиком, чтобы не было комков.
- Добавляем в какао ванилин и корицу, так же размешиваем венчиком.
- Добавляем сахар, размешиваем и снимаем с огня. Волшебный напиток готов!
Еще одним напитком, который согреет вас в холодную погоду, является глинтвейн. О том, как и с чем его приготовить — читайте в материале "Телеграфа".
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