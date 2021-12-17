Гости будут в восторге: рецепт изысканной закуски из красной икры, рыбы и креветок
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Канапе получаются очень красивыми, а на их приготовление уйдет не больше 30 минут
Закусок на новогоднем столе много не бывает, особенно, когда речь идет о небольших канапе, которые все гости с удовольствием попробуют после основных блюд. Так, можно приготовить три вида сырных канапе или побаловать гостей изысканной и невероятно красивой закуской из красной икры, красной рыбы и креветок.
Рецепт на своем YouTube-канале опубликовала кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- багет;
- оливковое масло.
Канапе с креветками:
- 10 креветок;
- сливочный сыр;
- 2 помидора черри;
- кучерявая петрушка.
Канапе с красной рыбой:
- 125 г. красной рыбы;
- сливочный сыр;
- свежий укроп;
- лимон;
- черный кунжут.
Канапе с красной икрой:
- красная икра;
- 150 г. мягкого сливочного масла;
- свежий укроп.
Приготовление:
- Багет нарезаем на кусочки толщиной 1-1,5 см.
- С помощью формочки из кусочков багета вырезаем ровные кружочки.
- Отправляем багет в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут: нужно, чтобы он подсушился и подрумянился.
- Часть багета намазываем сливочным сыром.
- Помидоры черри нарезаем кружочками и выкладываем на сливочный сыр.
- 2 варенные креветки прикладываем хвостиком вверх к помидору и и закрепляем зубочистками.
- Готовые канапе украшаем веточками свежей петрушки.
- Для следующих канапе смешиваем сливочный сыр с мелконарезанным укропом.
- Получившейся смесью намазываем багет.
- Красную слабосоленую рыбу мелко нарезаем и выкладываем на сыр.
- Украшаем канапе кусочком лимона и посыпаем черным кунжутом.
- Еще для одного вида канапе мягкое сливочное масло с помощью кондитерского мешка отсаживаем на багет.
- На масло выкладываем красную икру.
- Украшаем свежим укропом.
Видеорецепт:
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