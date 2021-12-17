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Гости будут в восторге: рецепт изысканной закуски из красной икры, рыбы и креветок

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Изысканная закуска из красной рыбы, икры и креветок Новость обновлена 17 декабря 2021, 08:45
Изысканная закуска из красной рыбы, икры и креветок

Канапе получаются очень красивыми, а на их приготовление уйдет не больше 30 минут

Закусок на новогоднем столе много не бывает, особенно, когда речь идет о небольших канапе, которые все гости с удовольствием попробуют после основных блюд. Так, можно приготовить три вида сырных канапе или побаловать гостей изысканной и невероятно красивой закуской из красной икры, красной рыбы и креветок.

Рецепт на своем YouTube-канале опубликовала кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • багет;
  • оливковое масло.

Канапе с креветками:

  • 10 креветок;
  • сливочный сыр;
  • 2 помидора черри;
  • кучерявая петрушка.

Канапе с красной рыбой:

  • 125 г. красной рыбы;
  • сливочный сыр;
  • свежий укроп;
  • лимон;
  • черный кунжут.

Канапе с красной икрой:

  • красная икра;
  • 150 г. мягкого сливочного масла;
  • свежий укроп.

Приготовление:

  1. Багет нарезаем на кусочки толщиной 1-1,5 см.
  2. С помощью формочки из кусочков багета вырезаем ровные кружочки.
  3. Отправляем багет в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут: нужно, чтобы он подсушился и подрумянился.
  4. Часть багета намазываем сливочным сыром.
  5. Помидоры черри нарезаем кружочками и выкладываем на сливочный сыр.
  6. 2 варенные креветки прикладываем хвостиком вверх к помидору и и закрепляем зубочистками.
  7. Готовые канапе украшаем веточками свежей петрушки.
  8. Для следующих канапе смешиваем сливочный сыр с мелконарезанным укропом.
  9. Получившейся смесью намазываем багет.
  10. Красную слабосоленую рыбу мелко нарезаем и выкладываем на сыр.
  11. Украшаем канапе кусочком лимона и посыпаем черным кунжутом.
  12. Еще для одного вида канапе мягкое сливочное масло с помощью кондитерского мешка отсаживаем на багет.
  13. На масло выкладываем красную икру.
  14. Украшаем свежим укропом.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить изысканный и очень вкусный салат "Посейдон".

Теги:
#Рецепт #Новый год #Закуска
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