Гости будут в восторге: рецепт изысканной закуски из красной икры, рыбы и креветок

Канапе получаются очень красивыми, а на их приготовление уйдет не больше 30 минут

Закусок на новогоднем столе много не бывает, особенно, когда речь идет о небольших канапе, которые все гости с удовольствием попробуют после основных блюд. Так, можно приготовить три вида сырных канапе или побаловать гостей изысканной и невероятно красивой закуской из красной икры, красной рыбы и креветок.

Рецепт на своем YouTube-канале опубликовала кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

багет;

оливковое масло.

Канапе с креветками:

10 креветок;

сливочный сыр;

2 помидора черри;

кучерявая петрушка.

Канапе с красной рыбой:

125 г. красной рыбы;

сливочный сыр;

свежий укроп;

лимон;

черный кунжут.

Канапе с красной икрой:

красная икра;

150 г. мягкого сливочного масла;

свежий укроп.

Приготовление:

Багет нарезаем на кусочки толщиной 1-1,5 см. С помощью формочки из кусочков багета вырезаем ровные кружочки. Отправляем багет в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут: нужно, чтобы он подсушился и подрумянился. Часть багета намазываем сливочным сыром. Помидоры черри нарезаем кружочками и выкладываем на сливочный сыр. 2 варенные креветки прикладываем хвостиком вверх к помидору и и закрепляем зубочистками. Готовые канапе украшаем веточками свежей петрушки. Для следующих канапе смешиваем сливочный сыр с мелконарезанным укропом. Получившейся смесью намазываем багет. Красную слабосоленую рыбу мелко нарезаем и выкладываем на сыр. Украшаем канапе кусочком лимона и посыпаем черным кунжутом. Еще для одного вида канапе мягкое сливочное масло с помощью кондитерского мешка отсаживаем на багет. На масло выкладываем красную икру. Украшаем свежим укропом.

Видеорецепт:

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