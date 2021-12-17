Для почитателей японской кухни: как приготовить салат "Ленивые суши" на Новый год

Салат по вкусу действительно очень напоминает японские суши

Суши на новогоднем столе могут выглядеть несколько странно, однако для больших любителей японской кухни есть выход — яркие роллы "Селедка под шубой" и слоеный салат "Ленивые суши".

Рецептом необычного и очень праздничного салата поделилась блогер Алина Фуди на своей Youtube-канале.

Рецепт слоеного салата "Ленивые суши"

Ингредиенты

Огурец – 2 шт. маленькие

Сливочный сыр – 150 гр

Красная рыба малосольная – 350-400 гр

Авокадо – 1 шт.

Лимонный сок – 2 ч.л. (чтобы авокадо не слишком быстро потемнел)

Рис круглозернистый – 250 гр

• Для риса:

Вода – 280 гр

Уксус – 2 ст.л.

Сахар – 1 ст.л. с горкой

Соль – 0,5 ч.л.

Нори – 2-4 шт (по желанию и наличию)

• Для подачи:

соевый соус, васаби и имбирь

Приготовление

Рис хорошо промыть и слить воду несколько раз. Залить водой, дать закипеть и проварить на маленьком огне 15 минут и выключить. Чтобы убрать лишнюю влагу положите в кастрюлю несколько бумажных полотенец и накройте обычным. Так оставьте на 10 минут. Уксус, сахар и соль смешиваем и заправляем соусом рис. Ждем пока он полностью остынет. Затем в одну часть риса необходимо добавить два измельченных листа нори. Половину рыбы режем кубиками, а вторую половину — тонкими слайсами. Огурец и авокадо также нарезаем кубиками, а чтобы авокадо не темнел — сбрызните его соком лимона. Собираем салат: первый слой рис с нори, затем красная рыба кубиками, огурец, рис авокадо, рыба слайсами в форме розочок. Каждый слой перекрываем небольшим количеством сливочного сыра. Подаем "Ленивые суши" с соевым соусом, васаби и имбирем.

Видеорецепт

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