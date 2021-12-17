Для почитателей японской кухни: как приготовить салат "Ленивые суши" на Новый год
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Салат по вкусу действительно очень напоминает японские суши
Суши на новогоднем столе могут выглядеть несколько странно, однако для больших любителей японской кухни есть выход — яркие роллы "Селедка под шубой" и слоеный салат "Ленивые суши".
Рецептом необычного и очень праздничного салата поделилась блогер Алина Фуди на своей Youtube-канале.
Рецепт слоеного салата "Ленивые суши"
Ингредиенты
Огурец – 2 шт. маленькие
Сливочный сыр – 150 гр
Красная рыба малосольная – 350-400 гр
Авокадо – 1 шт.
Лимонный сок – 2 ч.л. (чтобы авокадо не слишком быстро потемнел)
Рис круглозернистый – 250 гр
• Для риса:
Вода – 280 гр
Уксус – 2 ст.л.
Сахар – 1 ст.л. с горкой
Соль – 0,5 ч.л.
Нори – 2-4 шт (по желанию и наличию)
• Для подачи:
соевый соус, васаби и имбирь
Приготовление
- Рис хорошо промыть и слить воду несколько раз. Залить водой, дать закипеть и проварить на маленьком огне 15 минут и выключить. Чтобы убрать лишнюю влагу положите в кастрюлю несколько бумажных полотенец и накройте обычным. Так оставьте на 10 минут.
- Уксус, сахар и соль смешиваем и заправляем соусом рис. Ждем пока он полностью остынет.
- Затем в одну часть риса необходимо добавить два измельченных листа нори.
- Половину рыбы режем кубиками, а вторую половину — тонкими слайсами. Огурец и авокадо также нарезаем кубиками, а чтобы авокадо не темнел — сбрызните его соком лимона.
- Собираем салат: первый слой рис с нори, затем красная рыба кубиками, огурец, рис авокадо, рыба слайсами в форме розочок. Каждый слой перекрываем небольшим количеством сливочного сыра.
- Подаем "Ленивые суши" с соевым соусом, васаби и имбирем.
Видеорецепт
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить изысканную закуску из красной икры, рыбы и креветок.
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