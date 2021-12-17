Вкусно и необычно: как приготовить куриное эскимо в беконе

От такой закуски за столом все будут в восторге

Мясные блюда — неотъемлемая часть новогоднего стола, однако обычное запеченной в духовке курицей уже никого не удивишь. Если раньше мы рассказывали, как приготовить "Наполеон с мясом", то сейчас делимся рецептом куриного эскимо в беконе.

Как приготовить необычное мясное блюдо к Новому году рассказала блогер Алина Фуди в Instagram.

Рецепт куриного эскимо в беконе

Ингредиенты

Куриные бедра – 600 г (без костей и кожи)

Лук – 120 г

Чеснок – 1 зубчик

Манная крупа – 1 ст.л. с горкой

Бекон – 8 полосок (около 200 г)

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Бамбуковые шпажки

Для подачи:

любые овощи, маслины, оливки

Приготовление

Куриные бедра, лук и чеснок нужно перемолоть на фарш. Затем его необходимо посолить, поперчить и добавить немного манной крупы. Хорошо перемешиваем и отбиваем фарш как минимум 10 раз и ставим в холодильник на 10 минут. Разделяем фарш на 8 частей, формируем из них продольные котлеты и каждую из них обматываем беконом, а затем нанизываем их на шпажки. Котлеты в беконе на шпажках выкладываем на противень, застеленный пергаментом и ставим в духовку на 20 минут при 200 градусах. Также на шпажки нанизываем овощи: маринованный огурец, маслины, болгарский перец и помидор.

Видеорецепт

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить новогодний салат "Тигренок", который порадует гостей оригинальной подачей.