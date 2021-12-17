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Вкусно и необычно: как приготовить куриное эскимо в беконе

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Готовится куриное эскимо легко и просто
Готовится куриное эскимо легко и просто

От такой закуски за столом все будут в восторге

Мясные блюда — неотъемлемая часть новогоднего стола, однако обычное запеченной в духовке курицей уже никого не удивишь. Если раньше мы рассказывали, как приготовить "Наполеон с мясом", то сейчас делимся рецептом куриного эскимо в беконе.

Как приготовить необычное мясное блюдо к Новому году рассказала блогер Алина Фуди в Instagram.

Рецепт куриного эскимо в беконе

Ингредиенты

Куриные бедра – 600 г (без костей и кожи)

Лук – 120 г

Чеснок – 1 зубчик

Манная крупа – 1 ст.л. с горкой

Бекон – 8 полосок (около 200 г)

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Бамбуковые шпажки

Для подачи: 

любые овощи, маслины, оливки

Приготовление

  1. Куриные бедра, лук и чеснок нужно перемолоть на фарш. Затем его необходимо посолить, поперчить и добавить немного манной крупы. Хорошо перемешиваем и отбиваем фарш как минимум 10 раз и ставим в холодильник на 10 минут.
  2. Разделяем фарш на 8 частей, формируем из них продольные котлеты и каждую из них обматываем беконом, а затем нанизываем их на шпажки.
  3. Котлеты в беконе на шпажках выкладываем на противень, застеленный пергаментом и ставим в духовку на 20 минут при 200 градусах.
  4. Также на шпажки нанизываем овощи: маринованный огурец, маслины, болгарский перец и помидор.

Видеорецепт

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить новогодний салат "Тигренок", который порадует гостей оригинальной подачей.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Рецепты #Новый год
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