Вкусно и необычно: как приготовить куриное эскимо в беконе
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От такой закуски за столом все будут в восторге
Мясные блюда — неотъемлемая часть новогоднего стола, однако обычное запеченной в духовке курицей уже никого не удивишь. Если раньше мы рассказывали, как приготовить "Наполеон с мясом", то сейчас делимся рецептом куриного эскимо в беконе.
Как приготовить необычное мясное блюдо к Новому году рассказала блогер Алина Фуди в Instagram.
Рецепт куриного эскимо в беконе
Ингредиенты
Куриные бедра – 600 г (без костей и кожи)
Лук – 120 г
Чеснок – 1 зубчик
Манная крупа – 1 ст.л. с горкой
Бекон – 8 полосок (около 200 г)
Соль, черный молотый перец – по вкусу
Бамбуковые шпажки
Для подачи:
любые овощи, маслины, оливки
Приготовление
- Куриные бедра, лук и чеснок нужно перемолоть на фарш. Затем его необходимо посолить, поперчить и добавить немного манной крупы. Хорошо перемешиваем и отбиваем фарш как минимум 10 раз и ставим в холодильник на 10 минут.
- Разделяем фарш на 8 частей, формируем из них продольные котлеты и каждую из них обматываем беконом, а затем нанизываем их на шпажки.
- Котлеты в беконе на шпажках выкладываем на противень, застеленный пергаментом и ставим в духовку на 20 минут при 200 градусах.
- Также на шпажки нанизываем овощи: маринованный огурец, маслины, болгарский перец и помидор.
Видеорецепт
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить новогодний салат "Тигренок", который порадует гостей оригинальной подачей.
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