Как запечь курицу с идеальной золотистой корочкой на Новый год: топ-5 секретов

Секрет хрустящей корочки оказался довольно простым, однако не каждый кулинар об этом знает

Рецептов приготовления курицы есть огромное количество — все зависит от вкусовых предпочтений и небольших секретов кулинара, однако своими секретами идеального приготовления румяной курочки делятся далеко не все.

"Телеграф" собрал главные секреты, которые помогут запечь действительно сочную курицу с невероятно хрустящей корочкой.

Топ-5 секретов идеальной курочки

Грамотно выбираем тушку — она должна быть свежей, нежно-розового оттенка с едва уловимым ароматом и упругая на ощупь Берем правильную посуду для выпекания — лучше всего подходит сковорода с толстым дном и стенками или высокая керамическая жаропрочная емкость. Для сочности курицу необходимо засолить за 6-8 часов до запекания, а непосредственно перед ним положить под кожу грудки кусочки сливочного масла со специями. Фокус с банкой — еще один секрет сочной и хорошо запеченной курочки. Все просто берем стеклянную банку (на пол литра) заливаем ее водой на 3-4 сантиметра, добавляем 1 ч.л. соли и на эту конструкцию садим предварительно замаринованную курицу и в таком виде отправляем в духовку. Любителям очень хрустящей корочки — перед запеканием тушку советуют предварительно отварить. Плюс этого метода еще и в том, что вы получите вкусный куриный бульон.

Как сделать очень хрустящую корочку

Секрет идеальной хрустящей корочки при запекании курицы раскрыт — для этого необходимо предварительно отварить тушку и смазать ее растопленным сливочным маслом.

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