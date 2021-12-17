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Как запечь курицу с идеальной золотистой корочкой на Новый год: топ-5 секретов

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Запеченная курица - традиционное блюдо на новогодние праздники
Запеченная курица - традиционное блюдо на новогодние праздники

Секрет хрустящей корочки оказался довольно простым, однако не каждый кулинар об этом знает

Рецептов приготовления курицы есть огромное количество — все зависит от вкусовых предпочтений и небольших секретов кулинара, однако своими секретами идеального приготовления румяной курочки делятся далеко не все.

"Телеграф" собрал главные секреты, которые помогут запечь действительно сочную курицу с невероятно хрустящей корочкой.

Топ-5 секретов идеальной курочки

  1. Грамотно выбираем тушку — она должна быть свежей, нежно-розового оттенка с едва уловимым ароматом и упругая на ощупь
  2. Берем правильную посуду для выпекания — лучше всего подходит сковорода с толстым дном и стенками или высокая керамическая жаропрочная емкость.
  3. Для сочности курицу необходимо засолить за 6-8 часов до запекания, а непосредственно перед ним положить под кожу грудки кусочки сливочного масла со специями.
  4. Фокус с банкой — еще один секрет сочной и хорошо запеченной курочки. Все просто берем стеклянную банку (на пол литра) заливаем ее водой на 3-4 сантиметра, добавляем 1 ч.л. соли и на эту конструкцию садим предварительно замаринованную курицу и в таком виде отправляем в духовку.
  5. Любителям очень хрустящей корочки — перед запеканием тушку советуют предварительно отварить. Плюс этого метода еще и в том, что вы получите вкусный куриный бульон.

Как сделать очень хрустящую корочку

Секрет идеальной хрустящей корочки при запекании курицы раскрыт — для этого необходимо предварительно отварить тушку и смазать ее растопленным сливочным маслом. 

Больше нюансов смотрите в видео:

Как сообщал "Телеграф" ранее, шеф-повар раскрыл секрет идеально сочной утки в яблоках.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Новый год #Курица #Запекание
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