Меню на Новый год: три лучших закуски на любой кошелек

Разнообразие вкусов в этих вариантах закусок удивят даже гурманов

К Новому году осталось буквально две недели, а это значит, что с меню на праздник уже следует окончательно определится. Закуски по типу "Сырного снеговика" неотъемлемая часть новогоднего стола, однако есть и более изысканные варианты.

"Телеграф" собрал три праздничных рецепта закусок, которые дополнят новогодний стол необычной подачей и невероятным вкусом.

Закуска "Дед Мороз" из помидоров

Яркий и забавный внешний вид — это не единственное, чем хорош такой вариант закуски. Деды Морозы из помидоров еще и очень вкусные и готовятся всего 10 минут.

Закуска "Дед Мороз" из помидоров

Ингредиенты

Помидоры среднего размера — 3 шт.

Сыр твердый — 150 г

Чеснок (по желанию) — 2 зубчика (по вкусу)

Майонез — 2 ст. ложки

Перец черный горошком — 6 шт.

Перец красный горошком (или зерна граната) — 3 шт.

Соль (по желанию) — по вкусу

Хозяйкам на заметку! Помидоров можно взять намного больше — в зависимости от количества персон за столом. В таком случае увеличьте количество других ингредиентов.

Приготовление

Помидоры моем, промачиваем бумажной салфеткой и срезаем с каждого "крышечки". Чайной ложкой забираем их томатов всю мякоть, чтобы сформировались "боченки". Сыр натираем на мелкой терке, а чеснок пропускаем через пресс. Затем смешиваем их с майонезом. Начинку выкладываем в помидорные "бочонки" таким образом, чтобы образовалась горка. Вырезаем из помидоров треугольные кусочки, чтобы потом на них нарисовать бороду. Без такого треугольника майонез потечет, и закуска будет выглядеть не так красиво. Из майонеза рисуем "дедам морозам" бороды, и делаем им лица из перца — для глаз берем черный перец, а для носа — красный.

Яичные "роллы" с творожным сыром

Очень простая в приготовлении закуска з творожным сыром и красной икрой может стать прекрасным украшением новогоднего стола. А вкус яичных роллов точно запомнится своей нежностью и яркостью одновременно.

Яичные "роллы" с творожным сыром

Ингредиенты

Яйца – 3 шт.

Сыр Hochland для кулинарии – 100 г

Рыба красная солёная – 100 г

Огурец – 100 г

Масло растительное – 1 ст. л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Зелень (для подачи, по желанию) – по вкусу

Приготовление

Яйца взбить венчиком, добавив соль и перец. Затем пожарить яичную массу на сковороде по 2 минуты с каждой стороны, чтобы получился ровный и красивый блинчик. Затем его необходимо остудить. Огурец и красную рыбу режем длинными брусочками. Сыр Hochland равномерно наносим на яичный блинчик, выкладываем на него две полоски огурцов и рыбы, чередуя один за другим. Сворачиваем все в плотный рулет и оборачиваем его в пленку. В таком виде охлаждаем еще 30-40 минут, а затем нарезаем яичные роллы шириной примерно по 2 см. При подаче блюдо можно украсить зеленью, или же небольшим количеством красной икры.

Закуска в огурце с авокадо, семгой и креветками

Необычный вариант закуски, которая подается в огурцах, удивит великолепным сочетанием семги, креветок и винограда.

Закуска в огурце с авокадо, семгой и креветками

Ингредиенты

Авокадо — 2 шт.

Семга малосоленая — 70 г

Креветки — 70 г

Виноград — 30 г

Огурец — 1 шт.

Майонез или йогурт — 2 ст. л.

Приготовление

Авокадо чистим от кожуры и убираем косточку, а мякоть режем очень мелко. Еще небольшую часть нужно порезать полосочками, которые затем пригодятся для украшения блюда. Креветки варим в кипящей воде 5-7 минут, очищаем таким образом, чтобы в панцире остались только хвостики. Семгу режем очень мелко. Огурец необходимо нарезать кружочками по 2-3 сантиметра, а серединку вырезать ножом. В отдельной посудине смешать авокадо с рыбой, добавив майонез или йогурт. Преступаем к формированию закуски — в очищенные огурцы кладем по 1 чайной ложке начинки, затем ставим мытый виноград и украшаем креветкой и кусочками авокадо.

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