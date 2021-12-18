Меню на Новый год: три лучших закуски на любой кошелек
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Разнообразие вкусов в этих вариантах закусок удивят даже гурманов
К Новому году осталось буквально две недели, а это значит, что с меню на праздник уже следует окончательно определится. Закуски по типу "Сырного снеговика" неотъемлемая часть новогоднего стола, однако есть и более изысканные варианты.
"Телеграф" собрал три праздничных рецепта закусок, которые дополнят новогодний стол необычной подачей и невероятным вкусом.
Закуска "Дед Мороз" из помидоров
Яркий и забавный внешний вид — это не единственное, чем хорош такой вариант закуски. Деды Морозы из помидоров еще и очень вкусные и готовятся всего 10 минут.
Ингредиенты
- Помидоры среднего размера — 3 шт.
- Сыр твердый — 150 г
- Чеснок (по желанию) — 2 зубчика (по вкусу)
- Майонез — 2 ст. ложки
- Перец черный горошком — 6 шт.
- Перец красный горошком (или зерна граната) — 3 шт.
- Соль (по желанию) — по вкусу
Хозяйкам на заметку! Помидоров можно взять намного больше — в зависимости от количества персон за столом. В таком случае увеличьте количество других ингредиентов.
Приготовление
- Помидоры моем, промачиваем бумажной салфеткой и срезаем с каждого "крышечки".
- Чайной ложкой забираем их томатов всю мякоть, чтобы сформировались "боченки".
- Сыр натираем на мелкой терке, а чеснок пропускаем через пресс. Затем смешиваем их с майонезом.
- Начинку выкладываем в помидорные "бочонки" таким образом, чтобы образовалась горка.
- Вырезаем из помидоров треугольные кусочки, чтобы потом на них нарисовать бороду. Без такого треугольника майонез потечет, и закуска будет выглядеть не так красиво.
- Из майонеза рисуем "дедам морозам" бороды, и делаем им лица из перца — для глаз берем черный перец, а для носа — красный.
Яичные "роллы" с творожным сыром
Очень простая в приготовлении закуска з творожным сыром и красной икрой может стать прекрасным украшением новогоднего стола. А вкус яичных роллов точно запомнится своей нежностью и яркостью одновременно.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт.
- Сыр Hochland для кулинарии – 100 г
- Рыба красная солёная – 100 г
- Огурец – 100 г
- Масло растительное – 1 ст. л.
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Зелень (для подачи, по желанию) – по вкусу
Приготовление
- Яйца взбить венчиком, добавив соль и перец. Затем пожарить яичную массу на сковороде по 2 минуты с каждой стороны, чтобы получился ровный и красивый блинчик. Затем его необходимо остудить.
- Огурец и красную рыбу режем длинными брусочками.
- Сыр Hochland равномерно наносим на яичный блинчик, выкладываем на него две полоски огурцов и рыбы, чередуя один за другим.
- Сворачиваем все в плотный рулет и оборачиваем его в пленку. В таком виде охлаждаем еще 30-40 минут, а затем нарезаем яичные роллы шириной примерно по 2 см.
- При подаче блюдо можно украсить зеленью, или же небольшим количеством красной икры.
Закуска в огурце с авокадо, семгой и креветками
Необычный вариант закуски, которая подается в огурцах, удивит великолепным сочетанием семги, креветок и винограда.
Ингредиенты
- Авокадо — 2 шт.
- Семга малосоленая — 70 г
- Креветки — 70 г
- Виноград — 30 г
- Огурец — 1 шт.
- Майонез или йогурт — 2 ст. л.
Приготовление
- Авокадо чистим от кожуры и убираем косточку, а мякоть режем очень мелко. Еще небольшую часть нужно порезать полосочками, которые затем пригодятся для украшения блюда.
- Креветки варим в кипящей воде 5-7 минут, очищаем таким образом, чтобы в панцире остались только хвостики.
- Семгу режем очень мелко.
- Огурец необходимо нарезать кружочками по 2-3 сантиметра, а серединку вырезать ножом.
- В отдельной посудине смешать авокадо с рыбой, добавив майонез или йогурт.
- Преступаем к формированию закуски — в очищенные огурцы кладем по 1 чайной ложке начинки, затем ставим мытый виноград и украшаем креветкой и кусочками авокадо.
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