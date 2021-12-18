Укр

Сочная буженина к новогоднему столу: Клопотенко рассказал, как приготовить (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Победитель "МастерШефа-5" поделился рецептом буженины из филе индейки Новость обновлена 18 декабря 2021, 12:15
Победитель "МастерШефа-5" поделился рецептом буженины из филе индейки

Отличное блюдо на Новый год и Рождество

Хороший рецепт для тех, кто очень любит мясо и не представляет праздник без этого ингредиента. Мы уже рассказывали, как правильно приготовить буженину из свинины в фольге. А теперь поделимся рецептом блюда из филе индейки.

О том, как приготовить такую буженину, рассказал и показал украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Видео приготовления было опубликовано на YouTube-канале победителя пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф."

Буженина из филе индейки: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 1 кг филе индейки
  • 250 г 10% йогурта
  • 6 лавровых листов
  • ½ головки чеснока
  • 5 веточек розмарина (или тимьяна)
  • по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

  1. Филе индейки выкладываем в миску с 3 лавровыми листами, 2-3 прижатыми зубчиками чеснока и 3 веточками розмарина.
  2. Немного солим и добавляем 250 г 10% йогурта, это примерно ¾ упаковки. Тщательно смазываем мясо йогуртом, накрываем миску пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 2 часа.
  3. Затем извлекаем его из пленки и убираем лишний йогурт ложкой. Духовой шкаф включаем разогреваться до 180 градусов.
  4. Выкладываем филе индейки в рукав вместе с 2 веточками тимьяна, 3 лавровыми листьями и оставшимися зубчиками чеснока. Ставим в разогретую духовку и запекаем 1 час. Затем осторожно раскрываем рукав и запекаем еще 5-10 минут в режиме гриля или просто при максимальной температуре.
  5. Готовой буженине даем немного остыть, а после нарезаем тонкими слайсами. Поливаем мясо жидкостью, образовавшейся во время запекания, посыпаем черным перцем и украшаем тимьяном.

Добавим, что украсить праздничный стол к Новому году можно аппетитной запеченной курочкой. О том, как приготовить блюдо с идеальной золотистой корочкой — читайте в предыдущем материале "Телеграфа".

Теги:
#Мясо #Рецепты #Новый год
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