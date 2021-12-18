Праздничный салат "Рождественский венок": рецепт блюда, которое затмит даже "Оливье"
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Для приготовления этого блюда не понадобиться много времени и сил.
Какой новогодний стол может обойтись без различных салатов? Верно, никакой, поэтому в преддверии новогодних праздников хозяйки во всю ищут новые интересные рецепты. Мы уже рассказывали, как приготовить легкий и нежный рыбный салат "Посейдон", а также необычный салат "Маркиз".
Теперь "Телеграф" предлагает вам приготовить новогодний салат "Рождественский венок", который мы нашли на страничке в Инстаграм "Кулинарный Эдем" (@kedemru). Этот салат с легкостью затмит даже всеми любимый "Оливье".
Ингредиенты:
- куриное филе — 200 г,
- сыр — 100 г,
- орехи грецкие — 50 г,
- картофель — 3 шт,
- яйца — 3 шт,
- морковь — 2 шт,
- укроп — 1 пучок,
- зерна граната — по вкусу,
- соль — по вкусу,
- майонез — 4-5 ст. л.
Способ приготовления:
- Куриное филе, овощи и яйца отварите и остудите.
- В центр блюда установите стакан и вокруг него выложите слой тертого картофеля. Смажьте все майонезом.
- После выложите слой отварной курицы, немного посолите и снова смажьте майонезом.
- Измельчите грецкие орехи и выложите слой орехов.
- Добавьте слой тертого сыра. За ним слой тертой моркови и слой тертых яиц.
- Посыпьте салат измельченной зеленью, украсьте зернами граната и дайте пропитаться в холодильнике 1-2 часа. После выньте стакан и блюдо можно подавать к праздничному столу.
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить невероятно вкусную новогоднюю закуску "Грибочки", на приготовление которой уйдет всего 15 минут.
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