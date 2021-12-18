Праздничный салат "Рождественский венок": рецепт блюда, которое затмит даже "Оливье"

Для приготовления этого блюда не понадобиться много времени и сил.

Какой новогодний стол может обойтись без различных салатов? Верно, никакой, поэтому в преддверии новогодних праздников хозяйки во всю ищут новые интересные рецепты. Мы уже рассказывали, как приготовить легкий и нежный рыбный салат "Посейдон", а также необычный салат "Маркиз".

Теперь "Телеграф" предлагает вам приготовить новогодний салат "Рождественский венок", который мы нашли на страничке в Инстаграм "Кулинарный Эдем" (@kedemru). Этот салат с легкостью затмит даже всеми любимый "Оливье".

Ингредиенты:

куриное филе — 200 г,

сыр — 100 г,

орехи грецкие — 50 г,

картофель — 3 шт,

яйца — 3 шт,

морковь — 2 шт,

укроп — 1 пучок,

зерна граната — по вкусу,

соль — по вкусу,

майонез — 4-5 ст. л.

Способ приготовления:

Куриное филе, овощи и яйца отварите и остудите. В центр блюда установите стакан и вокруг него выложите слой тертого картофеля. Смажьте все майонезом. После выложите слой отварной курицы, немного посолите и снова смажьте майонезом. Измельчите грецкие орехи и выложите слой орехов. Добавьте слой тертого сыра. За ним слой тертой моркови и слой тертых яиц. Посыпьте салат измельченной зеленью, украсьте зернами граната и дайте пропитаться в холодильнике 1-2 часа. После выньте стакан и блюдо можно подавать к праздничному столу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить невероятно вкусную новогоднюю закуску "Грибочки", на приготовление которой уйдет всего 15 минут.