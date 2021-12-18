Укр

Праздничный салат "Рождественский венок": рецепт блюда, которое затмит даже "Оливье"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
68
Праздничный, новогодний и очень красивый салат для вашего праздничного стола.
Праздничный, новогодний и очень красивый салат для вашего праздничного стола.

Для приготовления этого блюда не понадобиться много времени и сил.

Какой новогодний стол может обойтись без различных салатов? Верно, никакой, поэтому в преддверии новогодних праздников хозяйки во всю ищут новые интересные рецепты. Мы уже рассказывали, как приготовить легкий и нежный рыбный салат "Посейдон", а также необычный салат "Маркиз".

Теперь "Телеграф" предлагает вам приготовить новогодний салат "Рождественский венок", который мы нашли на страничке в Инстаграм "Кулинарный Эдем" (@kedemru). Этот салат с легкостью затмит даже всеми любимый "Оливье". 

Ингредиенты:

  • куриное филе — 200 г,
  • сыр — 100 г,
  • орехи грецкие — 50 г,
  • картофель — 3 шт,
  • яйца — 3 шт,
  • морковь — 2 шт,
  • укроп — 1 пучок,
  • зерна граната — по вкусу,
  • соль — по вкусу,
  • майонез — 4-5 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе, овощи и яйца отварите и остудите.
  2. В центр блюда установите стакан и вокруг него выложите слой тертого картофеля. Смажьте все майонезом.
  3. После выложите слой отварной курицы, немного посолите и снова смажьте майонезом.
  4. Измельчите грецкие орехи и выложите слой орехов.
  5. Добавьте слой тертого сыра. За ним слой тертой моркови и слой тертых яиц.
  6. Посыпьте салат измельченной зеленью, украсьте зернами граната и дайте пропитаться в холодильнике 1-2 часа. После выньте стакан и блюдо можно подавать к праздничному столу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить невероятно вкусную новогоднюю закуску "Грибочки", на приготовление которой уйдет всего 15 минут.

Теги:
#Рецепты #Салат #Новый год #Новогодние рецепты
Мутированный штамм коронавируса "Омикрон"
Здоровье
"Омикрон" уже в Украине: чем он отличается от "Дельты" и других штаммов
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мутированный штамм коронавируса "Омикрон"
"Омикрон" уже в Украине: чем он отличается от "Дельты" и других штаммов
Дата публикации
Категория
Новогодняя елка в Киеве
В Киеве зажигают главную елку страны (онлайн-трансляция)
Дата публикации
Категория
ЦУМ в Днепре
Дизайнер из Днепра допустил фатальную оплошность и потерял работу: надпись на остановке ЦУМ развеселила сеть
Дата публикации
Категория
Россия хочет договориться с США по ряду вопросов
Об Украине без Украины: Россия настаивает на прямых переговорах с США о "гарантиях безопасности"
Дата публикации
Категория
Прокурор заявил, что нуждается в госпитализации
Военный прокурор снес остановку, скрылся из больницы и поссорился с журналистом в Кривом Роге (фото, видео)