Когда внезапно пришли гости: рецепт идеального вишневого штруделя за 15 минут
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Рулет можно сразу подавать горячим, сразу после того, как достанете десерт из духовки.
У вас бывало такое, что гости уже на пороге, а у вас нет ничего к чаю? Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее поделился простым рецептом омлета в пакете, знает, что нужно делать в таком случае.
На своей странице в Инстаграм кулинар поделился рецептом идеального штруделя с вишней, который можно приготовить всего за 15 минут. Эктор Хименес-Браво отмечает, что в этом рецепте очень важно, чтобы десерт не прилип и не пригорел.
Ингредиенты:
- Вишня замороженная — 400 гр
- Филло тесто
- Сахар — 100 гр
- Масло оливковое.
Способ приготовления:
- Проварите вишни с сахаром до загустения и дайте им остыть до тепла.
- Тесто заранее достаньте из морозилки и дайте ему немного полежать. Так оно станет более мягким и податливым.
- После выкладывайте листы теста друг на друга, смазывая каждый слой маслом. Затем выложите вишни на тесто так, как показано на видео. А потом скрутите тесто в рулет и поставьте запекать 20-25 минут при 180 градусах.
Ранее Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить сырный чизкейк как в сериале "Друзья".
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