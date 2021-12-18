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Когда внезапно пришли гости: рецепт идеального вишневого штруделя за 15 минут

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Как быстро и просто приготовить вишневый штрудель Новость обновлена 18 декабря 2021, 22:08
Как быстро и просто приготовить вишневый штрудель

Рулет можно сразу подавать горячим, сразу после того, как достанете десерт из духовки.

У вас бывало такое, что гости уже на пороге, а у вас нет ничего к чаю? Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее поделился простым рецептом омлета в пакете, знает, что нужно делать в таком случае. 

На своей странице в Инстаграм кулинар поделился рецептом идеального штруделя с вишней, который можно приготовить всего за 15 минут. Эктор Хименес-Браво отмечает, что в этом рецепте очень важно, чтобы десерт не прилип и не пригорел. 

Ингредиенты:

  • Вишня замороженная — 400 гр
  • Филло тесто
  • Сахар — 100 гр
  • Масло оливковое.

Способ приготовления: 

  1. Проварите вишни с сахаром до загустения и дайте им остыть до тепла.
  2. Тесто заранее достаньте из морозилки и дайте ему немного полежать. Так оно станет более мягким и податливым.
  3. После выкладывайте листы теста друг на друга, смазывая каждый слой маслом. Затем выложите вишни на тесто так, как показано на видео. А потом скрутите тесто в рулет и поставьте запекать 20-25 минут при 180 градусах.

Ранее Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить сырный чизкейк как в сериале "Друзья".

Теги:
#Десерт #Мастер-шеф #Эктор Хименес Браво
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