Когда внезапно пришли гости: рецепт идеального вишневого штруделя за 15 минут

Рулет можно сразу подавать горячим, сразу после того, как достанете десерт из духовки.

У вас бывало такое, что гости уже на пороге, а у вас нет ничего к чаю? Главный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво, который ранее поделился простым рецептом омлета в пакете, знает, что нужно делать в таком случае.

На своей странице в Инстаграм кулинар поделился рецептом идеального штруделя с вишней, который можно приготовить всего за 15 минут. Эктор Хименес-Браво отмечает, что в этом рецепте очень важно, чтобы десерт не прилип и не пригорел.

Ингредиенты:

Вишня замороженная — 400 гр

Филло тесто

Сахар — 100 гр

Масло оливковое.

Способ приготовления:

Проварите вишни с сахаром до загустения и дайте им остыть до тепла. Тесто заранее достаньте из морозилки и дайте ему немного полежать. Так оно станет более мягким и податливым. После выкладывайте листы теста друг на друга, смазывая каждый слой маслом. Затем выложите вишни на тесто так, как показано на видео. А потом скрутите тесто в рулет и поставьте запекать 20-25 минут при 180 градусах.

Ранее Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить сырный чизкейк как в сериале "Друзья".