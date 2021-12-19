Новый год близко: как необычно подать всем известный салат с крабовыми палочками

Приготовление этого салата не отнимет много времени

Салат из крабовых палочек на новогоднем столе может выглядеть не так празднично, как разные его вариации. Чтобы удивить гостей можно приготовить оригинальную закуску "Елочные шарики" с крабовыми палочками или крабовый салат на чипсах.

Необычной подачей крабового салата поделились кулинары на портале "Аймкук".

Как приготовить крабовый салат на чипсах

Ингредиенты

½ пачки крабовых палочек;

2 крупных помидора;

1 вареное яйцо;

2 веточки укропа;

½ плавленого сырка;

соль;

1 ст. л. майонеза;

1 ст. л. йогурта без добавок;

чипсы со вкусом краба.

Приготовление

Помидоры обдать кипятком и сразу поместить на 30 секунд в ледяную воду. Затем снимаем с томатов кожицу и ударяем семена, после чего нарезаем мякоть небольшими кубиками. Крабовые палочки, яйцо и плавленый сыр режем кубиками и добавляем к помидорам. Мелко режем укроп и соединяем его с остальными ингредиентами. Солим и перчим салат, заправляем йогуртно-майонезной заправкой. На чипсы салат лучше всего выкладывать непосредственно перед подачей.

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