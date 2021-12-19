Оригинальная подача "Селедки под шубой", в которой она получается еще вкуснее: идея фудблогера (видео)
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В такой подаче получается еще вкуснее
Популярный праздничный салат "Сельдь под шубой" готовится не только в классическом варианте. На просторах интернета есть масса интересных рецептов, с которыми это популярное блюдо можно сделать в разных вариациях.
Так, фудблогер Екатерина Тупицкая у себя в Инстаграме запостила видео с приготовлением "Селедки в шубе". Закуска получается очень вкусной и похожей на японские роллы.
"Селедка в шубе": легкий рецепт
Ингредиенты:
- Свёкла
- Морковь
- Картошка
- Майонез
- Сельдь
- Зелёный лук
- Пленка + фольга
Способ приготовления:
- Варим и чистим все овощи.
- Со свеклы делаем тоненькие слайсы, остатки натираем на терке, морковь и картофель тоже.
- Нарезаем сельдь.
- Делаем конструкцию из фольги в 2-3 слоя. Обматываем пленкой и выкладываем по очереди: слайсы свеклы — тертая свёкла — майонез — морковь — майонез — картофель — майонез — сельд — лук.
- Сворачиваем все как ролл, отправляем в холодильник на 2-3 часа, а затем нарезаем на равные кусочки, сверху украшая зеленью.
Ранее "Телеграф" делился еще одним рецептом со свеклой, который сделает ваш праздничный стол ярче. С рецептом закуски с названием "Новогодние свечи" вы можете ознакомиться в нашем предыдущем материале.
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