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Оригинальная подача "Селедки под шубой", в которой она получается еще вкуснее: идея фудблогера (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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"Селедка в шубе" - оригинальный рецепт традиционного салата
"Селедка в шубе" - оригинальный рецепт традиционного салата

В такой подаче получается еще вкуснее

Популярный праздничный салат "Сельдь под шубой" готовится не только в классическом варианте. На просторах интернета есть масса интересных рецептов, с которыми это популярное блюдо можно сделать в разных вариациях.

Так, фудблогер Екатерина Тупицкая у себя в Инстаграме запостила видео с приготовлением "Селедки в шубе". Закуска получается очень вкусной и похожей на японские роллы.

"Селедка в шубе": легкий рецепт

Ингредиенты:

  • Свёкла
  • Морковь
  • Картошка
  • Майонез
  • Сельдь
  • Зелёный лук
  • Пленка + фольга

Способ приготовления:

  1. Варим и чистим все овощи.
  2. Со свеклы делаем тоненькие слайсы, остатки натираем на терке, морковь и картофель тоже.
  3. Нарезаем сельдь.
  4. Делаем конструкцию из фольги в 2-3 слоя. Обматываем пленкой и выкладываем по очереди: слайсы свеклы — тертая свёкла — майонез — морковь — майонез — картофель — майонез — сельд — лук.
  5. Сворачиваем все как ролл, отправляем в холодильник на 2-3 часа, а затем нарезаем на равные кусочки, сверху украшая зеленью.

Ранее "Телеграф" делился еще одним рецептом со свеклой, который сделает ваш праздничный стол ярче. С рецептом закуски с названием "Новогодние свечи" вы можете ознакомиться в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Рецепты #Новый год #Салаты
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