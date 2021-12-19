Оригинальная подача "Селедки под шубой", в которой она получается еще вкуснее: идея фудблогера (видео)

В такой подаче получается еще вкуснее

Популярный праздничный салат "Сельдь под шубой" готовится не только в классическом варианте. На просторах интернета есть масса интересных рецептов, с которыми это популярное блюдо можно сделать в разных вариациях.

Так, фудблогер Екатерина Тупицкая у себя в Инстаграме запостила видео с приготовлением "Селедки в шубе". Закуска получается очень вкусной и похожей на японские роллы.

"Селедка в шубе": легкий рецепт

Ингредиенты:

Свёкла

Морковь

Картошка

Майонез

Сельдь

Зелёный лук

Пленка + фольга

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Способ приготовления:

Варим и чистим все овощи. Со свеклы делаем тоненькие слайсы, остатки натираем на терке, морковь и картофель тоже. Нарезаем сельдь. Делаем конструкцию из фольги в 2-3 слоя. Обматываем пленкой и выкладываем по очереди: слайсы свеклы — тертая свёкла — майонез — морковь — майонез — картофель — майонез — сельд — лук. Сворачиваем все как ролл, отправляем в холодильник на 2-3 часа, а затем нарезаем на равные кусочки, сверху украшая зеленью.

Ранее "Телеграф" делился еще одним рецептом со свеклой, который сделает ваш праздничный стол ярче. С рецептом закуски с названием "Новогодние свечи" вы можете ознакомиться в нашем предыдущем материале.