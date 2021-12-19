Просто и вкусно: рецепт роллов из крабовых палочек, которые украсят новогодний стол
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 58
На приготовление этой закуски вам не потребуется много времени.
Если вы до сих пор не знаете, что приготовить на Новый 2022 год, "Телеграф" спешит вам на помощь и предлагает вам несколько вариантов вкусных закусок: из красной икры, красной рыбы и креветок, рулетики из огурцов со шпротами, сырные канапе, а также роллы из крабовых палочек.
Необычным рецептом закуски с крабовыми палочками поделилась на своей странице в Инстаграм кулинарный блогер Марина, которая подписана в сети как marisha_with_love. Она отмечает, что эта закуска станет прекрасным украшением новогоднего стола, а готовиться она очень быстро и просто.
Ингредиенты:
- крабовые палочки
- 3 яйца отваренных
- 3/4 банки кукурузы
- 80-90г сыра
- 1 огурец
- 2 ст.л. майонеза
- перец, соль по желанию
- икра по желанию (2ч.л.)
Способ приготовления:
- Яйца натрите на тёрке или мелко порубите, или же раздавите вилкой. Один желток можно оставить для украшения.
- Сыр также натрите на мелкой терке.
- Огурец нарежьте вдоль длинными брусочками.
- Смешайте яйца, сыр, кукурузу, перец и майонез.
- Разверните крабовую палочку, внутрь положите 1 ст.л. начинки, распределите ее до половины крабового листа. Сверху положите брусочек огурца и сверните в ролл, начиная с начинки.
- Разрежьте получившийся ролл пополам, поставьте столбики на блюдо, сверху украсьте желтком или икрой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить изысканный и очень вкусный салат "Посейдон".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-