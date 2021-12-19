Просто и вкусно: рецепт роллов из крабовых палочек, которые украсят новогодний стол

На приготовление этой закуски вам не потребуется много времени.

Если вы до сих пор не знаете, что приготовить на Новый 2022 год, "Телеграф" спешит вам на помощь и предлагает вам несколько вариантов вкусных закусок: из красной икры, красной рыбы и креветок, рулетики из огурцов со шпротами, сырные канапе, а также роллы из крабовых палочек.

Необычным рецептом закуски с крабовыми палочками поделилась на своей странице в Инстаграм кулинарный блогер Марина, которая подписана в сети как marisha_with_love. Она отмечает, что эта закуска станет прекрасным украшением новогоднего стола, а готовиться она очень быстро и просто.

Ингредиенты:

крабовые палочки

3 яйца отваренных

3/4 банки кукурузы

80-90г сыра

1 огурец

2 ст.л. майонеза

перец, соль по желанию

икра по желанию (2ч.л.)

Способ приготовления:

Яйца натрите на тёрке или мелко порубите, или же раздавите вилкой. Один желток можно оставить для украшения. Сыр также натрите на мелкой терке. Огурец нарежьте вдоль длинными брусочками. Смешайте яйца, сыр, кукурузу, перец и майонез. Разверните крабовую палочку, внутрь положите 1 ст.л. начинки, распределите ее до половины крабового листа. Сверху положите брусочек огурца и сверните в ролл, начиная с начинки. Разрежьте получившийся ролл пополам, поставьте столбики на блюдо, сверху украсьте желтком или икрой.

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