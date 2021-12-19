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Аппетитные рулетики из свинины на Новый год: пошаговый рецепт на праздничный стол от Клопотенко

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Крученики с черносливом и грецкими орехами - простой рецепт Новость обновлена 19 декабря 2021, 13:11
Крученики с черносливом и грецкими орехами - простой рецепт

Рецепт невероятно вкусного блюда, которое понравится даже самым привередливым

Известный украинский шеф-повар, победитель пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко, который ранее поделился новогодним рецептом буженины, предложил приготовить на приближающиеся праздники очень вкусные рулетики (крученики) с черносливом и грецкими орехами, запеченные с овощной зажаркой.

Блюдо готовится очень просто. Результатом будут наслаждаться все члены семейства и друзья. Новым видеорецептом Клопотенко поделился на своем официальном YouTube-канале.

На подготовку и приготовление блюда понадобится меньше часа.

Рулетики из свинины: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • 500 г свинины (антрекот)
  • 150 г чернослива
  • 100 г грецких орехов
  • 2-3 ст. л. подсолнечного масла
  • по вкусу соль и перец

Для соуса:

  • 1 морковь
  • 1 лук
  • 1 веточка розмарина
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 150 мл воды
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • по вкусу соль и перец

Способ приготовления:

  1. Нарезаем 500 г свиного антрекота на 6 частей толщиной примерно 1 см.
  2. Выкладываем мясо на доску, накрываем пищевой пленкой и отбиваем молотком для мяса (следите, чтобы мясо не порвалось). Солим и перчим с двух сторон.
  3. Измельчаем 150 г чернослива и 100 г грецких орехов.
  4. Выкладываем начинку на кусочки мяса и заворачиваем в рулетики. Связываем каждый рулетик нитью.
  5. Разогреваем сковороду из 2-3 ст. л. подсолнечного масла и обжариваем рулетики до золотистой корочки.
  6. Для зажарки чистим морковь и лук. Морковку натираем на терке, а луковицу нарезаем кубиками.
  7. Обжариваем лук и морковь на разогретой сковороде из 2 ст. л. подсолнечного масла до мягкости лука. Добавляем немного соли и перца, 2 ст. л. томатной пасты. Перемешиваем и вливаем 150 мл воды. Тушим, пока вода не испарится.
  8. Выкладываем в форму для запекания рулетики и саму зажарку. Для аромата добавляем частицы веточки розмарина. Запекаем 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Крученики готовы!

Также на Новый год вы можете приготовить еще одно мясное блюдо — запеченную курочку. Как приготовить ее, чтобы получилась золотистая и хрустящая корочка — читайте в предыдущем материале "Телеграфа".

Теги:
#Мясо #Рецепты #Рождество #Новый год #Евгений Клопотенко
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