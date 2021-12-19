Аппетитные рулетики из свинины на Новый год: пошаговый рецепт на праздничный стол от Клопотенко
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 206
Рецепт невероятно вкусного блюда, которое понравится даже самым привередливым
Известный украинский шеф-повар, победитель пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко, который ранее поделился новогодним рецептом буженины, предложил приготовить на приближающиеся праздники очень вкусные рулетики (крученики) с черносливом и грецкими орехами, запеченные с овощной зажаркой.
Блюдо готовится очень просто. Результатом будут наслаждаться все члены семейства и друзья. Новым видеорецептом Клопотенко поделился на своем официальном YouTube-канале.
На подготовку и приготовление блюда понадобится меньше часа.
Рулетики из свинины: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко
Ингредиенты:
- 500 г свинины (антрекот)
- 150 г чернослива
- 100 г грецких орехов
- 2-3 ст. л. подсолнечного масла
- по вкусу соль и перец
Для соуса:
- 1 морковь
- 1 лук
- 1 веточка розмарина
- 2 ст. л. томатной пасты
- 150 мл воды
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- по вкусу соль и перец
Способ приготовления:
- Нарезаем 500 г свиного антрекота на 6 частей толщиной примерно 1 см.
- Выкладываем мясо на доску, накрываем пищевой пленкой и отбиваем молотком для мяса (следите, чтобы мясо не порвалось). Солим и перчим с двух сторон.
- Измельчаем 150 г чернослива и 100 г грецких орехов.
- Выкладываем начинку на кусочки мяса и заворачиваем в рулетики. Связываем каждый рулетик нитью.
- Разогреваем сковороду из 2-3 ст. л. подсолнечного масла и обжариваем рулетики до золотистой корочки.
- Для зажарки чистим морковь и лук. Морковку натираем на терке, а луковицу нарезаем кубиками.
- Обжариваем лук и морковь на разогретой сковороде из 2 ст. л. подсолнечного масла до мягкости лука. Добавляем немного соли и перца, 2 ст. л. томатной пасты. Перемешиваем и вливаем 150 мл воды. Тушим, пока вода не испарится.
- Выкладываем в форму для запекания рулетики и саму зажарку. Для аромата добавляем частицы веточки розмарина. Запекаем 20 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Крученики готовы!
Также на Новый год вы можете приготовить еще одно мясное блюдо — запеченную курочку. Как приготовить ее, чтобы получилась золотистая и хрустящая корочка — читайте в предыдущем материале "Телеграфа".
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-