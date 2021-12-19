Новогоднее блюдо из доступных продуктов: грузинский салат с грецкими орехами

Лиза Глинская поделилась рецептом салата с ореховым соусом

Какие только салаты можно приготовить для праздничного стола — это и блюда с рыбой, например такие, как "Селедка под шубой", салат "Рождественский венок" с куриным филе и зернами граната, а также салат для любителей японской кухни — "Ленивые суши" с красной рыбой.

В этом материале пойдет речь о грузинском салате, рецептом которого поделилась украинский кулинарный эксперт Лиза Глинская. Это легкий, очень простой и вкуснейший салат из доступных ингредиентов подойдет к рыбе, птице, мясу.

Грузинский салат: простой рецепт от Лизы Глинской

Ингредиенты:

5 шт. помидоров

5 шт. огурцов

кинза

петрушка

50 г обжаренных грецких орехов

1 ч. л. уксуса

соль (по вкусу)

2 зубчика чеснока

1 шт. красного лука

перец чили (по вкусу)

30 мл растительного масла (1,5 ст. л.)

30 мл воды (1,5 ст. л.)

Способ приготовления:

Готовим заправку. Соединяем воду, растительное масло, уксус, чеснок, орехи и перемалываем блендером до состояния пасты. Готовим салат. Бланшируем помидоры и снимаем с них кожуру. Срезаем кожуру с огурцов. Нарезаем огурцы, помидоры средними кусочками. Нарезаем лук тонкими полукольцами. Рубим мелко 1/3 часть острого перца. Рубим петрушку и кинзу. Соединяем все ингредиенты, добавляем заправку и перемешиваем. Доводим до вкуса солью. Салат готов!

Ранее Лиза Глинская рассказала, как приготовить десерт "Шу-шу" — блюдо, которое может прекрасно подойти для сладкого стола в новогодние и рождественские праздники.