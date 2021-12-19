Укр

Новогоднее блюдо из доступных продуктов: грузинский салат с грецкими орехами

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
188
Грузинский салат на Новый год-2022 - простой рецепт Новость обновлена 19 декабря 2021, 20:06
Грузинский салат на Новый год-2022 - простой рецепт

Лиза Глинская поделилась рецептом салата с ореховым соусом

Какие только салаты можно приготовить для праздничного стола — это и блюда с рыбой, например такие, как "Селедка под шубой", салат "Рождественский венок" с куриным филе и зернами граната, а также салат для любителей японской кухни — "Ленивые суши" с красной рыбой.

В этом материале пойдет речь о грузинском салате, рецептом которого поделилась украинский кулинарный эксперт Лиза Глинская. Это легкий, очень простой и вкуснейший салат из доступных ингредиентов подойдет к рыбе, птице, мясу.

Грузинский салат: простой рецепт от Лизы Глинской

Ингредиенты:

  • 5 шт. помидоров
  • 5 шт. огурцов
  • кинза
  • петрушка
  • 50 г обжаренных грецких орехов
  • 1 ч. л. уксуса
  • соль (по вкусу)
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 шт. красного лука
  • перец чили (по вкусу)
  • 30 мл растительного масла (1,5 ст. л.)
  • 30 мл воды (1,5 ст. л.)

Способ приготовления:

  1. Готовим заправку. Соединяем воду, растительное масло, уксус, чеснок, орехи и перемалываем блендером до состояния пасты.
  2. Готовим салат. Бланшируем помидоры и снимаем с них кожуру.
  3. Срезаем кожуру с огурцов.
  4. Нарезаем огурцы, помидоры средними кусочками.
  5. Нарезаем лук тонкими полукольцами.
  6. Рубим мелко 1/3 часть острого перца.
  7. Рубим петрушку и кинзу.
  8. Соединяем все ингредиенты, добавляем заправку и перемешиваем.
  9. Доводим до вкуса солью. Салат готов!

Ранее Лиза Глинская рассказала, как приготовить десерт "Шу-шу" — блюдо, которое может прекрасно подойти для сладкого стола в новогодние и рождественские праздники.

Теги:
#Рецепты #Лиза Глинская
Военнослужащие ВСУ
Новости Европы
"Необходимо всячески поддержать Украину": Литва готова передать летальное оружие для ВСУ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Военнослужащие ВСУ
"Необходимо всячески поддержать Украину": Литва готова передать летальное оружие для ВСУ
Дата публикации
Категория
Геннадий Писаренко доставлял погибших бойцов на их малую родину
"Таких людей, как Геннадий, я больше не знаю": 40 дней назад не стало водителя, отправлявшего домой погибших бойцов
Дата публикации
Категория
Алексей Данилов
Впервые в истории: Данилов анонсировал беспрецедентные меры в случае нападения России
Дата публикации
Категория
1000 гривен
Раздача "тысячи Зеленского" официально стартовала: как получить деньги и куда их потратить
Дата публикации
Категория
О праздновании Рождества по григорианскому календарю рассказал Епифаний
Украинцы могут окончательно перейти на католическое Рождество: в ПЦУ назвали сроки