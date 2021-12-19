Новогоднее блюдо из доступных продуктов: грузинский салат с грецкими орехами
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Лиза Глинская поделилась рецептом салата с ореховым соусом
Какие только салаты можно приготовить для праздничного стола — это и блюда с рыбой, например такие, как "Селедка под шубой", салат "Рождественский венок" с куриным филе и зернами граната, а также салат для любителей японской кухни — "Ленивые суши" с красной рыбой.
В этом материале пойдет речь о грузинском салате, рецептом которого поделилась украинский кулинарный эксперт Лиза Глинская. Это легкий, очень простой и вкуснейший салат из доступных ингредиентов подойдет к рыбе, птице, мясу.
Грузинский салат: простой рецепт от Лизы Глинской
Ингредиенты:
- 5 шт. помидоров
- 5 шт. огурцов
- кинза
- петрушка
- 50 г обжаренных грецких орехов
- 1 ч. л. уксуса
- соль (по вкусу)
- 2 зубчика чеснока
- 1 шт. красного лука
- перец чили (по вкусу)
- 30 мл растительного масла (1,5 ст. л.)
- 30 мл воды (1,5 ст. л.)
Способ приготовления:
- Готовим заправку. Соединяем воду, растительное масло, уксус, чеснок, орехи и перемалываем блендером до состояния пасты.
- Готовим салат. Бланшируем помидоры и снимаем с них кожуру.
- Срезаем кожуру с огурцов.
- Нарезаем огурцы, помидоры средними кусочками.
- Нарезаем лук тонкими полукольцами.
- Рубим мелко 1/3 часть острого перца.
- Рубим петрушку и кинзу.
- Соединяем все ингредиенты, добавляем заправку и перемешиваем.
- Доводим до вкуса солью. Салат готов!
Ранее Лиза Глинская рассказала, как приготовить десерт "Шу-шу" — блюдо, которое может прекрасно подойти для сладкого стола в новогодние и рождественские праздники.
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