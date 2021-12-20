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Загадываем желания на Новый год-2022: как приготовить печенье с предсказаниями

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Печенье с предсказаниями - простой рецепт Новость обновлена 20 декабря 2021, 08:19
Печенье с предсказаниями - простой рецепт

Получается тонким и хрустящим

Готовясь к новогодней ночи, перед каждой хозяйкой стоит вопрос: что приготовить на праздничный стол, чтобы было вкусно, интересно и оригинально. Меню составлено, но все равно хочется какой-то "изюминки".

Украинский кондитер, победительница второго сезона кулинарного проекта "МастерШеф" Лиза Глинская делится рецептом китайского печенья с предсказаниями, которое задаст тон на весь следующий год — год Черного Водяного Тигра.

Печенье с предсказаниями: рецепт от Лизы Глинской

Ингредиенты:

  • 120 г белка (4 шт.)
  • 120 г сахарной пудры (5 ст. л. с горкой)
  • 90 г муки (3,5 ст. л. с горкой)
  • 80 г сливочного масла
  • цедра апельсина (или лимона)

Способ приготовления:

  1. Соединяем белок с сахарной пудрой.
  2. Растапливаем сливочное масло и добавляем к белку с сахарной пудрой, перемешиваем.
  3. Добавляем цедру апельсина, муку и перемешиваем до однородной консистенции.
  4. Перекладываем тесто в кондитерский мешок и отправляем в холодильник на ночь.
  5. Включаем духовку на 180С.
  6. Отсаживаем из мешка тесто в виде печенья диаметром 3 см на противень, выстеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
  7. Распределяем каждое печенье ложкой, чтобы получились круги диаметром 7-8 см.
  8. Отправляем выпекаться в разогретую духовку — печенье по краю должно зарумяниться.
  9. Достаем печенье из духовки, еще горячим складываем каждое пополам, а затем еще раз пополам и перекладываем в стаканы, чтобы оно остыло.
  10. Прячем в готовое печенье записки с предсказаниями.

Также отличным вариантов для праздничного стола будет фруктовый десерт. О том, как приготовить вкусный шоколадный рулет с мандаринами, — узнайте в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Печенье #Десерты #Рецепты #Лиза Глинская
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