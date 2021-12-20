Загадываем желания на Новый год-2022: как приготовить печенье с предсказаниями
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Получается тонким и хрустящим
Готовясь к новогодней ночи, перед каждой хозяйкой стоит вопрос: что приготовить на праздничный стол, чтобы было вкусно, интересно и оригинально. Меню составлено, но все равно хочется какой-то "изюминки".
Украинский кондитер, победительница второго сезона кулинарного проекта "МастерШеф" Лиза Глинская делится рецептом китайского печенья с предсказаниями, которое задаст тон на весь следующий год — год Черного Водяного Тигра.
Печенье с предсказаниями: рецепт от Лизы Глинской
Ингредиенты:
- 120 г белка (4 шт.)
- 120 г сахарной пудры (5 ст. л. с горкой)
- 90 г муки (3,5 ст. л. с горкой)
- 80 г сливочного масла
- цедра апельсина (или лимона)
Способ приготовления:
- Соединяем белок с сахарной пудрой.
- Растапливаем сливочное масло и добавляем к белку с сахарной пудрой, перемешиваем.
- Добавляем цедру апельсина, муку и перемешиваем до однородной консистенции.
- Перекладываем тесто в кондитерский мешок и отправляем в холодильник на ночь.
- Включаем духовку на 180С.
- Отсаживаем из мешка тесто в виде печенья диаметром 3 см на противень, выстеленный пергаментом или силиконовым ковриком.
- Распределяем каждое печенье ложкой, чтобы получились круги диаметром 7-8 см.
- Отправляем выпекаться в разогретую духовку — печенье по краю должно зарумяниться.
- Достаем печенье из духовки, еще горячим складываем каждое пополам, а затем еще раз пополам и перекладываем в стаканы, чтобы оно остыло.
- Прячем в готовое печенье записки с предсказаниями.
Также отличным вариантов для праздничного стола будет фруктовый десерт. О том, как приготовить вкусный шоколадный рулет с мандаринами, — узнайте в нашем предыдущем материале.
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