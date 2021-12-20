Загадываем желания на Новый год-2022: как приготовить печенье с предсказаниями

Получается тонким и хрустящим

Готовясь к новогодней ночи, перед каждой хозяйкой стоит вопрос: что приготовить на праздничный стол, чтобы было вкусно, интересно и оригинально. Меню составлено, но все равно хочется какой-то "изюминки".

Украинский кондитер, победительница второго сезона кулинарного проекта "МастерШеф" Лиза Глинская делится рецептом китайского печенья с предсказаниями, которое задаст тон на весь следующий год — год Черного Водяного Тигра.

Печенье с предсказаниями: рецепт от Лизы Глинской

Ингредиенты:

120 г белка (4 шт.)

120 г сахарной пудры (5 ст. л. с горкой)

90 г муки (3,5 ст. л. с горкой)

80 г сливочного масла

цедра апельсина (или лимона)

Способ приготовления:

Соединяем белок с сахарной пудрой. Растапливаем сливочное масло и добавляем к белку с сахарной пудрой, перемешиваем. Добавляем цедру апельсина, муку и перемешиваем до однородной консистенции. Перекладываем тесто в кондитерский мешок и отправляем в холодильник на ночь. Включаем духовку на 180С. Отсаживаем из мешка тесто в виде печенья диаметром 3 см на противень, выстеленный пергаментом или силиконовым ковриком. Распределяем каждое печенье ложкой, чтобы получились круги диаметром 7-8 см. Отправляем выпекаться в разогретую духовку — печенье по краю должно зарумяниться. Достаем печенье из духовки, еще горячим складываем каждое пополам, а затем еще раз пополам и перекладываем в стаканы, чтобы оно остыло. Прячем в готовое печенье записки с предсказаниями.

Также отличным вариантов для праздничного стола будет фруктовый десерт. О том, как приготовить вкусный шоколадный рулет с мандаринами, — узнайте в нашем предыдущем материале.