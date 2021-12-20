Бюджетное меню на Новый год: простой рецепт салата "Первый снег"
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 171
Салат получается сытным и вкусным
До Нового года остается все меньше времени и все хозяйки активно подбирают рецепты блюд для праздничного стола. Так, можно приготовить невероятно красивый салат в виде рождественского венка, который затмит даже "Оливье". Также вам наверняка понравится рецепт салата "Первый снег".
Рецептом в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- 1 вареное куриное филе;
- 2 шт. вареного картофеля;
- 2 шт. соленых огурцов;
- 5 яиц вареных вкрутую;
- 125 г. сыра;
- зеленый лук;
- майонез;
- соль по вкусу;
- сыр для украшения.
Приготовление:
- Отваренное куриное филе мелко нарезаем.
- Соленые огурцы нарезаем мелкими кубиками.
- Блюдо, на котором будем подавать салат, немного покрываем майонезом.
- Первым слоем выкладываем натертый на крупной терке отваренный картофель, покрываем майонезом.
- Сверху выкладываем мелконарезанный зеленый лук.
- Следующим слоем выкладываем курицу и покрываем майонезом.
- На курицу выкладываем огурцы.
- Очищаем отваренные яйца и отделяем белок от желтка.
- На огурцы выкладываем слой из натертого на мелкой терке желтка и покрываем майонезом.
- Посыпаем весь салат натертым на мелкой терке сыром и покрываем майонезом.
- Сверху посыпаем натертым на мелкой терке белком.
- Украшаем салат вырезанными из твердого сыра кондитерским плунжером снежинками.
Видеорецепт:
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить изысканные закуски из красной рыбы, красной икры и креветок.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-