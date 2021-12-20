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Бюджетное меню на Новый год: простой рецепт салата "Первый снег"

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Как украсить салат "Первый снег" Новость обновлена 20 декабря 2021, 12:53
Как украсить салат "Первый снег"

Салат получается сытным и вкусным

До Нового года остается все меньше времени и все хозяйки активно подбирают рецепты блюд для праздничного стола. Так, можно приготовить невероятно красивый салат в виде рождественского венка, который затмит даже "Оливье". Также вам наверняка понравится рецепт салата "Первый снег".

Рецептом в своем YouTube-канале поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 1 вареное куриное филе;
  • 2 шт. вареного картофеля;
  • 2 шт. соленых огурцов;
  • 5 яиц вареных вкрутую;
  • 125 г. сыра;
  • зеленый лук;
  • майонез;
  • соль по вкусу;
  • сыр для украшения.

Приготовление:

  1. Отваренное куриное филе мелко нарезаем.
  2. Соленые огурцы нарезаем мелкими кубиками.
  3. Блюдо, на котором будем подавать салат, немного покрываем майонезом.
  4. Первым слоем выкладываем натертый на крупной терке отваренный картофель, покрываем майонезом.
  5. Сверху выкладываем мелконарезанный зеленый лук.
  6. Следующим слоем выкладываем курицу и покрываем майонезом.
  7. На курицу выкладываем огурцы.
  8. Очищаем отваренные яйца и отделяем белок от желтка.
  9. На огурцы выкладываем слой из натертого на мелкой терке желтка и покрываем майонезом.
  10. Посыпаем весь салат натертым на мелкой терке сыром и покрываем майонезом.
  11. Сверху посыпаем натертым на мелкой терке белком.
  12. Украшаем салат вырезанными из твердого сыра кондитерским плунжером снежинками.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить изысканные закуски из красной рыбы, красной икры и креветок.

Теги:
#Рецепты #Салат #Новый год
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