Укр

Неизменный атрибут Нового года: рецепт изысканной закуски с икрой, которая будет вкусной даже холодной

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Красная икра – неизменный атрибут, как на Новый год, так и на все праздники. Новость обновлена 20 декабря 2021, 16:46
Красная икра – неизменный атрибут, как на Новый год, так и на все праздники.

Для этого рецепта лучше покупать замороженную икру.

Новый 2022 год уже совсем близко, и подготовления к его празднованию набирают обороты. Одним из самых важных составляющих праздника является новогодний стол, который с каждым годом хочется делать все интереснее и вкуснее. Мы ранее рассказывали, как приготовить оригинальные бутерброды "Тигрята" или роллы из крабовых палочек, а теперь пора приготовить что-то более изысканное. 

Если вы любитель необычных рецептов, то закуска от судьи шоу "Мастер Шеф" Владимира Ярославского придется вам по душе. Как приготовить закуску из тыквы с сыром, кремом авокадо и икрой кулинар рассказал у себя на странице в Инстаграм

Ингредиенты: 

  • красная икра
  • творожный сыр

Для оладий:

  • 250г пюре тыквы
  • 1 яйцо
  • 140г муки
  • 2г соли
  • 10г порошка-разрыхлителя
  • Масло без запаха для жарки

Для крема из авокадо:

  • 1шт авокадо
  • 1ст ложка оливкового масла
  • соль, сок лимона и немного петрушки — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Чтобы приготовить оладьи, в тыквенное пюре добавьте яйцо, соль и все это хорошо перемешайте. 
  2. После муку смешайте с разрыхлителем, добавьте в тыквенное пюре и снова все перемешайте. 
  3. Жарьте оладьи на масле на среднем огне.
  4. Приготовьте крем: очищенный авокадо взбейте блендером со всеми ингредиентами в кремовую консистенцию.
  5. После соберите закуску: на оладьи выкладываем немного творожного сыра по кругу, сверху крем из авокадо, и еще сверху икра. Готово!

Владимир Ярославский советует не украшать блюдо зеленью, потому что за время на столе и она может завянуть.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить изысканный и очень вкусный салат "Посейдон".

Теги:
#Рецепт #Закуски #Владимир Ярославский
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