Неизменный атрибут Нового года: рецепт изысканной закуски с икрой, которая будет вкусной даже холодной
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Для этого рецепта лучше покупать замороженную икру.
Новый 2022 год уже совсем близко, и подготовления к его празднованию набирают обороты. Одним из самых важных составляющих праздника является новогодний стол, который с каждым годом хочется делать все интереснее и вкуснее. Мы ранее рассказывали, как приготовить оригинальные бутерброды "Тигрята" или роллы из крабовых палочек, а теперь пора приготовить что-то более изысканное.
Если вы любитель необычных рецептов, то закуска от судьи шоу "Мастер Шеф" Владимира Ярославского придется вам по душе. Как приготовить закуску из тыквы с сыром, кремом авокадо и икрой кулинар рассказал у себя на странице в Инстаграм.
Ингредиенты:
- красная икра
- творожный сыр
Для оладий:
- 250г пюре тыквы
- 1 яйцо
- 140г муки
- 2г соли
- 10г порошка-разрыхлителя
- Масло без запаха для жарки
Для крема из авокадо:
- 1шт авокадо
- 1ст ложка оливкового масла
- соль, сок лимона и немного петрушки — по вкусу
Способ приготовления:
- Чтобы приготовить оладьи, в тыквенное пюре добавьте яйцо, соль и все это хорошо перемешайте.
- После муку смешайте с разрыхлителем, добавьте в тыквенное пюре и снова все перемешайте.
- Жарьте оладьи на масле на среднем огне.
- Приготовьте крем: очищенный авокадо взбейте блендером со всеми ингредиентами в кремовую консистенцию.
- После соберите закуску: на оладьи выкладываем немного творожного сыра по кругу, сверху крем из авокадо, и еще сверху икра. Готово!
Владимир Ярославский советует не украшать блюдо зеленью, потому что за время на столе и она может завянуть.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить изысканный и очень вкусный салат "Посейдон".
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