Неизменный атрибут Нового года: рецепт изысканной закуски с икрой, которая будет вкусной даже холодной

Для этого рецепта лучше покупать замороженную икру.

Новый 2022 год уже совсем близко, и подготовления к его празднованию набирают обороты. Одним из самых важных составляющих праздника является новогодний стол, который с каждым годом хочется делать все интереснее и вкуснее. Мы ранее рассказывали, как приготовить оригинальные бутерброды "Тигрята" или роллы из крабовых палочек, а теперь пора приготовить что-то более изысканное.

Если вы любитель необычных рецептов, то закуска от судьи шоу "Мастер Шеф" Владимира Ярославского придется вам по душе. Как приготовить закуску из тыквы с сыром, кремом авокадо и икрой кулинар рассказал у себя на странице в Инстаграм.

Ингредиенты:

красная икра

творожный сыр

Для оладий:

250г пюре тыквы

1 яйцо

140г муки

2г соли

10г порошка-разрыхлителя

Масло без запаха для жарки

Для крема из авокадо:

1шт авокадо

1ст ложка оливкового масла

соль, сок лимона и немного петрушки — по вкусу

Способ приготовления:

Чтобы приготовить оладьи, в тыквенное пюре добавьте яйцо, соль и все это хорошо перемешайте. После муку смешайте с разрыхлителем, добавьте в тыквенное пюре и снова все перемешайте. Жарьте оладьи на масле на среднем огне. Приготовьте крем: очищенный авокадо взбейте блендером со всеми ингредиентами в кремовую консистенцию. После соберите закуску: на оладьи выкладываем немного творожного сыра по кругу, сверху крем из авокадо, и еще сверху икра. Готово!

Владимир Ярославский советует не украшать блюдо зеленью, потому что за время на столе и она может завянуть.

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