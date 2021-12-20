Салат "Елочка": нарядное блюдо, которое обязательно должно присутствовать на новогоднем столе

Салат в виде новогодней елки только украсит праздничный стол.

Особого шарма праздничному столу на Новый год добавляют различные салаты и закуски в виде основных новогодних атрибутов: елочных игрушек, Деда Мороза или нарядной елки. Мы уже рассказывали, как приготовить новогодний салат "Рождественский венок" или сделать необычную закуску "Сырный снеговик", а теперь предлагаем ознакомиться с рецептом салата "Елочка".

Источник: странице в Инстаграм "Михаил Гризби".

Ингредиенты

картофель – 3 шт.;

яйца – 3 шт.,

шампиньоны – 300 г;

лук – 1-2 головки;

морковь – 1 шт.;

куриное филе – 350 г;

майонез – 150 г;

растительное масло – 2 ст. л.;

лавровый лист – 1 шт.;

соль – по вкусу;

черный молотый перец – щепотка;

укроп – большой пучок;

зерна граната – горсть;

консервированная кукуруза – 1 ст. л. для украшения.

Способ приготовления:

Куриное филе, не разрезая на кусочки, картофель и морковь отварите. Лук нарежьте кубиками и обжарьте его на постном масле несколько минут. К ним на сковороду добавьте нарезанные кубиком шампиньоны. В конце приготовления обязательно посолите и поперчите грибы с луком. Выложите на блюдо нарезанное кубиками вареное филе в виде елки. Посолите и поперчите мясо. После смажьте слой майонезом. Следующим слоем выложите тертый на крупной терке картофель, и снова смажьте все майонезом. Далее – выложите остывшую смесь из жареных шампиньонов с луком. Поверх нанесите сеточку из майонеза. Далее выложите тертую вареную морковь. Смажьте все майонезом. Посыпьте все тертыми яйцами и украсьте салат обсушенными веточками свежего укропа, чтобы готовое блюдо было похоже на елку. Из кукурузы можно сделать новогоднюю гирлянду, а из зерен граната – елочные игрушки. Дайте салату час настояться в холодильнике, и можно подавать к столу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить невероятно вкусную новогоднюю закуску "Грибочки", на приготовление которой уйдет всего 15 минут.