Салат "Елочка": нарядное блюдо, которое обязательно должно присутствовать на новогоднем столе
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Салат в виде новогодней елки только украсит праздничный стол.
Особого шарма праздничному столу на Новый год добавляют различные салаты и закуски в виде основных новогодних атрибутов: елочных игрушек, Деда Мороза или нарядной елки. Мы уже рассказывали, как приготовить новогодний салат "Рождественский венок" или сделать необычную закуску "Сырный снеговик", а теперь предлагаем ознакомиться с рецептом салата "Елочка".
Источник: странице в Инстаграм "Михаил Гризби".
Ингредиенты
- картофель – 3 шт.;
- яйца – 3 шт.,
- шампиньоны – 300 г;
- лук – 1-2 головки;
- морковь – 1 шт.;
- куриное филе – 350 г;
- майонез – 150 г;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- лавровый лист – 1 шт.;
- соль – по вкусу;
- черный молотый перец – щепотка;
- укроп – большой пучок;
- зерна граната – горсть;
- консервированная кукуруза – 1 ст. л. для украшения.
Способ приготовления:
- Куриное филе, не разрезая на кусочки, картофель и морковь отварите.
- Лук нарежьте кубиками и обжарьте его на постном масле несколько минут. К ним на сковороду добавьте нарезанные кубиком шампиньоны. В конце приготовления обязательно посолите и поперчите грибы с луком.
- Выложите на блюдо нарезанное кубиками вареное филе в виде елки. Посолите и поперчите мясо. После смажьте слой майонезом.
- Следующим слоем выложите тертый на крупной терке картофель, и снова смажьте все майонезом.
- Далее – выложите остывшую смесь из жареных шампиньонов с луком. Поверх нанесите сеточку из майонеза.
- Далее выложите тертую вареную морковь. Смажьте все майонезом.
- Посыпьте все тертыми яйцами и украсьте салат обсушенными веточками свежего укропа, чтобы готовое блюдо было похоже на елку. Из кукурузы можно сделать новогоднюю гирлянду, а из зерен граната – елочные игрушки.
- Дайте салату час настояться в холодильнике, и можно подавать к столу.
Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить невероятно вкусную новогоднюю закуску "Грибочки", на приготовление которой уйдет всего 15 минут.
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