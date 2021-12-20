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Салат "Елочка": нарядное блюдо, которое обязательно должно присутствовать на новогоднем столе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Этот салат обязательно должен присутствовать на новогоднем столе Новость обновлена 21 декабря 2021, 00:13
Этот салат обязательно должен присутствовать на новогоднем столе

Салат в виде новогодней елки только украсит праздничный стол.

 Особого шарма праздничному столу на Новый год добавляют различные салаты и закуски в виде основных новогодних атрибутов: елочных игрушек, Деда Мороза или нарядной елки. Мы уже рассказывали, как приготовить новогодний салат "Рождественский венок" или сделать необычную закуску "Сырный снеговик", а теперь предлагаем ознакомиться с рецептом салата "Елочка". 

Источник: странице в Инстаграм "Михаил Гризби". 

Ингредиенты 

  • картофель – 3 шт.;
  • яйца – 3 шт.,
  • шампиньоны – 300 г;
  • лук – 1-2 головки;
  • морковь – 1 шт.;
  • куриное филе – 350 г;
  • майонез – 150 г;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • соль – по вкусу;
  • черный молотый перец – щепотка;
  • укроп – большой пучок;
  • зерна граната – горсть;
  • консервированная кукуруза – 1 ст. л. для украшения.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе, не разрезая на кусочки, картофель и морковь отварите.
  2. Лук нарежьте кубиками и обжарьте его на постном масле несколько минут. К ним на сковороду добавьте нарезанные кубиком шампиньоны. В конце приготовления обязательно посолите и поперчите грибы с луком.
  3. Выложите на блюдо нарезанное кубиками вареное филе в виде елки. Посолите и поперчите мясо. После смажьте слой майонезом.
  4. Следующим слоем выложите тертый на крупной терке картофель, и снова смажьте все майонезом.
  5. Далее – выложите остывшую смесь из жареных шампиньонов с луком. Поверх нанесите сеточку из майонеза.
  6. Далее выложите тертую вареную морковь. Смажьте все майонезом.
  7. Посыпьте все тертыми яйцами и украсьте салат обсушенными веточками свежего укропа, чтобы готовое блюдо было похоже на елку. Из кукурузы можно сделать новогоднюю гирлянду, а из зерен граната – елочные игрушки.
  8. Дайте салату час настояться в холодильнике, и можно подавать к столу.

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить невероятно вкусную новогоднюю закуску "Грибочки", на приготовление которой уйдет всего 15 минут.

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#Рецепт #Новый год
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