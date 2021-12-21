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Шикарная скумбрия в духовке: простой и вкусный рецепт к новогоднему столу

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
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Запеченная скумбрия точно разнообразит праздничное меню Новость обновлена 21 декабря 2021, 08:34
Запеченная скумбрия точно разнообразит праздничное меню

Приготовление блюда не отнимет много времени

Новогодний стол сложно представить без "Селедки под шубой", однако любители рыбы могут порадовать себя и гостей и другими вкусными и более интересными блюдами. Например, запечь рулетики из скумбрии. 

Рецептом шикарной скумбрии в духовке к новогоднему столу поделилась блогер Alina Foodee на своей странице в Instagram.

Как приготовить рулетики из скумбрии на Новый год

Ингредиенты

Скумбрия свежемороженая — 1 кг (2 шт.)

Черный молотый перец — по вкусу

Кориандр — 1 ч.л.

Соевый соус — 3-4 ст.л.

Цедра ¼ лимона

Сок лимона — 1 ст.л.

Сахар — 1 ч.л. без горки

Приготовление

  1. У скумбрии необходимо сначала удалить все внутренности и плавники, однако оставить хвост. Держась за него можно легко разделать рыбу на филе.
  2. Полученное филе солим и перчим по вкусу, добавляем измельченный кориандр, немного натертой цедры лимона, чтобы скумбрия имела аппетитный аромат.
  3. Смешиваем соевый соус, лимонный сок и сахар и смазываем всем этим филе. Даем рыбе промариноваться в течение 20-30 минут, а можно и дольше.
  4. Каждое филе режем пополам вдоль, а из полученных кусочков сворачиваем рулетик и фиксируем его деревянной шпажкой или зубочисткой.
  5. Полученные рулетики необходимо выложить на пергамент, предварительно смазанный растительным маслом, и отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Видеорецепт

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить изысканную закуску с икрой, которая будет вкусной даже холодной.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Рецепты #Новый год
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