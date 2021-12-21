Шикарная скумбрия в духовке: простой и вкусный рецепт к новогоднему столу
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Приготовление блюда не отнимет много времени
Новогодний стол сложно представить без "Селедки под шубой", однако любители рыбы могут порадовать себя и гостей и другими вкусными и более интересными блюдами. Например, запечь рулетики из скумбрии.
Рецептом шикарной скумбрии в духовке к новогоднему столу поделилась блогер Alina Foodee на своей странице в Instagram.
Как приготовить рулетики из скумбрии на Новый год
Ингредиенты
Скумбрия свежемороженая — 1 кг (2 шт.)
Черный молотый перец — по вкусу
Кориандр — 1 ч.л.
Соевый соус — 3-4 ст.л.
Цедра ¼ лимона
Сок лимона — 1 ст.л.
Сахар — 1 ч.л. без горки
Приготовление
- У скумбрии необходимо сначала удалить все внутренности и плавники, однако оставить хвост. Держась за него можно легко разделать рыбу на филе.
- Полученное филе солим и перчим по вкусу, добавляем измельченный кориандр, немного натертой цедры лимона, чтобы скумбрия имела аппетитный аромат.
- Смешиваем соевый соус, лимонный сок и сахар и смазываем всем этим филе. Даем рыбе промариноваться в течение 20-30 минут, а можно и дольше.
- Каждое филе режем пополам вдоль, а из полученных кусочков сворачиваем рулетик и фиксируем его деревянной шпажкой или зубочисткой.
- Полученные рулетики необходимо выложить на пергамент, предварительно смазанный растительным маслом, и отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
Видеорецепт
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